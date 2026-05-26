Colombia

La Cancillería habilitó plataforma digital para consultar los 253 puestos de votación en el exterior y explicó su funcionamiento

El sitio web oficial desarrollado por las autoridades permite a los ciudadanos encontrar datos exactos sobre localización, horarios y tipo de puesto electoral mediante varios métodos de búsqueda y enlaces para navegación desde sus dispositivos

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La Cancillería y la Registraduría disponen 2.181 mesas de votación el día principal y 1.489 mesas en la semana previa distribuidas en 67 países - crédito Cancillería

Más de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior están habilitados para participar en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Esta jornada, que se extiende durante la semana previa —del 25 al 31 de mayo— en 67 países, representa una oportunidad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, sin importar la distancia geográfica respecto a Colombia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería han dispuesto 2.181 mesas de votación para el domingo 31 y 1.489 mesas entre el lunes 25 y el sábado 30, distribuidas en 253 puestos electorales ubicados en consulados, embajadas y otros recintos estratégicos. La canciller Rosa Villavicencio confirmó la apertura de la jornada con el primer voto registrado en Auckland, Nueva Zelanda, donde 2.334 colombianos están habilitados para sufragar.

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Nueva plataforma digital para consultar el lugar de votación

Para facilitar el acceso a la información, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó un sitio web oficial que permite a los connacionales consultar la dirección exacta de su puesto de votación en el exterior. La plataforma, disponible en https://puestosdevotacionexterior.cancilleria.gov.co/, está diseñada para ser intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo móvil o computador.

La nueva plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores permite consultar el puesto y la dirección exacta de votación en el exterior - crédito Cancillería
La nueva plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores permite consultar el puesto y la dirección exacta de votación en el exterior - crédito Cancillería

La interfaz ofrece varias formas de búsqueda: los usuarios pueden escribir el nombre del puesto en el buscador o explorar el directorio alfabético para encontrar la dirección, el horario de atención y la ubicación geográfica.

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Es posible filtrar la búsqueda por Consulados o por Puestos Adscritos, según la modalidad habilitada en cada ciudad. Además, cada ficha de puesto contiene botones rápidos para abrir la ubicación en Google Maps o Waze, lo que permite que cualquier votante pueda planificar su ruta de manera sencilla y eficiente desde su teléfono celular.

El funcionamiento es directo: al seleccionar un puesto de votación, el sistema muestra la dirección completa, los horarios disponibles y enlaces para navegación GPS. Los botones “Google Maps” y “Waze” abren automáticamente la aplicación correspondiente con la dirección ya configurada como destino, facilitando la llegada y evitando errores de ubicación.

La plataforma distingue claramente entre Consulados y Puestos Adscritos. Los consulados son las sedes diplomáticas permanentes, habilitadas para la votación anticipada desde el lunes 25 hasta el sábado 30 de mayo, así como el domingo 31. Por el contrario, los Puestos Adscritos —como salones de eventos, colegios, iglesias o polideportivos— funcionan exclusivamente el domingo 31 de mayo y están destinados a ampliar la cobertura en áreas con alta concentración de votantes.

Dibujo estilo acuarela de una mano introduciendo una papeleta en una urna electoral de cartón con la etiqueta "MESA 90" y el logo de la Registraduría.
Consulados permiten votar entre el 25 y el 31 de mayo, mientras que los puestos adscritos solo abren el domingo 31 en recintos estratégicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Cancillería recomendó a los ciudadanos consultar con antelación el tipo de puesto asignado, ya que la disponibilidad de horarios varía según la modalidad. Los consulados atienden durante toda la semana, mientras que los adscritos solo abren el último día de la jornada.

Cobertura, horarios y acceso a la información

Durante la semana electoral, se encuentran habilitados 116 puestos de votación entre lunes y sábado, y el domingo la cifra asciende a 253 puestos. El horario de atención en todos los puntos es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., adaptándose al huso horario local de cada país. La Cancillería enfatiza la importancia de asistir a votar en las primeras horas del día para evitar congestiones y cumplir con el cierre puntual, que, según la normativa, debe realizarse exactamente a las 4:00 p. m.

Las oficinas consulares determinan la ubicación de los puestos en función de la logística, la seguridad y la capacidad de atención. Se recomienda que los votantes revisen periódicamente las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para verificar posibles cambios de último momento o la activación de consulados móviles en ciudades secundarias.

Entre los ejemplos de puestos de votación destacan el

  • Consulado de Colombia en Londres (Westcott House, 35 Portland Place) operativo del 25 al 30 de mayo, y la St. Paul’s Church en Londres o el Leonardo Hotel Haymarket en Edimburgo, habilitados solo el domingo 31.
  • En Estados Unidos, se han dispuesto consulados en ciudades como Boston, Chicago, Houston, Miami, Nueva York, Newark, Orlando y San Francisco.
  • En Europa, se incluyen consulados en Barcelona, Madrid, Málaga, Berlín, Hamburgo y Stuttgart, entre otros.
  • La lista completa está disponible en la web de la Cancillería y la Registraduría.
El periodo de votación para colombianos en el exterior será del 25 al 31 de mayo de 2026, con horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora local - crédito Registraduría Nacional
El periodo de votación para colombianos en el exterior será del 25 al 31 de mayo de 2026, con horarios de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora local - crédito Registraduría Nacional

Supervisión y canales de reporte de irregularidades

La Cancillería dirige el proceso desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Palacio de San Carlos en Bogotá, que opera las 24 horas del día durante toda la semana electoral. El PMU coordina la asistencia a la red consular y supervisa el correcto desarrollo de la jornada.

Para denunciar irregularidades electorales, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó los canales de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), donde los ciudadanos pueden reportar cualquier anomalía a través de la web www.uriel.mininterior.gov.co, o mediante los correos electrónicos uriel@mininterior.gov.co y denunciasuriel@mininterior.gov.co. Todas las quejas serán remitidas a las autoridades competentes y se garantiza la confidencialidad de los reportes.

Finalmente, la Cancillería reitera el llamado a la participación y recuerda que el voto en el exterior es un derecho y un deber ciudadano, así como una muestra de compromiso democrático de los colombianos que residen fuera del país.

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