Colombia

Experto alertó por mensajes con los que buscan estafar a los colombianos durante las elecciones 2026

Un informe de especialistas en ciberseguridad advirtió que las campañas de engaño se intensificaron y empezaron a incorporar nuevas tecnologías, lo que expuso a la ciudadanía a riesgos como robo de identidad, filtración de contraseñas y manipulación informativa

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Mujer joven con cabello oscuro y blusa verde azulado, con lágrimas en los ojos, mirando un celular encendido que ilumina su rostro en un ambiente oscuro.
Especialistas alertan sobre un incremento de estafas digitales durante las elecciones de 2026 por mensajes falsos de subsidios y jurados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Durante las elecciones de 2026, especialistas advirtieron sobre un aumento de estafas digitales que usan mensajes sobre subsidios, jurados de votación o supuestas comunicaciones oficiales para robar datos personales, claves bancarias y acceso a cuentas, en un escenario donde el mayor flujo de información facilita la difusión de enlaces maliciosos y contenidos falsos.

La alerta incluye campañas de phishing, páginas falsas y mensajes fraudulentos distribuidos por WhatsApp, SMS, correo electrónico y redes sociales, según el reporte técnico citado la compañía de ciberseguridad Sisap.

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Los expertos señalaron que los delincuentes aprovechan el alto volumen de información propio del proceso electoral para hacer circular engaños en múltiples plataformas.

La advertencia central es concreta: no se deben abrir enlaces enviados por cadenas de WhatsApp o mensajes de texto, y toda información sobre votaciones, citaciones o beneficios debe verificarse solo en canales oficiales y medios reconocidos, según recomendaron los expertos.

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Una mujer mira una pantalla proyectada con un sitio web falso de la Registraduría para jurados de votación, con otra pantalla similar de fondo.
La inteligencia artificial facilita la creación de sitios web falsos, imitaciones de voces y videos, incrementando el riesgo de manipulación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las modalidades detectadas figuran ofertas de supuestos subsidios del Gobierno, falsas citaciones para jurados de votación y mensajes que aparentan provenir de la Registraduría, de acuerdo con el informe técnico. También se identificaron resultados electorales manipulados, encuestas fraudulentas y piezas de audio y video alteradas con inteligencia artificial.

José Amado, gerente de identidades digitales de Sisap, explicó que la coyuntura electoral es usada por atacantes con fines financieros o ideológicos. Al describir el alcance del problema, dijo que “la coyuntura electoral es aprovechada por atacantes con fines financieros o ideológicos. En este escenario aumentan las posibilidades de robo de identidad, fraude financiero y campañas de desinformación que buscan manipular la percepción de los votantes”, según citaron Portafolio y Semana.

El objetivo de estas campañas incluye el robo de datos personales, la obtención de contraseñas bancarias, el acceso no autorizado a cuentas financieras, la toma de control de perfiles en redes sociales y la propagación de noticias falsas, según el análisis.

El celular se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación y almacenamiento de información, lo que vuelve más valiosos los datos guardados allí para los delincuentes.

Los especialistas advirtieron que la inteligencia artificial ha elevado la sofisticación de estas amenazas porque permite crear sitios web falsos casi idénticos a los oficiales y redactar mensajes con un tono más convincente. Esa misma tecnología también facilita imitaciones de voz y contenidos audiovisuales de figuras públicas, lo que aumenta el riesgo de desinformación masiva.

Un hombre joven de perfil derecho mira una pantalla de computadora que muestra un portal web falso de la Registraduría para consultar lugar de votación.
Las organizaciones criminales utilizan sistemas automatizados e inteligencia artificial para realizar ataques masivos durante las elecciones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Amado sostuvo que el ciudadano común queda más expuesto en medio de la saturación informativa propia de la campaña. El directivo afirmó: “Durante las elecciones aumenta exponencialmente el volumen de información y también la dificultad para diferenciar lo legítimo de lo fraudulento. Ahí es donde ocurren los ataques”.

Los expertos también indicaron que las organizaciones criminales emplean sistemas de automatización e inteligencia artificial para ejecutar ataques masivos. En ese entorno, la ciudadanía fue identificada como un “objetivo principal” de estas operaciones.

El protocolo de seguridad recomendado por los expertos pide revisar con cuidado las direcciones web y los remitentes de cada mensaje. También aconseja desconfiar de comunicaciones alarmistas o de aquellas que intentan imponer urgencia inmediata para presionar al usuario a abrir un enlace o descargar un archivo.

Las recomendaciones incluyen no compartir información sin verificar, evitar descargar archivos sobre supuestos resultados, formularios o beneficios, y reforzar la seguridad del correo electrónico, las redes sociales y las aplicaciones bancarias. Ese refuerzo debe hacerse con contraseñas seguras y sistemas de verificación en dos pasos.

Durante eventos de alta participación ciudadana, el uso intensivo del teléfono móvil y la sobrecarga informativa favorecen el aumento de engaños digitales sofisticados - crédito Luisa González/Reuters
Durante eventos de alta participación ciudadana, el uso intensivo del teléfono móvil y la sobrecarga informativa favorecen el aumento de engaños digitales sofisticados - crédito Luisa González/Reuters

La advertencia se concentra en un patrón repetido durante eventos de alta participación ciudadana: el interés masivo en las elecciones crea un terreno favorable para engaños digitales cada vez más sofisticados.

Según los expertos citados, esa combinación entre sobrecarga informativa, uso intensivo del teléfono móvil y herramientas de inteligencia artificial amplía el alcance de los fraudes durante el proceso electoral.

Por ese motivo, el experto instó a la ciudadanía a no confiarse de supuestos beneficios electorales que son ofrecidos a través de enlaces o páginas web no oficiales, ya que estos podían ocasionarle un dolor de cabeza.

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