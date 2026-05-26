Colombia

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

La creadora de contenido explicó en sus redes sociales por qué decidió eliminar varios tatuajes, entre ellos el que recordaba a su expareja, y contó cómo vivió el proceso, al que calificó como una experiencia dolorosa y necesaria

Guardar
Google icon

El tatuaje “Lega”, ubicado en el brazo derecho de la influencer, simbolizaba el vínculo con el cantante fallecido en 2019 - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se borró el tatuaje que llevaba en honor a su expareja, el fallecido cantante Fabio Legarda.

La decisión, que compartió con detalle a través de sus redes sociales, estuvo acompañada de una reflexión sobre el proceso emocional y físico que implicó cerrar una etapa marcada por el recuerdo de Legarda, quien murió trágicamente en 2019.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión reciente, Luisa Fernanda W mostró parte del procedimiento de eliminación de varios tatuajes, siendo el más significativo para sus seguidores el dedicado a Legarda.

Luisa Fernanda W revela por qué decidió quitarse el tatuaje de Legarda y comparte detalles del procedimiento - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Luisa Fernanda W revela por qué decidió quitarse el tatuaje de Legarda y comparte detalles del procedimiento - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Este tatuaje, ubicado en su brazo derecho, llevaba la palabra “Lega”, el apodo con el que los más cercanos recordaban al artista y que simbolizaba el vínculo y el legado que dejó a través de su música y personalidad. “Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo. Como les conté, voy a borrarme casi todos, los del cuello prefiero dejarlos para otras sesiones”, comentó la influencer sobre su decisión.

PUBLICIDAD

El proceso de eliminación de los tatuajes no solo ha sido emocionalmente retador, sino también físicamente doloroso. Luisa Fernanda W describió la experiencia como un “latigazo” ardiente, similar a una quemadura intensa. “Qué les puedo decir, duele, duele mucho. Les describo el dolor: es un latigazo, pero como un látigo caliente, un quemón impresionante, duele. Entonces no sé si fui muy fuerte, que empecé a borrarme muchos, pero bueno, ya inicié con la mayoría”, explicó, reconociendo que no todos los tatuajes serán eliminados en una sola sesión.

Para Luisa Fernanda W, el proceso de eliminar los tatuajes va más allá de un cambio estético y representa un cierre de ciclo y un paso hacia adelante en su vida. “No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad, le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión”, señaló, subrayando la importancia de la introspección y el crecimiento personal en este nuevo capítulo.

El procedimiento de borrado requirió, además, una prueba médica previa. Luisa Fernanda W aclaró que, debido a rumores sobre un posible embarazo, debió realizarse una prueba antes de someterse al láser, pero el resultado fue negativo, lo que le permitió continuar con el tratamiento.

Luisa Fernanda W mostró parte del procedimiento de eliminación de varios tatuajes y destacó el dedicado a Legarda, ubicado en su brazo derecho con la palabra “Lega” - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La decisión de eliminar el tatuaje generó reacciones encontradas entre sus seguidores. Mientras algunos aplaudieron su determinación de mantener una imagen corporal “limpia” y alineada con su nueva etapa familiar junto a Pipe Bueno y sus hijos, otros lamentaron que se despidiera de uno de los homenajes más visibles a Legarda. Sobre esto, la influencer fue clara: “Era el momento”, afirmó, convencida de que este paso era necesario para avanzar.

A siete años de la muerte de Legarda, Luisa Fernanda W continúa enfocando su contenido en el estilo de vida, la moda y su rol como madre, mostrando que, aunque el dolor permanece, es posible transformar la nostalgia en crecimiento y en nuevos comienzos.

La eliminación de tatuajes es un procedimiento médico recomendado para quienes desean eliminar un tatuaje no deseado debido a arrepentimiento, cambios en la imagen personal, reacciones alérgicas o complicaciones como infecciones. Según Mayo Clinic, los métodos más utilizados son el tratamiento con láser, la extirpación quirúrgica y la dermoabrasión, cada uno con características, riesgos y resultados específicos.

