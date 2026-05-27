Laura Sarabia no siente que Gustavo Petro la ‘castigó’ por su llegada a la embajada en Reino Unido: “Ha sido un honor”

Laura Sarabia está encargada de la embajada colombiana en Londres desde febrero de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la designación de Laura Sarabia como embajadora de Reino Unido siguen generando polémica en el país.

La controversia inició cuando el mandatario colombiano catalogó este nombramiento como un “castigo” y un alejamiento de la funcionaria de su administración, a raíz de los escándalos que ha protagonizado durante la gestión presidencial.

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“Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente, te alejaron del poder”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista concedida a Caracol Radio.

Al respecto, la embajadora en el país europeo, en diálogo con La FM, defendió su gestión en Londres y, a diferencia del pensamiento del presidente Petro, no lo considera como un castigo sino como una forma de representar al país sudamericano en el exterior.

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“La carrera diplomática del servicio diplomático es un trabajo de mucho honor y poder representar a Colombia aquí en Londres, como le pasa yo creo que a todos los embajadores, ha sido un honor para mí (...) la verdad ha sido la mejor decisión, para mí no ha sido un castigo”, manifestó la jefa diplomática a la cadena radial mencionada.

Del mismo modo, Sarabia explicó que su trabajo la mantiene alejada de los escenarios políticos internos y concentrada en la representación internacional del país.

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“Estoy de acuerdo con el presidente Petro cuando dice que aquí uno se aleja del poder, se aleja de las conspiraciones y para mí, la verdad, ha sido la mejor decisión (...) sé que el presidente opina que una embajada es un castigo. Incluso me ha dicho que puede ser un trabajo muy aburridor. Para mí no lo ha sido”, agregó.