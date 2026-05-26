Colombia

Los precios para seguir a Colombia en el Mundial 2026 ya comenzaron a subir: así están los vuelos a diferentes sedes

México aparece por ahora como la opción más económica para los hinchas colombianos, mientras que las rutas hacia Estados Unidos ya registran aumentos importantes a pocos días del inicio de la competencia

Guardar
Google icon
La Aeronáutica Civil ha solicitado a las aerolíneas que operan rutas desde los Estados Unidos hacia Colombia la implementación de vuelos especiales y tarifas solidarias - crédito Aeronáutica Civil
El Mundial 2026 impulsa el interés de los hinchas colombianos en vuelos y alojamiento para acompañar a la selección Colombia - crédito Aeronáutica Civil

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, miles de hinchas colombianos ya comenzaron a revisar tiquetes, alojamiento y rutas para acompañar a la selección Colombia en Norteamérica. Y aunque todavía faltan varios meses para el inicio del torneo, los precios de los vuelos ya muestran incrementos importantes hacia las ciudades donde jugará el equipo nacional.

Uno de los destinos que aparece como más económico para los viajeros colombianos es México. Según cifras del buscador de viajes Google Flights, los vuelos hacia las sedes mexicanas tienen actualmente un precio promedio de $2.014.366, una cifra inferior frente a las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, donde los trayectos ya rondan los $2.520.208 en promedio. La diferencia de costos empieza a convertirse en un factor clave para quienes quieren organizar el viaje con tiempo y ajustar el presupuesto antes de que la demanda aumente aún más conforme se acerque el campeonato.

PUBLICIDAD

Dinero - Colombia
México emerge como el destino más económico para los aficionados colombianos que buscan asistir a los partidos del Mundial 2026 - crédito Colprensa

Entre las ciudades donde jugará Colombia, Ciudad de México aparece como una de las opciones más accesibles. Allí se disputará el compromiso frente a Uzbekistán y, de acuerdo con el reporte, los vuelos desde Colombia tienen un valor promedio de $1.990.091. Sin embargo, el incremento ya es evidente, el precio representa un aumento cercano al 28% frente al año pasado.

Guadalajara, otra de las sedes confirmadas para la Tricolor y escenario del partido ante República Democrática del Congo, también registra alzas importantes. En este caso, los tiquetes se ubican sobre los $2.293.734, con un crecimiento del 26% comparado con 2025. El panorama cambia un poco cuando se revisan las rutas hacia Estados Unidos. Miami, donde Colombia enfrentará a Portugal, aparece como el destino más costoso entre las sedes mencionadas. Los vuelos ya alcanzan un promedio de $2.553.560, con un aumento del 37% frente al año anterior.

PUBLICIDAD

Volar a Ciudad de México para ver a la selección Colombia en el Mundial cuesta en promedio $1.990.091, con un incremento anual del 28% - crédito Mario Guzmán/EFE
Volar a Ciudad de México para ver a la selección Colombia en el Mundial cuesta en promedio $1.990.091, con un incremento anual del 28% - crédito Mario Guzmán/EFE

La ciudad de Florida, además de ser uno de los destinos turísticos más demandados por los colombianos, suele incrementar considerablemente sus tarifas durante grandes eventos deportivos y temporadas de alta ocupación, algo que podría seguir elevando los costos en los próximos meses. Pero el gasto no termina en el tiquete aéreo. Uno de los aspectos que más preocupa a quienes planean viajar es el presupuesto diario durante el torneo. En el caso de Miami, por ejemplo, se calcula un gasto promedio cercano a los $180.237 diarios, sin contar entradas a los partidos ni compras adicionales.

Por eso, varias plataformas de viajes recomiendan comenzar la planeación lo antes posible. Reservar con anticipación, monitorear cambios de tarifas y mantener flexibilidad en las fechas puede representar una diferencia importante en el costo final del viaje. También sugieren considerar rutas alternativas. Algunos aficionados optan por llegar primero a ciudades mexicanas, donde los precios son más bajos, y posteriormente movilizarse por carretera o mediante vuelos internos hacia otras sedes del Mundial.

México, precisamente, empieza a consolidarse como una puerta de entrada más económica para muchos sudamericanos que planean seguir el torneo. Además de los partidos de Colombia, varias ciudades mexicanas ofrecerán opciones más accesibles de alojamiento y transporte frente a algunos destinos estadounidenses.

Miami es la sede más costosa para los colombianos, con vuelos de $2.553.560 y una subida del 37% respecto al año anterior - crédito Alan Díaz/AP
Miami es la sede más costosa para los colombianos, con vuelos de $2.553.560 y una subida del 37% respecto al año anterior - crédito Alan Díaz/AP

El interés de los hinchas colombianos por acompañar a la Selección también empieza a sentirse en las búsquedas digitales. Agencias y plataformas de turismo reportan un aumento sostenido en consultas relacionadas con vuelos, hospedajes y paquetes para las fechas del campeonato.

Mientras tanto, la expectativa alrededor de la participación de Colombia continúa creciendo. La posibilidad de ver nuevamente a la Tricolor en una Copa del Mundo ha llevado a muchos aficionados a empezar desde ya la carrera por conseguir vuelos más baratos antes de que los precios sigan subiendo. El reto no será únicamente conseguir entrada para los partidos, sino lograr que el viaje completo no termine costando mucho más de lo esperado.

Temas Relacionados

Mundial 2026Vuelos al mundialPartidos de ColombiaCostos para ir al mundialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Nicky Jam en El Campín: Transmilenio implementará rutas y horarios especiales para el concierto del reguetonero

La empresa dispuso rutas exclusivas y horarios extendidos en estaciones cercanas a El Campín y Movistar Arena, previendo el alto flujo de personas tras el evento que reunirá a cientos de seguidores el 6 de junio

Nicky Jam en El Campín: Transmilenio implementará rutas y horarios especiales para el concierto del reguetonero

Corte negó detención domiciliaria a Karen Manrique, investigada por corrupción en la Ungrd: dejó en firme llamado a juicio de otros congresistas

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia enviará el expediente de la legisladora a la Sala Especial de Primera Instancia

Corte negó detención domiciliaria a Karen Manrique, investigada por corrupción en la Ungrd: dejó en firme llamado a juicio de otros congresistas

El turismo vive su mejor momento en Colombia: estas fueron las millonarias cifras que dejó 2025

El gasto de viajeros extranjeros superó los $54 billones, mientras los recorridos dentro del país y el empleo relacionado con el sector también registraron aumentos históricos durante el último año

El turismo vive su mejor momento en Colombia: estas fueron las millonarias cifras que dejó 2025

Consejo de Estado suspendió la norma que condicionaba sesiones de la Junta del Banco de la República a la presencia del ministro de Hacienda

La decisión del alto tribunal impacta una disposición vigente desde 1993 y abre paso al estudio de fondo sobre la integración y funcionamiento del máximo órgano del emisor

Consejo de Estado suspendió la norma que condicionaba sesiones de la Junta del Banco de la República a la presencia del ministro de Hacienda
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo

Sebastián Villa, Ramón Jesurún y otros casos en los que la selección Colombia generó indignación nacional