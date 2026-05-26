Paloma Valencia habló de la “historia de los ‘Ivánes’” para lanzar una ácida crítica al aspirante petrista: “Se tomaron el país”

La candidata Paloma Valencia expone lo que ella denomina "la historia de los tres 'Ivánes'": "Iván Márquez", "Iván Mordisco" e Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

Faltan pocos días para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 y el cierre de las campañas empujó a los aspirantes a intensificar su presencia en redes sociales y medios de comunicación. En ese escenario, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, centró su discurso en una confrontación directa contra el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que lideró las últimas mediciones de intención de voto.

La congresista insistió en una lectura que une nombres propios y actores armados en una misma línea discursiva; en su mensaje apuntó a construir una comparación que colocó a Cepeda en un mismo plano de discusión con figuras que pertenecen a estructuras ilegales.

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Desde su cuenta en la red social X, la senadora escribió: “La historia de los tres Ivánes: uno propone la política y los otros disfrutan los beneficios. Se tomaron el país y usan los fusiles para decir por quién votar. En mi gobierno se acaba la impunidad y los beneficios”.

Paloma Valencia insistió en la existencia de una “triada” integrada por Iván Márquez, Iván Mordisco e Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

Junto a esas declaraciones, Paloma Valencia, candidata del uribismo, expresó su posición a través de un video en el que señaló: “Y hay que contar bien la historia de los tres Ivánes: ‘Iván Márquez’, ‘Iván Mordisco’ e Iván Cepeda”. En su intervención añade una relación entre esos nombres y estructuras ilegales: “Sí, eso es una tríada donde el uno propone la política y los otros disfrutan los beneficios”.

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“‘Iván Márquez’, que mata a Miguel Uribe; ‘Iván Mordisco’, que viene creciendo en el país. Y a eso súmele ‘Calarcá’, ¿no? Los tres Ivánes y Calarcá (...) Y, y el ELN y todo eso. Y esto, se tomaron el país 913 municipios con presencia guerrillera y hoy, además, con fusiles diciéndole a la gente que tienen que votar por Iván Cepeda”, dijo la aspirante presidencial en su video de crítica.

De esta forma, la senadora vinculó al congresista y líder de la izquierda con dos de los jefes más temidos de las guerrillas en Colombia, quienes en algún momento participaron en negociaciones de paz con el Estado, pero luego abandonaron esos compromisos para volver a la lucha armada, una postura que Paloma Valencia expresa responde a la decisión de no someterse a la ley.

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Paloma Valencia habló de que Iván Cepeda hace parte del mismo escalón de la historia con "Iván Mordisco" e "Iván Márquez" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quiénes son los guerrilleros que Paloma Valencia puso en un ‘mismo costal’ con Iván Cepeda?

El mapa de las disidencias de las antiguas Farc-EP mantiene dos nombres en el centro del debate armado en Colombia: “Iván Márquez” e “Iván Mordisco”. Ambos surgieron de la misma guerrilla, pero hoy encabezan estructuras distintas y enfrentadas.

Alias Iván Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín Arango, fue uno de los principales dirigentes de las Farc-EP. Llegó a ocupar el segundo lugar en la organización y participó como jefe del equipo negociador en el proceso de paz firmado en 2016 en La Habana. Tras ese acuerdo, ocupó una curul en el Senado. En 2018 abandonó su vida política y volvió a la clandestinidad.

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En 2019 apareció en un video armado donde anunció la creación de la Segunda Marquetalia, disidencia con presencia en zonas de frontera; en 2022 sobrevivió a un atentado en Venezuela y, pese a versiones sobre su muerte, reapareció en registros posteriores.

Alias Calarcá, Iván Mordisco e Iván Márquez son los cabecillas de las estructuras de las disidencias de las Farc - crédito Colprensa - Ministerio de Defensa

Por su parte, alias Iván Mordisco, identificado como Néstor Gregorio Vera Fernández, tuvo un perfil militar dentro de las antiguas Farc-EP. Dirigió el Frente 1 en el Guaviare, zona clave para economías ilegales, pero en 2016 rechazó el Acuerdo de Paz y anunció que su estructura no entregaría armas. Más adelante impulsó el Estado Mayor Central, considerado la disidencia más amplia del país, con presencia en regiones como Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá.

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Ambos liderazgos mantienen diferencias internas, ya que el grupo de “Iván Márquez” acusa a “Iván Mordisco” de romper la jerarquía histórica, pero contrariamente fue señalado como un dirigente que abandonó el proceso de paz y regresó a la guerra.