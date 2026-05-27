Colombia

Este es el efecto que tiene para su salud oler una cáscara de naranja antes de dormir, según médico experto

El colombiano compartió un ritual con cáscara de naranja que, según explicó, ayuda a relajar la mente antes de dormir. Aclaró que se trata de un recurso natural y que no reemplaza ningún tratamiento ni recomendación médica

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Primer plano de una bandeja de madera rectangular con una mezcla de cáscaras rizadas de limón y naranja, y montones de ralladura de limón.
Oswaldo Restrepo sorprende con truco sencillo usando cáscara de naranja para dormir mejor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un método casero que, según explicó, podría ayudar a disminuir la ansiedad nocturna y mejorar la calidad del sueño utilizando únicamente una cáscara de naranja.

El profesional, reconocido por divulgar recomendaciones rápidas de salud y cuidado personal a través de YouTube, aseguró que el efecto positivo no estaría relacionado únicamente con el aroma cítrico, sino con la liberación de ciertos aceites esenciales presentes en la fruta.

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“El potente efecto de oler cáscara de naranja antes de dormir no es por el aroma”, afirmó el médico al iniciar su explicación, en la que detalló que muchas personas experimentan durante la noche sensación de opresión en el pecho, respiración acelerada, pensamientos repetitivos y dificultad para relajarse debido al estrés y al aumento del cortisol.

Según Restrepo, en esos casos el organismo permanece en “modo alarma”, lo que impide que el sistema nervioso entre en un estado de descanso adecuado. Por eso recomendó un sencillo ritual antes de dormir.

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Ilustración de una mujer durmiendo de lado en una cama con sábanas blancas y almohada. La luz del sol entra por una ventana con cortinas.
El médico Oswaldo Restrepo recomienda técnica con cáscara de naranja para aliviar ansiedad nocturna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tome una naranja, pele la cáscara, doble la cáscara cerca de su nariz con fuerza para que salga el aceite. Respire profundo, inhalando el aroma durante dos minutos. Haga esto antes de acostarse todas las noches durante una semana”, explicó.

El especialista insistió en que la técnica debe realizarse correctamente para obtener resultados. De acuerdo con su explicación, el secreto estaría en liberar el aceite esencial contenido en la cáscara, especialmente el limoneno, un compuesto natural que tendría efectos relajantes sobre el cerebro.

“El efecto no viene del aroma suave, viene del aceite esencial concentrado. Cuando dobla la cáscara con fuerza, rompe las glándulas que contienen ese aceite y se libera. Ese aceite es lo que tiene el limoneno”, detalló.

Cómo actuaría el limoneno en el cerebro

Durante su intervención, el médico explicó que el olfato tiene una conexión directa con el sistema límbico, la región cerebral encargada de regular emociones como el miedo, la ansiedad y el estrés.

Hombre barbudo con camiseta azul sentado en la cama con la cabeza entre las manos. Se ve el colchón, el somier de madera, una mesita de noche con lámpara y una ventana
El método casero de Oswaldo Restrepo que arrasa en redes: así ayuda la cáscara de naranja contra la ansiedad nocturna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El olfato es el único sentido que va directo al cerebro”, indicó Restrepo, antes de añadir que el limoneno ayudaría a disminuir la actividad de la amígdala, considerada la estructura cerebral que detecta amenazas y activa las respuestas de alerta.

“Cuando el limoneno de la cáscara de naranja reduce la actividad de la amígdala, el cuerpo recibe la señal: no hay peligro y empieza a relajar. El corazón baja el ritmo, la respiración se hace más profunda y lenta, los músculos se aflojan y el cortisol baja”, afirmó.

Restrepo también señaló que la disminución del cortisol favorecería la producción de melatonina, hormona relacionada con el sueño, motivo por el que algunas personas podrían quedarse dormidas más rápido y descansar mejor.

A pesar de destacar los posibles beneficios de este hábito casero, Oswaldo Restrepo fue enfático en aclarar que la cáscara de naranja no sustituye tratamientos médicos ni psicológicos.

Cómo usar la cáscara de naranja para combatir el estrés nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Cómo usar la cáscara de naranja para combatir el estrés nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto no es un tratamiento para ansiedad clínica severa. No reemplaza ninguna terapia, no reemplaza medicamentos si ya se los han ordenado. Es una herramienta para ansiedad leve, para estrés nocturno”, puntualizó.

Además, lanzó una advertencia importante para las personas que presentan síntomas asociados a problemas cardíacos y para eso les recomendó acudir de inmediato a urgencias si la opresión en el pecho viene acompañada de dolor que se extiende hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, la espalda o el cuello, así como sudor frío, náuseas o dificultad severa para respirar.

“Descarte el corazón primero, siempre antes de emprender este protocolo”, insistió.

Los errores más comunes antes de dormir

Durante su explicación, Restrepo también mencionó varias conductas que podrían empeorar la ansiedad nocturna. Entre ellas destacó consumir café después de las tres de la tarde, ingerir alcohol antes de acostarse o respirar de forma acelerada mientras se intenta relajar.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
El médico Oswaldo Restrepo recomienda usar cáscara de naranja para la ansiedad leve - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

Inhale cuatro segundos, retenga la respiración otros cuatro segundos y exhale en seis segundos, lentamente, mientras va oliendo la cáscara. Eso activa el sistema nervioso parasimpático, el que calma nuestro organismo”, explicó.

Asimismo, recomendó reducir el uso de pantallas y redes sociales durante la noche, hacer ejercicio físico y escribir pensamientos o preocupaciones antes de dormir para disminuir la activación mental.

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