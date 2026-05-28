Colombia

Abelardo de la Espriella dijo que, si llega a la Presidencia, se retirará de la vida pública: “Vine a pagar el servicio militar”

El candidato aseguró que su objetivo es implementar un programa de transformación social y económica en un solo ciclo, priorizando la seguridad, el empleo juvenil y la lucha contra la pobreza

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Abelardo de la Espriella prometió un solo mandato y rechazó la reelección presidencial - crédito Juan David Duque/ REUTERS
Abelardo de la Espriella prometió un solo mandato y rechazó la reelección presidencial - crédito Juan David Duque/ REUTERS

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella afirmó en una entrevista reciente que, si llega a la Presidencia, no buscará la reelección y gobernará un solo mandato con su plan “Patria milagro”, centrado en seguridad, educación y superación de la pobreza. Su propuesta apunta a cambiar las condiciones sociales y económicas de Colombia en ese período.

En una reciente entrevista con Semana, De la Espriella fue tajante al rechazar cualquier posibilidad de extender su permanencia en el poder.

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No, desde ya te lo digo. Yo vine a pagar el servicio militar. Cuatro años, dos jornadas, una de cada diez horas, 20 horas al día. La voy a dar toda y luego me retiro para siempre de la vida pública”, expresó el candidato, quien insistió en que su meta es cumplir un solo ciclo presidencial.

El abogado argumentó que su visión se basa en la necesidad de “liberar al pueblo colombiano de la esclavitud de los de siempre”, una frase que definió como central en su discurso político.

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Abelardo de la Espriella descartó buscar la reelección en Colombia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Abelardo de la Espriella descartó buscar la reelección en Colombia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Al ser cuestionado por las problemáticas que enfrenta actualmente el país, De la Espriella identificó la falta de seguridad, la corrupción y la pobreza como los principales desafíos.

En sus palabras, “vamos a tener un país seguro, muy seguro, con un sistema de salud de talla mundial, con una clara política anticorrupción que le haya hecho entender en esos cuatro años a quienes se atrevieron a meterle la mano a lo público, que nunca más podrán hacerlo”.

El aspirante a la presidencia subrayó que la educación y el empleo para los jóvenes ocupan un lugar prioritario dentro de su programa de gobierno.

Su diagnóstico sobre la situación social es contundente: “Un país en el que los jóvenes tengan educación y trabajo y puedan cumplir sus sueños y sean jóvenes productivos. Un país en donde los pueblos tengan agua y alcantarillado. Un país en el que no se vaya un solo colombiano sin comer a la cama”.

Abelardo de la Espriella afirmó que transformará a Colombia en cuatro años - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella afirmó que transformará a Colombia en cuatro años - crédito Luisa González/REUTERS

Durante la conversación, De la Espriella trajo a colación cifras sobre la realidad social: “Tenemos 20 millones de compatriotas que se van con una mala comida a la cama. Aquí en Barranquilla hay gente que cocina periódico. Eso no puede ser”, enfatizó el candidato en la entrevista.

El proyecto de ‘Patria milagro’ propuesto por De la Espriella contempla la explotación responsable de los recursos naturales, el cierre del déficit fiscal y un crecimiento económico sostenido.

Un país que explote sus recursos con respeto por el medio ambiente, que pueda cerrar el hueco fiscal, que crezca entre el 6 y el 7% anual. Un país que sea esa Patria milagro que estamos proponiendo José Manuel Restrepo y yo”, detalló el candidato presidencial.

El abogado también hizo referencia a la clase política tradicional del país, a la que responsabilizó de mantener a la población en condiciones precarias.

Abelardo de la Espriella afirmó que Iván Cepeda no ha "administrado ni siquiera una tienda" - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella afirmó que Iván Cepeda no ha "administrado ni siquiera una tienda" - crédito Colprensa

“Los de siempre no quieren que la gente tenga seguridad, sistema de salud, tenga educación, porque los políticos de siempre entre más jodida tengan a la gente, más fácil de controlarlas”, afirmando que su equipo busca “liberar al pueblo colombiano” y permitir que cada ciudadano alcance sus metas.

En relación con las críticas sobre su experiencia en el sector público, De la Espriella respondió: “A mí me da risa porque mis detractores dicen: ‘No, es que De la Espriella no tiene experiencia en lo público’. Ahora, hay candidatos a la presidencia de la República que creen que porque fueron senadores tienen experiencia en administración. Un congresista no tiene ninguna experiencia en administrar nada. Es más, yo me pregunto, el señor Cepeda no ha administrado ni una tienda. Yo sí he administrado empresas y empresas exitosas”.

El aspirante defendió su trayectoria en el ámbito privado y sostuvo que esa experiencia es la que busca trasladar a la gestión del Estado.

Yo no tengo experiencia en la política, pero tengo experiencia en ser exitoso, que es lo que quiero que sea el pueblo colombiano y el país. Y lo podemos hacer porque tenemos una posibilidad increíble y vamos nosotros a hacer que esa posibilidad estalle para llevar a Colombia a ese lugar de grandeza que se merece”, concluyó.

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