Álvaro Uribe advirtió sobre un “madurazo” en caso de que Iván Cepeda sea elegido presidente: “Puede ofender tanto a Estados Unidos que...”

Álvaro Uribe Vélez volvió a enfilar baterías contra el senador del Pacto Histórico y candidato presidencial, ante lo que podría ser un triunfo del líder de izquierda - crédito Sergio Acero/REUTERS - Colprensa

A seis días de que se adelante la primera vuelta presidencial, el exmandatario Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y que se ha encargado de impulsar la aspiración de la senadora Paloma Valencia, lanzó una dura advertencia que, a juzgar por las reacciones en las redes sociales, agitó aún más el panorama político en la víspera de la contienda, y en el que apuntó —una vez más— al jefe de Estado, Gustavo Petro, y a su candidato, Iván Cepeda.

Uribe, con un comentario en la red social X, señaló que la llegada al poder del senador Cepeda, actual candidato del Pacto Histórico, podría provocar una reacción de Estados Unidos similar a la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela. “El crecimiento de la droga y la permisividad Petro-Cepeda, puede ofender tanto a Estados Unidos, que tengamos que sufrir un ‘madurazo’”, publicó el exmandatario en su perfil.

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La declaración de Uribe Vélez se registró en medio de un fuerte pulso mediático entre las principales fuerzas políticas del país. En ocasiones anteriores, el ex jefe de Estado señaló que la administración Petro y la influencia del congresista oficialista han propiciado, de acuerdo con sus cifras, un aumento histórico en la producción de cocaína, pues pasó de 150 toneladas en 2010 a un total de 2.100 tn en la vigencia 2024.

Con este mensaje en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfatizó en sus críticas a Gustavo Petro e Iván Cepeda, con el riesgo de que EE. UU. tome decisiones - crédito @alvarouribevel/X

Esta situación se suma al que sería el fracaso de la política de ‘Paz Total’, ya que ha fortalecido a estructuras armadas ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Frente a este escenario, el exmandatario, como pudo verse en su publicación, estaría temeroso de que se puedan ver afectados los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y este país tome fuertes medidas.

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Álvaro Uribe vaticinó un “madurazo” frente a una continuidad del proyecto progresista en Colombia

El término “madurazo” está sin duda asociando con la operación militar que el 3 de enero de 2026 culminó con la extradición del dictador venezolano Nicolás Maduro a Nueva York, tras una compleja operación de extracción de su residencia en Caracas. Esta acción fue ejecutada bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo, por la presunta complicidad del régimen con organizaciones criminales.

El pronunciamiento del expresidente (2002-2010) y líder natural del Centro Democrático lo hizo desde el municipio de Segovia, en Antioquia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Antes, el domingo 24 de mayo, el expresidente señaló a Cepeda de utilizar las estructuras criminales para la contienda electoral y, posteriormente, mostrar su deseo de entregarlos a EE. UU. “Aquí en Segovia (Antioquia), envío un mensaje al ELN, a las Farc, a las Autodefensas Gaitanistas y al Clan del Golfo: no se confíen de Iván Cepeda“, afirmó el expresidente, que inmediatamente después explicó su postulado.

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En efecto, de acuerdo con el líder del Centro Democrático, “apenas sienta la presión de Estados Unidos” el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico los entregará a la justicia. La reacción de la Casa de Nariño no se hizo esperar, pues Petro, con un mensaje en la red social X, acusó a Uribe de haber utilizado las extradiciones “como mecanismo para ocultar la verdad sobre el paramilitarismo”.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez han encendido la discusión sobre extradiciones, paramilitarismo y memoria histórica, como quedó evidenciado con un mensaje del presidente el 24 de mayo - crédito @petrogustavo/X

“Uribe habla de soberanía, pero fue su gobierno el que más extraditó colombianos y bloqueó la justicia internacional”, expresó el presidente. Por su parte, Cepeda calificó los señalamientos del exmandatario como parte de una “campaña de difamación” en su contra e insistió en su política de negociación para poner fin a los conflictos armados en el país, pese a las críticas que causa esta propuesta en el espectro político.

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En lo concerniente a lo sucedido en Venezuela, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al exdictador de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra”. Desde 2020 Washington mantuvo una recompensa de 25 millones de dólares, inicialmente, y luego USD50 millones, por su captura, hasta que se registró la operación Resolución Absoluta, con la captura de este personaje.