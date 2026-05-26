Colombia

Paloma Valencia se despachó contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella: “Ha sido absolutamente asquerosa”

La candidata del Centro Democrático respondió a las acusaciones de corrupción y arremetió contra la estrategia del también aspirante, señalando prácticas poco éticas por parte de su equipo

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Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de haber votado "Si" en el plebiscito por la paz - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters
Paloma Valencia cuestionó ética en campaña de Abelardo de la Espriella y rechazó acusaciones de corrupción - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters

La carrera por la presidencia de Colombia ingresa en su etapa decisiva con la aproximación de la primera vuelta, prevista para el domingo 31 de mayo. Paloma Valencia, figura destacada del Centro Democrático, busca la jefatura del Estado en unos comicios que pondrán fin al mandato de Gustavo Petro en 2026.

Valencia compite de manera directa con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes, al igual que ella, han ocupado los primeros lugares en las principales encuestas electorales realizadas hasta la última semana de mayo. Esta contienda se desarrolla en un ambiente marcado por la confrontación y la polémica.

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El cierre de campaña evidenció el dinamismo del proceso electoral. Iván Cepeda finalizó sus actividades proselitistas en Barranquilla, Abelardo de la Espriella congregó a sus seguidores en el Centro de Espectáculos La Macarena de Medellín, y Paloma Valencia eligió el Movistar Arena de Bogotá como escenario para su último acto público antes de la jornada electoral.

Paloma Valencia siguió tirando pullas en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Paloma Valencia siguió tirando pullas en contra de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

En declaraciones para el programa radial Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana, Valencia abordó los retos de su campaña y criticó duramente la estrategia de su rival.

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La campaña de Abelardo de la Espriella ha sido absolutamente asquerosa”, indicó la candidata, quien cuestionó la ética de sus adversarios y denunció la utilización de influencers y figuras políticas como el senador Alejandro Bermeo para difundir mensajes “tan ofensivos y tan mentirosos”.

La aspirante del Centro Democrático también se refirió a los constantes señalamientos que la relacionan con actos de corrupción.

Aquí la única que ha estado defendiendo a los colombianos, que no tiene ningún escándalo de corrupción, ningún vínculo con corruptos soy yo”, afirmó. Además, lamentó la situación y consideró injustas las acusaciones en su contra: “Ahora hacen sentir a las personas que la corrupta soy yo. Esto sí es la realidad de la inteligencia artificial”.

El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa
“La campaña de Abelardo ha sido absolutamente asquerosa”: Paloma Valencia defendió su integridad - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Paloma Valencia afirmó que no representa lo mismo que Abelardo de la Espriella

Con la posibilidad de que la segunda vuelta presidencial en Colombia enfrente a dos proyectos antagónicos el 21 de junio de 2026, Paloma Valencia reafirmó que no apoyará la candidatura del líder del Pacto Histórico bajo ningún escenario. Aunque evitó cerrar completamente la puerta a un acuerdo con el movimiento Defensores de la Patria, advirtió que existen diferencias profundas con ese sector.

En diálogo con Caracol Radio, la candidata del Centro Democrático enfatizó la distancia que la separa de otros aspirantes.

Nosotros no representamos lo mismo. La gente dice que hay dos candidatos parecidos. No somos parecidos, somos muy distintos”, subrayó Valencia al referirse a las comparaciones habituales en el escenario político actual.

La senadora insistió en su trayectoria y convicciones. “Soy una persona que siempre ha defendido a los colombianos, que viene de un proceso muy largo en un partido que ha dado muchas batallas”, afirmó. Así, reiteró su compromiso con los principios que ha sostenido durante su carrera.

Yo tengo una postura política que he construido con mucho sacrificio durante muchos años. Yo no estoy aquí para soltar las banderas de lo que yo represento, de lo que he hecho, y ni estoy en disposición de construir nada distinto a lo que hemos construido en este instante”, agregó.

Paloma Valencia en el cierre de su campaña presidencial
Paloma Valencia descartó alianza con el Pacto Histórico y se distanció de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Valencia también expresó su inconformidad con los ataques provenientes del entorno de Abelardo de la Espriella.

Nos ha sorprendido la manera, con la sevicia, que han tratado al presidente Uribe, porque normalmente los que posan de amigos uribistas esperan a ganar para traicionar al presidente Uribe. Estos empezaron a atacarlo desde ahora y tiene un senador, un señor Bermeo, que no hace sino atacar al presidente Uribe. Sacan unos videos de inteligencia artificial absolutamente asquerosos diciendo que nosotros estamos manipulando encuestas”, denunció.

La postura de la candidata emerge tras un encuentro con Sergio Fajardo en Barranquilla, donde se evidenciaron discrepancias ideológicas y críticas del exgobernador de Antioquia por la presencia de figuras tradicionales en los actos públicos.

Valencia, lejos de considerar este hecho como un revés, lo interpretó como una oportunidad de dialogar con visiones diferentes. “Me parece que valió totalmente la pena, me tomaré todos los tintos que sean necesarios por la democracia de Colombia”, concluyó.

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