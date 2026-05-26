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La periodista Ángela Serrano contó su testimonio de acoso laboral tras denuncias en Red+ Noticias: “Revivir ciertos episodios nunca será fácil”

La presentador y periodista señaló a otra colega que, según su relato, habría influido para su salida del canal

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Cuatro años permaneció Serrano laborando en el canal - crédito @angelitaserrano/IG

La decisión del canal Red+ de apartar de manera temporal al director de Red+ Noticias y periodista Giovanni Celis, tras una serie de denuncias por presunto abuso sexual y acoso laboral hechas por periodistas y exempleados, llevó a que Ángela Serrano, exintegrante del noticiero, se pronunciara en medio de los testimonios que se han conocido, entre ellos el de Paula Granados.

En un comunicado que compartió en su cuenta de X la mañana del 26 de mayo, un día después del anuncio del canal, Serrano relató lo que aseguró haber vivido junto a varios de sus excompañeros en el set.

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“Hoy, después de las denuncias públicas conocidas por el país y de los testimonios de periodistas, camarógrafos y ex trabajadores, muchas piezas empiezan finalmente a encajar”, escribió en el mensaje que acompañó el comunicado.

Serrano sostuvo que lo ocurrido “no era imaginación”. “No era fragilidad. No era falta de carácter. Existían dinámicas profundamente tóxicas que durante años fueron normalizadas dentro de un medio de comunicación”, afirmó la presentadora.

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La periodista Angela Serrano compartió su testimonio el 26 de mayo de 2026 a través de su cuenta de X - crédito @angelaserranom/X

Más adelante, Serrano aclaró que “aunque revivir ciertos episodios nunca será fácil, sí hay algo reparador en ver que muchas voces, por fin, dejaron de tener miedo”, y por tal motivo es que hoy comparte su publicación “desde la dignidad de quien sobrevivió a espacios que terminaron rompiendo silenciosamente a muchas personas”, comentó.

Al final de su mensaje, la periodista le expresó su respeto a quienes decidieron no quedarse más callados. “Y a quienes un día nos hicieron sentir pequeñas, reemplazables o indignas, la vida, como siempre, termina poniendo a cada persona y cada cosa en su lugar”, finaliza Serrano.

Qué dijo la periodista Angela Serrano en su comunicado

Serrano inicia su relato reconociendo que durante más de un año guardó silencio, marcado por el dolor, el miedo y una profunda sensación de injusticia tras haber sido removida de un espacio que, durante cuatro años, se ganó con trabajo y profesionalismo. “Soportando muchas cosas que jamás debí normalizar”, confiesa.

En su escrito, la periodista denunció gritos, mensajes inapropiados fuera del horario laboral y comportamientos indignantes e inaceptables del hoy removido, hechos que, asegura, ya han salido a la luz gracias al trabajo riguroso y valiente de otros periodistas y medios.

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Algunas de las conductas y comportamientos por los que se señala a Giovanni Celis se repiten en el testimonio de Serrano - crédito @angelaserranom/X

Serrano también describe una persecución constante por parte de una presentadora que, según ella y otros en la redacción, mantenía un vínculo personal con el director y utilizó su cercanía para exigir su salida de espacios al aire. “Aprovechando su cuestionada cercanía con él, llegó incluso a exigirle que me sacara de espacios al aire”, relata la comunicadora.

En otro aparte, la periodista recordó un episodio particular en un programa realizado en alianza con una cadena radial, donde, tras una sola emisión en la que compartió el paso entre sets con la presentadora, esta última exigió su salida, petición que fue aceptada de inmediato por el director.

“Con el director de ese programa radial también, presuntamente, sostenía una relación que excedía ampliamente lo laboral y, aprovechando esto, frente a él también jugó sucio desacreditándome y distorsionando versiones sobre mi”, añade la denuncia de Serrano.

La comunicadora precisó en el documento que esta hostilidad fue una constante durante sus cuatro años en el canal, periodo en el que su profesionalismo fue cuestionado y desacreditado.

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Según Serrano, otra periodista habría influido para que la sacaran a ella del canal con la falsa promesa de un nuevo contrato laboral - crédito @angelaserranom/X

“Hoy, mientras termino con honores una maestría en una de las universidades más prestigiosas del país, entiendo que el verdadero problema nunca fue mi formación ni mis capacidades profesionales, sino su incapacidad de tenerlas”, sostiene la periodista.

La artimaña que habrían fraguado para desvincular a la periodista del canal

Serrano detalló cómo, tras recibir la promesa de un nuevo contrato como presentadora, fue persuadida para firmar la terminación del anterior bajo la falsa garantía de que sería recontratada con mejores condiciones.

Sin embargo, nunca se le ofreció el nuevo contrato prometido y, durante sus vacaciones, recibió la noticia de que el noticiero del mediodía había sido suspendido.

Los intentos por obtener explicaciones fueron respondidos con evasivas y una supuesta excusa de “ataque cibernético” que impedía la emisión de noticias y justificaba su desvinculación.

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Serrano expresó su apoyo y respeto a quienes decidieron no guardar más silencio - crédito @angelaserranom/X

“Me vi completamente maniatada. Yo misma había firmado la terminación del contrato, persuadida por alguien en quien confié. Así quedé por fuera, sin trabajo, sin dinero, y sin posibilidad real de reaccionar jurídicamente, víctima de un engaño ejecutado de la manera más baja e inmisericorde”, aseveró Serrano.

El testimonio también expuso la hostilidad y el aislamiento promovidos por el removido director (Celis), quien, según Serrano, llegó incluso a prohibir a sus compañeros hablarle.

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