Mayo Clinic señala que el tratamiento con láser es el más frecuente. Se emplean láseres Q-switched, que liberan energía en pulsos potentes para fragmentar la tinta del tatuaje. Un tipo especial, el láser Nd:YAG Q-switched, se utiliza en pieles más oscuras para evitar alteraciones permanentes del color.

Antes del procedimiento, la zona se anestesia localmente y luego se aplican los pulsos de energía sobre el tatuaje. Los tatuajes con varios colores pueden requerir el uso de diferentes láseres y longitudes de onda. Después del tratamiento pueden aparecer hinchazón, ampollas o sangrado. Es común que se necesiten varias sesiones y no siempre se logra eliminar el tatuaje por completo.

La extirpación quirúrgica, explica Mayo Clinic, consiste en eliminar el tatuaje con un bisturí tras aplicar anestesia local y luego unir los bordes de la piel con puntos. Este método suele dejar una cicatriz y es más adecuado para tatuajes pequeños.

Según Mayo Clinic, la eliminación de tatuajes es un procedimiento médico que puede realizarse por motivos de arrepentimiento, cambios en la imagen o complicaciones como alergias o infecciones - crédito Visuales IA
Según Mayo Clinic, la eliminación de tatuajes es un procedimiento médico que puede realizarse por motivos de arrepentimiento, cambios en la imagen o complicaciones como alergias o infecciones - crédito Visuales IA

La dermoabrasión, de acuerdo con Mayo Clinic, implica insensibilizar la zona y “lijar” la piel con un dispositivo rotatorio de alta velocidad, permitiendo que la tinta drene a través de la piel. Este procedimiento puede causar dolor e irritación durante varios días y el tiempo de recuperación puede extenderse hasta tres semanas. Además, se considera menos predecible y eficaz que el láser o la cirugía.

Mayo Clinic advierte que ningún método garantiza la eliminación total del tatuaje, ya que están diseñados para ser permanentes, y siempre existe el riesgo de cicatrices o alteraciones en el color de la piel.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WLegardaEliminación de tatuajes con laserColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Esto es guerra, no turismo extremo”: el mensaje del mercenario colombiano ‘Tornado’, al servicio de Ucrania en la guerra con Rusia

El connacional contó cómo se vive la guerra de drones, una modalidad de combate militar que en Colombia ya están adaptando algunos grupos armados organizados ilegales, como el Ejército Gaitanista de Colombia, el ELN y las disidencias de las Farc

“Esto es guerra, no turismo extremo”: el mensaje del mercenario colombiano ‘Tornado’, al servicio de Ucrania en la guerra con Rusia

En plena convocatoria al Mundial 2026, cámaras captaron a un hombre que habría robado un equipo de prensa en la Federación Colombiana de Fútbol

Mientras la atención estaba puesta en los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para representar al país, el hurto de una cámara desató comentarios, dudas y memes entre periodistas y aficionados

En plena convocatoria al Mundial 2026, cámaras captaron a un hombre que habría robado un equipo de prensa en la Federación Colombiana de Fútbol

La Policía ejecutó extinción de dominio a bienes en Bogotá y Cúcuta de una red vinculada al lavado de activos y al narcotráfico

Un conjunto de propiedades ubicadas en tres ciudades fueron ocupadas y entregadas bajo custodia estatal, en el marco de un operativo conjunto que bloqueó el flujo de recursos ilícitos de una red desmantelada años atrás

La Policía ejecutó extinción de dominio a bienes en Bogotá y Cúcuta de una red vinculada al lavado de activos y al narcotráfico

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Con la salida de la última semifinalista, la definición del ‘reality’ queda en manos de los espectadores. Sigue el paso a paso oficial para que tu voto cuente en la elección del próximo ganador del programa

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Sus compañeros también revelaron los usos que le darían al jugoso premio, que no serían 400 millones de pesos, teniendo en cuenta los deducibles por ganancia ocasional

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Final de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Final de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

Panini lo logró: estos son los jugadores de la selección Colombia finalmente convocados que aparecen en el álbum del Mundial 2026

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026