Paloma Valencia aclaró si le pagó a Yeferson Cossio por respaldar su campaña presidencial: dejó a más de uno sorprendido

La candidata presidencial aseguró que ningún famoso ha llegado a su campaña pidiendo dinero para apoyarla - crédito Los 40 Colombia/YouTube

Los candidatos a la presidencia se han dedicado a exponer sus ideas en las diferentes emisoras, teniendo en cuenta que algunas de ellas llegan a públicos a los que en sus correrías posiblemente no han logrado convencer.

En este contexto, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, reveló que Yeferson Cossio no recibió ningún pago por el respaldo que le ha dado en redes sociales durante la campaña presidencial.

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Esta confesión de la hoy congresista llegó en el programa Impresentables, de LOS40 Colombia, donde uno de sus panelistas la interrogó directamente sobre cuánto había gastado en creadores de contenido.

Democratic Centre party presidential candidate Paloma Valencia waves during her campaign closing event in Bogota, Colombia, May 24, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Valencia explicó que fue el propio Cossio quien tomó la iniciativa: se acercó a la campaña para expresar su postura política y decidió apoyarla sin cobrar nada a cambio. La candidata descartó así los rumores que circulaban en redes sociales sobre presuntas cifras millonarias pagadas al influencer.

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“Famosos a ninguno le he pagado. Ninguno, porque los que han llegado, por ejemplo, Yeferson Cossio, llegó porque simplemente le parece que esta campaña es... Los futbolistas lo mismo. Los que han llegado, han llegado porque han querido”, expuso la candidata del Centro Democrático.

También respondió que ningún famoso o influenciador ha llegado a su campaña pidiéndole dinero para apoyarla desde lo digital, afirmando que no tiene tiempo para ese tipo de situaciones.

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El respaldo de Cossio que sorprendió a sus seguidores

La declaración de Cossio en redes sociales impulsó la discusión sobre el peso de los influencers en la política colombiana - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El 27 de abril, Yeferson Cossio publicó un video en su cuenta de Instagram ante sus más de 12,5 millones de seguidores en el que argumentó su preferencia con un criterio electoral concreto: “Lo que hay que pensar es quién puede llegar a segunda vuelta y ganarla. Por ejemplo, entre Paloma y Abelardo yo me quedo mucho más con Paloma”.

El creador de contenido fue más allá en sus razones. “Yo veo a Paloma como una mujer firme, elocuente, inteligente, preparada para lo que se viene, demasiado capaz. Colombia necesita alguien que haga las cosas de verdad”, sostuvo en el mismo video.

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La publicación se convirtió en uno de los temas más debatidos en plataformas digitales, con reacciones divididas entre quienes celebraron el gesto y quienes cuestionaron la legitimidad política del influencer.

Por qué no apoyará a Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los principales candidatos de cara a la contienda electoral del 31 de mayo en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La campaña presidencial de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, ha tomado distancia respecto a una posible alianza con Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria.

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En declaraciones recientes, Valencia subrayó que existen diferencias profundas entre ambos proyectos políticos y rechazó la idea de que sus propuestas sean similares. “No somos parecidos, somos muy distintos”, manifestó la senadora, reforzando que su trayectoria ha estado marcada por una defensa constante de sus convicciones y de las banderas de su partido.

A menos de una semana de la primera vuelta electoral, Valencia enfrenta el reto de consolidar apoyos en un escenario en el que las encuestas la ubican en tercer lugar, por detrás de Iván Cepeda y De la Espriella. La candidata restó importancia a estos sondeos y reafirmó que su campaña ha superado pronósticos adversos en el pasado.

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Paloma Valencia se ha distanciado de Abelardo de la Espriella por sus convicciones políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Destacó que sus acuerdos políticos se han realizado de manera pública y transparente, sin pactar ministerios ni contratos: “Yo no he pactado un solo ministerio, un solo contrato, un solo centavo del Estado colombiano”.

En relación con los ataques provenientes del sector de De la Espriella, Valencia expresó su molestia ante la difusión de videos manipulados por inteligencia artificial y denunció agresiones directas hacia el expresidente Uribe y su equipo.

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Además, defendió la legitimidad de los respaldos institucionales que ha recibido, aclarando que ningún compromiso es personal, sino resultado de decisiones colectivas de los partidos.