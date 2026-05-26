Hombre que mordió a su ex hasta arrancarle un pedazo de piel fue capturado en Medellín

Las autoridades trabajan por dar con el paradero de aquellos que vulneran a los niños y mujeres en la ciudad - crédito Manuel Villa / X

El 25 de mayo de 2026 se confirmó la captura de un hombre de 25 años por violencia intrafamiliar agravada en Medellín. De acuerdo con el reporte entregado por el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, el delincuente sometió a su expareja a una secuencia de malos tratos físicos, psicológicos y violaciones sexuales durante 9 años.

Pese al abuso sistemático, la mujer de 23 años decidió que permanecería en silencio por miedo a que el criminal cumpliera con las amenazas de muerte. Así, la víctima pretendía evitar nuevas agresiones en su contra.

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En el mismo operativo y en otros procedimientos recientes, las autoridades detuvieron a tres personas por distintos abusos sexuales en Medellín y su área metropolitana. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier general Henry Bello, en lo corrido de 2026 ya van más de 5.000 capturados en esa jurisdicción, según un reporte del medio local El Colombiano.

El caso de la joven de 23 años salió a la luz por un ataque ocurrido en febrero de 2026 en Bello. El secretario de Seguridad explicó que el agresor entró por el patio de la casa donde vivía su expareja, al parecer armado, la intimidó y la atacó.

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Durante esa agresión, el hombre le mordió la cara hasta que le arrancó un pedazo de piel. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico verificó el ataque y se comunicó con las autoridades, mientras que la joven tuvo que someterse a una cirugía.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abusadores también atacaron a menores de edad en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores

Otro de los detenidos fue un docente de natación de 52 años capturado en el barrio Panamericano de Bello. El hombre estaba adscrito al Instituto de Recreación y Deportes de ese municipio y también daba clases en el barrio Belén de Medellín.

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De acuerdo con la investigación de las autoridades, el profesor aprovechaba su rol para hacer tocamientos a sus alumnas, todas menores de edad.

Villa dijo: “Durante la investigación, gracias también a las denuncias, se pudo evidenciar al menos cuatro niñas que fueron abusadas por este degenerado y se tienen otras presuntas víctimas con denuncias que se siguen investigando dentro del proceso que se adelanta”.

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Un tercer caso fue el de un adulto mayor de 77 años capturado en el centro de Medellín por orden judicial. De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana, el hombre exhibía sus partes íntimas desde la ventana de su casa ante menores de edad.

Las autoridades lograron establecer que el detenido vivía al lado de un colegio en el barrio Caicedo y realizaba esos actos en las tardes, a la hora de salida de los estudiantes, con el fin de que ellos lo vieran.

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Un criminal que vivía cerca de un colegio mostraba sus partes íntimas a los estudiantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer transgénero fue agredida en Bello

La cuarta detención relacionada con abusos sexuales se llevó a cabo en el barrio Santa Rita de Bello y el capturado es un hombre de 41 años. La investigación señala que agredía físicamente y accedía carnalmente a su pareja, una mujer transgénero, aprovechando el consumo de sustancias que la dejaban en estado de indefensión.

El diario El Colombiano también informó de un quinto procedimiento en el sector de la Veracruz, en el centro de Medellín, donde fue capturado un joven de 21 años señalado de instrumentalizar a adolescentes para la distribución de estupefacientes.

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Las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de niños y mujeres - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Todos los delincuentes que fueron capturados por atacar a niños y mujeres en la ciudad fueron enviados a centros penitenciarios. Sin embargo, uno de ellos obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra.