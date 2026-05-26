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Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

Los dirigidos por Pablo Repetto están obligados no solo a ganar ante un duro rival, sino que deben esperar otro resultado para conocer su destino

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Conmebol Libertadores 2026 - Independiente Santa Fe vs. Club Atlético Peñarol
Santa Fe buscará los octavos de la Copa Libertadores ante Peñarol, eliminado del torneo, pero con opción de caer a la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

La Copa Libertadores está cerrando su fase de grupos con muchos partidos emocionantes, pues algunos de ellos son para definir clasificados a los octavos de final, así como aquellas escuadras que quieren salvar la temporada con el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Santa Fe se mide con Peñarol en la sexta jornada, un encuentro clave para el grupo E porque hay dos clubes que pelean por el tiquete a la ronda de los 16 mejores, acompañar a Corinthians, que ya se aseguró en esa instancia, y seguir soñando con el trofeo internacional.

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De otro lado, los cardenales también quieren cerrar el primer semestre de la mejor manera, pues vienen de ser eliminados en las semifinales de la Liga BetPlay frente al Junior de Barranquilla, con un penal errado del goleador Hugo Rodallega y en condición de visitante.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

En la última fecha de la fase de grupos, los aficionados no solo ponen atención a lo que hagan sus clubes para buscar la clasificación, sino que miran otros resultados y esperan que sean beneficiosos, eso le da un toque especial a esta jornada que arrancó el 26 de mayo y terminará el jueves 28 del mismo mes.

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El miércoles 27 de mayo es la fecha para el juego entre Peñarol e Independiente Santa Fe, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo, Uruguay, con capacidad para más de 40.000 personas, y se podrá ver por el canal deportivo Espn y su plataforma Disney+ Premium.

Peñarol vs. Corinthians
Peñarol viene de empatar contra Corinthians por 1-1 en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo - crédito Peñarol

Para el Manya, ya no hay opciones de llegar a los octavos de final, luego del empate 1-1 contra Corinthians en casa, además de ser último con tres puntos, pero conserva la oportunidad de llegar a la Copa Sudamericana para salvar la campaña internacional y arrancar otra batalla.

En el caso de Santa Fe, solo el triunfo le servirá y una derrota de Platense le servirá para continuar en la Copa Libertadores, pues es tercero con cinco puntos y el Calamar es segundo con siete, así que, si los argentinos superan a su rival, se acaba el sueño para los cardenales.

Con gol de Hugo Rodallega, Santa Fe le ganó a Platense por 2-1 en la quinta fecha de la Copa Libertadores - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Con gol de Hugo Rodallega, Santa Fe le ganó a Platense por 2-1 en la quinta fecha de la Copa Libertadores - crédito Mauricio Dueñas/EFE

De otro lado, hay que recordar que, en paralelo a este encuentro, Corinthians recibe a Platense en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, donde la visita tendrá un reto complicado porque los brasileños no han perdido en casa, pero necesitan esos tres puntos para estar tranquilos en el camino a octavos.

Castigo al León

La Conmebol sancionó a Independiente Santa Fe por conductas ofensivas de su hinchada durante el partido de Copa Libertadores ante Corinthians, jugado el 6 de mayo en El Campín. El club de Bogotá deberá pagar una multa de 15 mil dólares por infringir el Artículo 12.2, literal b) del Código Disciplinario del organismo. Según la resolución, el castigo se aplicó por “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole”.

Antes del inicio de la fase de grupos, Santa Fe ya había pedido a sus aficionados evitar ese tipo de conductas. En un comunicado previo al cruce con Peñarol del 9 de abril, el club advirtió: “Hacemos un llamado a nuestra hinchada para que (...) NO empleemos insultos y ofensas al rival ya que nos exponemos a una multa económica por parte de la organización”.

Varios hinchas hicieron gestos de mono a aficionados de Corinthians - crédito @MeuTimao/X

El Código Disciplinario de Conmebol diferencia este tipo de infracción de los casos de discriminación, cuya sanción económica, en principio, es el doble: 30 mil dólares, con posibilidad de aumento si hay reincidencia. El día del encuentro ante Corinthians, en redes sociales circuló un video en el que hinchas de Santa Fe en la tribuna oriental de El Campín hicieron gestos racistas hacia seguidores del club brasileño ubicados en la tribuna sur.

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