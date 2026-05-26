Falso sacerdote robó a adultos mayores en Ibagué: “Hizo que obedeciera todo lo que él le decía”

Este video muestra una grabación de cámara de seguridad en el momento en el que el falso sacerdote entra a la casa de una de sus víctimas - crédito Markitos Rodriguez / Facebook

Un hombre que se hace pasar por sacerdote robó a varios adultos mayores en Ibagué (Tolima) mediante engaños, la modalidad fue denunciada por familias de dos víctimas que le atribuyen al mismo impostor ganarse la confianza de los ciudadanos ingenuos para ingresar a sus viviendas. Allí los manipula y les cambia el dinero por papeles en blanco.

Uno de los casos expuestos ocurrió en el barrio Villamarín, en la comuna 7, donde una mujer perdió $2 millones que tenía guardados en una caja fuerte en su vivienda. En otro hecho, ocurrido el 24 de mayo en el barrio Refugio, primera etapa, de la comuna 11, el hombre repitió el mismo mecanismo para despojar a otra adulta mayor de su dinero.

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De acuerdo con un familiar de la víctima del sector de Villamarín, el sospechoso llegó a la vivienda haciéndose pasar como un sacerdote y le mostró un documento a la ciudadana.

“Un señor adulto mayor, que se está haciendo pasar como un cura de una iglesia, llegó aquí al barrio Pedro Ignacio Villamarín y engañó a mi señora madre. Dándole un documento, no sabemos qué tenía, hizo que obedeciera todo lo que él le decía”, expresó el denunciante al medio local El Olfato.

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La familia sostuvo en medio de la entrevista que el hombre consiguió que la mujer abriera la puerta de la vivienda y le diera acceso a su dinero: “Le hizo abrir la caja fuerte, las puertas de la casa, la hizo buscar todas las pertenencias y le cambió el dinero por papeles en blanco”.

El ladrón también es un adulto mayor que emplea tácticas de manipulación para convencer a sus víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El engaño consistía en pedir el dinero para una supuesta bendición

En el caso denunciado por la familia de una residente de Refugio, el falso sacerdote aseguró pertenecer a la parroquia del Sagrado Corazón del sector de Las Ferias para entrar sin despertar sospechas. Una vez en la casa, convenció a la mujer de entregar el dinero para realizar una supuesta bendición y después cambió los billetes por hojas de cuaderno.

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Un familiar de esa víctima denunció lo sucedido al medio El Irreverente: “Se hizo pasar por sacerdote, ingresó a la vivienda de mi madre, una adulta mayor residente en Ibagué, y aprovechando su confianza la engañó, la estafó y le hurtó dinero. Después de ganarse su confianza les aplica algo para que traigan el dinero y supuestamente les bendiga el dinero. Luego se los cambia por hojas de cuaderno”.

El criminal les cambiaba dinero por hojas en blanco - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cámaras de seguridad registraron la huida del falso sacerdote

Las cámaras de seguridad del sector de Villamarín captaron al hombre cuando salió de la vivienda y escapó hacia una calle cercana. El familiar de la víctima dijo que el sospechoso se fue corriendo y abordó un carro pequeño blanco de marca Chevrolet.

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Del mismo modo, las familias advirtieron que no se trataría de un hecho aislado, puesto que creen que el mismo hombre habría cometido otros robos con la misma modalidad en distintos sectores de Ibagué, aprovechándose de la fe de sus habitantes.

La ciudadanía pide respeto por los adultos mayores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el informe de El Irreverente, tras recopilar información sobre otros episodios reportados en el país, se indica que el criminal pudo actuar durante los primeros meses de 2026 en Caucasia, Barrancabermeja y San Gil.

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En el caso de la mujer de la comuna 11, la familia indicó que no hubo agresiones físicas ni otras afectaciones a su integridad, aunque el hurto sí se llevó a cabo.

Esta modalidad de robo sería frecuente en el país, pues los criminales se aprovechan de los creyentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los denunciantes pidieron a los habitantes de Ibagué y del Tolima reforzar las medidas de cuidado con los adultos mayores, así como desconfiar de desconocidos que ofrezcan ayudas religiosas.

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Finalmente, se recomendó negar el ingreso a todo aquel que solicite entrar a una vivienda en nombre de una iglesia o institución religiosa.