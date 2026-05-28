Andrea Petro se pronunció sobre cadena de WhatsApp que habla de un supuesto plan incendiario oculto en el país: “Maduren”

Andrea Petro alertó sobre cadenas falsas de WhatsApp convocando marchas - crédito @andreapetro91/Instagram

La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, alertó este miércoles 27 de mayo de 2026, a través de publicaciones en su cuenta de Instagram, sobre la circulación masiva de mensajes falsos en WhatsApp que buscan generar pánico entre los colombianos de cara a las movilizaciones del 28 y 29 de mayo.

La economista y emprendedora publicó en sus redes sociales capturas de esas cadenas y las acompañó con palabras directas: “Hay cadenas de WhatsApp creando pánico como siempre”, junto a expresiones como “Mentira”, “Maduren” y “Qué fastidio”.

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Uno de los mensajes que expuso describe un supuesto “plan incendiario” que comenzaría “desde las 5 de la tarde” y se extendería “hasta la 1 de la mañana durante los 40 días programados”.

Andrea Petro Alertó sobre falsas cadenas de WhatsApp convocando a movimientos sociales por parte del gobierno - crédito @andreapetro91/IG

Otro convoca a un paro nacional en fechas que, de acuerdo con el calendario, serían incorrectas, e insta a la ciudadanía a reprogramar citas médicas y evitar salir a la calle.

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Las cadenas también incluyen alertas sobre bloqueos en vías como la Panamericana en Cauca, Cali e Ibagué, con afirmaciones de que “los transportadores van a ser saqueados para mantener el paro”. Un tercer mensaje vincula falsamente al Sena y a la Universidad Pedagógica Nacional con supuestas acciones de movilización coordinada a nivel nacional.

La denuncia de Andrea Petro apunta a un patrón de desinformación que utiliza aplicaciones de mensajería para amplificar el temor antes de fechas de protesta: mensajes con horarios específicos, nombres de instituciones reales y rutas concretas que dan apariencia de veracidad a contenidos sin respaldo verificable.

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La hija mayor del presidente reveló que estarían buscando generar pánico - crédito @andreapetro91/IG

La también empresaria no hizo un llamado explícito a las autoridades, pero su publicación fue interpretada como una advertencia a sus seguidores para que contrasten la información antes de compartirla o actuar en consecuencia.

Esto piensa Andrea Petro de que su papá salga de la presidencia

La conversación sobre el final del periodo presidencial de Gustavo Petro adquirió un matiz personal tras la intervención de Andrea Petro, su hija mayor, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

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A través de esa plataforma, la joven compartió con sus seguidores que, en parte, sí se siente aliviada por la conclusión del mandato de su padre. Reconoció que el presidente “necesita descansar un poco, tomarse un buen tiempo, hacer las cosas que realmente le gustan”.

Señaló que estos cuatro años “han sido muy violentos para nosotros”, lo que hace necesario un alto en el camino.

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Así lo expuso a sus seguidores en una dinámica en su cuenta de Instagram - crédito @rastreandofamosos/IG

La reacción de Andrea fue inmediatamente replicada en redes sociales. Varios usuarios expresaron tanto críticas como apoyo, reflejando el clima de polarización que ha acompañado la gestión de Gustavo Petro. Comentarios como “Si está feliz ella, imagínese al resto de colombianos” y otros más ácidos sobre el estado del país se hicieron presentes en la discusión digital.

En este contexto, la figura de Andrea ha cobrado relevancia por su presencia en redes y por el respaldo a las políticas de su padre, a pesar de residir en Francia desde 2012. Su trayectoria, marcada por la independencia, incluye estudios en economía y una maestría en Comercio Internacional, así como la fundación de la marca sostenible Bachué Sportswear.

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El anuncio de su proyecto literario

Además, Andrea anunció recientemente que está escribiendo un libro autobiográfico donde planea compartir su perspectiva sobre episodios personales y familiares.

- crédito @andreapetro91/Instagram

El interés por el libro ha crecido debido a la expectativa de que aborde tanto su experiencia como migrante como las tensiones familiares, especialmente con Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro. En otra ocasión, ante una pregunta sobre Alcocer, Andrea prefirió responder solo con un gesto facial, lo que avivó las especulaciones sobre posibles conflictos internos en el entorno presidencial.

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Las opiniones de Andrea, junto con su proyecto literario y empresarial, han consolidado su perfil como una voz propia y activa dentro del debate público colombiano, lejos de la vida política directa pero sin dejar de influir en las conversaciones sobre el futuro del país.