Los precios para seguir a Colombia en el Mundial 2026 ya comenzaron a subir: así están los vuelos a diferentes sedes

El Mundial 2026 impulsa el interés de los hinchas colombianos en vuelos y alojamiento para acompañar a la selección Colombia - crédito Aeronáutica Civil

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, miles de hinchas colombianos ya comenzaron a revisar tiquetes, alojamiento y rutas para acompañar a la selección Colombia en Norteamérica. Y aunque todavía faltan varios meses para el inicio del torneo, los precios de los vuelos ya muestran incrementos importantes hacia las ciudades donde jugará el equipo nacional.

Uno de los destinos que aparece como más económico para los viajeros colombianos es México. Según cifras del buscador de viajes Google Flights, los vuelos hacia las sedes mexicanas tienen actualmente un precio promedio de $2.014.366, una cifra inferior frente a las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, donde los trayectos ya rondan los $2.520.208 en promedio. La diferencia de costos empieza a convertirse en un factor clave para quienes quieren organizar el viaje con tiempo y ajustar el presupuesto antes de que la demanda aumente aún más conforme se acerque el campeonato.

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México emerge como el destino más económico para los aficionados colombianos que buscan asistir a los partidos del Mundial 2026 - crédito Colprensa

Entre las ciudades donde jugará Colombia, Ciudad de México aparece como una de las opciones más accesibles. Allí se disputará el compromiso frente a Uzbekistán y, de acuerdo con el reporte, los vuelos desde Colombia tienen un valor promedio de $1.990.091. Sin embargo, el incremento ya es evidente, el precio representa un aumento cercano al 28% frente al año pasado.

Guadalajara, otra de las sedes confirmadas para la Tricolor y escenario del partido ante República Democrática del Congo, también registra alzas importantes. En este caso, los tiquetes se ubican sobre los $2.293.734, con un crecimiento del 26% comparado con 2025. El panorama cambia un poco cuando se revisan las rutas hacia Estados Unidos. Miami, donde Colombia enfrentará a Portugal, aparece como el destino más costoso entre las sedes mencionadas. Los vuelos ya alcanzan un promedio de $2.553.560, con un aumento del 37% frente al año anterior.

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Volar a Ciudad de México para ver a la selección Colombia en el Mundial cuesta en promedio $1.990.091, con un incremento anual del 28% - crédito Mario Guzmán/EFE

La ciudad de Florida, además de ser uno de los destinos turísticos más demandados por los colombianos, suele incrementar considerablemente sus tarifas durante grandes eventos deportivos y temporadas de alta ocupación, algo que podría seguir elevando los costos en los próximos meses. Pero el gasto no termina en el tiquete aéreo. Uno de los aspectos que más preocupa a quienes planean viajar es el presupuesto diario durante el torneo. En el caso de Miami, por ejemplo, se calcula un gasto promedio cercano a los $180.237 diarios, sin contar entradas a los partidos ni compras adicionales.

Por eso, varias plataformas de viajes recomiendan comenzar la planeación lo antes posible. Reservar con anticipación, monitorear cambios de tarifas y mantener flexibilidad en las fechas puede representar una diferencia importante en el costo final del viaje. También sugieren considerar rutas alternativas. Algunos aficionados optan por llegar primero a ciudades mexicanas, donde los precios son más bajos, y posteriormente movilizarse por carretera o mediante vuelos internos hacia otras sedes del Mundial.

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México, precisamente, empieza a consolidarse como una puerta de entrada más económica para muchos sudamericanos que planean seguir el torneo. Además de los partidos de Colombia, varias ciudades mexicanas ofrecerán opciones más accesibles de alojamiento y transporte frente a algunos destinos estadounidenses.

Miami es la sede más costosa para los colombianos, con vuelos de $2.553.560 y una subida del 37% respecto al año anterior - crédito Alan Díaz/AP

El interés de los hinchas colombianos por acompañar a la Selección también empieza a sentirse en las búsquedas digitales. Agencias y plataformas de turismo reportan un aumento sostenido en consultas relacionadas con vuelos, hospedajes y paquetes para las fechas del campeonato.

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Mientras tanto, la expectativa alrededor de la participación de Colombia continúa creciendo. La posibilidad de ver nuevamente a la Tricolor en una Copa del Mundo ha llevado a muchos aficionados a empezar desde ya la carrera por conseguir vuelos más baratos antes de que los precios sigan subiendo. El reto no será únicamente conseguir entrada para los partidos, sino lograr que el viaje completo no termine costando mucho más de lo esperado.