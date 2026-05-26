Sebastián Villa, Ramón Jesurún y otros casos en los que la selección Colombia generó indignación nacional

La federación que rechazó la convocatoria de Villa es la misma que respaldo a 'El Bolillo' Gómez y Ramón Jesurún por escándalos que fueron noticia nacional - crédito Visuales IA

El 25 de mayo se confirmó la lista de 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, siendo Sebastián Villa, extremo de Independiente Rivadavia en Argentina, uno de los nombres que fue tendencia durante la jornada.

A pesar de que el atacante no fue incluido en la selección de Néstor Lorenzo, se hicieron virales rumores en los que se indica que su nombre estaba en la lista que presentó el argentino, pero al interior de la Federación Colombiana de Fútbol impidieron que Villa fuera convocado.

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El periodista Alejandro Pino Calad afirmó que Lorenzo aceptó retirar a Villa de la lista para incluir al mediocampista Kevin Castaño, puesto que los directivos le indicaron que había riesgo de perder patrocinadores si Villa, condenado por violencia de género, viajaba a Norteamérica con el resto de jugadores.

Néstor Lorenzo quería convocar a Sebastián Villa, pero los directivos de la FCF no lo permitieron - crédito Visuales IA

Los casos de indignación nacional por la selección Colombia

La ausencia de Sebastián Villa ha hecho que en redes sociales se hable de la incoherencia al interior de la FCF, puesto que el presidente de la máxima entidad del fútbol colombiano ha estado vinculado en polémicas que han sido noticia mundial y sigue en su cargo.

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Los comentarios hacen alusión a lo registrado después de la final de la Copa América de 2024, en la que Colombia fue derrotado 1-0 por Argentina y luego de que terminó el partido Jesurún protagonizó una pelea por la que fue arrestado.

En el informe de acusación contra Jesurún y su hijo que fue entregado por las autoridades se mencionó al guardia de seguridad Jakari Shaw como el primer agredido por los colombianos, que fue ingresado a un centro médico tras recibir una patada en la cabeza; de la misma forma, a Daphnie Auguste, de 28 años, uniformada que habría sido arrojada al suelo por uno de los señalados, luego de que impidieran el ingreso del dirigente a una zona restringida.

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Luego de presentarse ante una jueza en Miami, Jesurún fue dejado en libertad tras pagar una fianza de $2.000 dólares, mientras que su hijo fue liberado tras abonar un pago de $1.000 dólares.

Jesurún y su hijo agredieron a dos uniformados (una mujer) en la final de la Copa América - crédito WSVN 7 News

En 2011, cuando Colombia fue sede de la Copa del Mundo sub 20, el entonces entrenador de la selección mayor de fútbol, Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, fue denunciado por agredir a una mujer tras salir de un establecimiento nocturno en Bogotá.

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A pesar del respaldo inicial que recibió por parte de la FCF, que buscaba que Gómez siguiera siendo el entrenador de La Tricolor tras pedir disculpas públicas por lo registrado, una campaña mediática, que incluyó el rechazo de varias marcas patrocinadoras del mundial juvenil, provocaron que el estratega renunciara a su cargo.

En esa ocasión, la FCF afirmó que “El Bolillo” no había sido despedido porque la denuncia era un asunto privado del entrenador.

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Gómez renunció a la selección por presión mediática, puesto que había sido respaldado por la FCF - crédito Reuters

Otra ocasión en la que la selección Colombia provocó una polémica nacional fue por el regreso a una convocatoria de René Higuita, luego de que el arquero de Atlético Nacional visitó la cárcel de La Catedral, en la que estaba recluido Pablo Escobar; sumado a ello, el antioqueño estuvo en prisión por participar en la negociación de la liberación de un secuestro, lo que generó rechazo por parte de la ciudadanía.

Aunque no jugó la Copa del Mundo de 1994, Higuita volvió a las convocatorias de la selección Colombia a pesar de que una parte de la sociedad estuvo en contra de ello.

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Por último, en 1997 fue noticia nacional el triunfo de Colombia contra Ecuador en las eliminatorias rumbo a Francia 1998, pero más allá de la victoria, las declaraciones de Antony “El Pitufo” de Ávila generaron indignación nacional, puesto que el atacante le dedicó el gol del triunfo a los hermanos Rodríguez Orejuela, fundadores del cartel de Cali que en ese momento estaban en prisión.

“La verdad que me siento contento. Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de la libertad. Yo creo que no hay necesidad de dar nombres, pero con mucho amor y con mucha humildad se lo dedico a ellos, que son Gilberto y Miguel”, declaró el samario.

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