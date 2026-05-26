Colpensiones tendría fallas en varios trámites y la historia laboral de los afiliados presentaría problemas: “Tufillo del Seguro Social”

Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) es la entidad pública del Estado encargada de administrar el régimen pensional público en Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

Una carta abierta del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero y Administradoras de Pensiones (Sintrasecfin) dirigida al presidente Gustavo Petro y a la Junta Directiva de Colpensiones puso en evidencia una crisis en la administración de la principal entidad pública de pensiones de Colombia. El sindicato advierte sobre fallas administrativas, problemas en los trámites, inconsistencias en historias laborales y falta de transparencia en la gestión de los recursos, lo que ha provocado inquietud entre trabajadores y millones de afiliados.

Las denuncias principales de Sintrasecfin señalan deficiencias en la gestión de recursos, retrasos persistentes en los trámites, errores en registros laborales y falta de información pública sobre las decisiones administrativas. El sindicato reclama el desarrollo de auditorías independientes, exige transparencia y solicita garantías con respecto al proceso de formalización laboral de cerca de 800 trabajadores en misión, por lo que alertaron por el impacto directo de estos problemas en la confianza de los usuarios.

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Desde el inicio de la comunicación, Sintrasecfin expresó que el Sistema General de Pensiones atraviesa “uno de los momentos más críticos en años”. Señaló como el culpable de esta coyuntura a “decisiones poco acertadas en la Presidencia de la entidad”, en referencia a la gestión del presidente Jaime Dussán. Según el mismo, la crisis afecta tanto a nivel organizacional como a la sostenibilidad financiera del sistema.

El gremio recordó que el 22 de agosto de 2022 solicitó al Gobierno nacional que la presidencia de la entidad fuera asumida por un administrador con perfil técnico especializado en pensiones. Sin embargo, la petición no fue atendida después del nombramiento de Dussán. “Quisimos confiar”, afirma la carta, aunque la evaluación es negativa: la administración presenta “pocos avances tecnológicos, organizacionales y administrativos frente a los costos administrativos”.

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Sintrasecfin alertó por fallas en los trámites en Colpensiones que afectan a los afiliados - crédito @SintraSecFin/X

Fallas administrativas y tecnológicas en Colpensiones

En el documento, el sindicato pone el foco en la falta de resultados ante la inversión en modernización institucional. Denuncia que “los recursos destinados a ese propósito no se están reflejando en resultados concretos para los afiliados”.

La escasez de información pública sobre la gestión de la entidad es otra de las críticas. Sintrasecfin solicitó “informes de gestión claros, auditorías independientes e indicadores operacionales de impacto real”.

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Asimismo, menciona la necesidad de divulgar en forma sistemática los datos sobre el uso de fondos dirigidos a la modernización y la operación de Colpensiones. Las demandas buscan fortalecer el control, la supervisión y el acceso de la sociedad a cifras actualizadas.

Consecuencias para afiliados y pensionados de Colpensiones

Las dificultades expuestas por Sintrasecfin trascienden el ámbito interno de la entidad y afectan directamente a los ciudadanos. La organización remarcó que persisten inconsistencias en historias laborales, documentos que registran las semanas cotizadas y son determinantes para el reconocimiento de los derechos pensionales.

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A esto se suman demoras y evasivas en las respuestas administrativas, lo que genera frustración e incertidumbre entre quienes esperan su pensión tras una vida laboral. Según el sindicato, el sistema pretendía funcionar mejor que el antiguo Seguro Social, pero los fallos persisten.

Jaime Dussán es el presidente de Colpensiones. Durante su gestión ha recibido fuertes críticas por no ser experto en pensiones, sino una cuota política - crédito Colpensiones

En una de las afirmaciones más importantes, Sintrasecfin señaló que “un ciudadano que lleva 30 años cotizando no puede seguir enfrentando un sistema que no reconoce su esfuerzo ni le da certeza sobre su futuro pensional”. La situación impacta con mayor fuerza a los trabajadores mayores, que detectan errores o vacíos en sus historias laborales y ven en riesgo su posibilidad de acceder a una pensión digna.

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Cada inconsistencia puede traducirse en semanas de cotización no reconocidas, prolongación de trámites y mayores obstáculos para el retiro de los trabajadores. Todo esto añade presión sobre el desempeño de Colpensiones y su capacidad para responder a las expectativas de afiliados y pensionados.

Formalización laboral

Un aspecto clave de la carta es el cuestionamiento al proceso de formalización de alrededor de 800 trabajadores en misión. El sindicato afirma que el proceso se convirtió en un “tufillo del Seguro Social”, advirtiendo que predomina la “vinculación laboral de favores políticos” sobre los criterios de experiencia y conocimiento técnico.

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Sintrasecfin considera que “trabajadores en misión que les fueron terminados sus contratos permitirían fortalecer las competencias institucionales y la capacidad operativa de la entidad. Eso, señor presidente, no es la Colombia del cambio que usted prometió”.

El sindicato exige que los trabajadores conozcan cómo se hace la formalización laboral y demanda que prevalezcan los derechos laborales y la idoneidad técnica, alejados de intereses políticos. Reclama transparencia en los procesos de selección, publicación de criterios técnicos, listas de elegibles verificables y mecanismos de veeduría sindical y ciudadana.

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La controversia también fue señalada en redes sociales por la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien cuestiona la utilización política de cargos y señala que la administración de Colpensiones buscaría incorporar trabajadores temporales a la planta sin concursos de méritos. Frente a esto, el sindicato insiste en exigir transparencia, publicación de los criterios de selección y mecanismos efectivos de control y vigilancia.

Paloma Valencia, candidata presidencial, lamentó que en Colpensiones se busquen nuevos puestos para apoyar a Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

La reforma pensional y el riesgo para la confianza en el sistema público

Las denuncias de Sintrasecfin surgen cuando la reforma pensional está detenida en la Corte Constitucional y el modelo que se perfila asigna a Colpensiones un rol fundamental en la administración de millones de cuentas y derechos laborales. Cualquier irregularidad en la gestión pone en entredicho la confianza en el sistema público.

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El sindicato concluye la advertencia al señalar que, si no se enfrentan de forma efectiva estas deficiencias, “podrían provocarse daños graves y duraderos a la credibilidad institucional, precisamente en un momento decisivo para el futuro del sistema de pensiones en Colombia”.

Dichas preocupaciones reflejan la inquietud de que la pérdida de solidez en la entidad termine disminuyendo la confianza de millones de afiliados, justo cuando en Colombia se discuten cambios trascendentales en el modelo de pensiones nacional.