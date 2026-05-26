En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo

Así presentó Uzbekistan Airways el avión de la selección rumbo al Mundial 2026. El diseño incluye al “OQ BOʻRI” (Lobo Blanco), símbolo del fútbol uzbeko - crédito @_UzbekFootball/X

La selección Colombia ya empieza a palpitar el Mundial de 2026 y uno de sus futuros rivales también decidió entrar en ambiente mundialista de una manera bastante llamativa. La selección de Uzbekistán, que compartirá grupo con la Tricolor en la próxima Copa del Mundo, presentó oficialmente el avión temático con el que viajará rumbo a Estados Unidos para disputar la cita orbital.

El combinado asiático sorprendió a propios y extraños al mostrar una aeronave completamente decorada para la ocasión, un hecho que rápidamente se volvió viral entre los aficionados del fútbol internacional. El Boeing 787 Dreamliner de Uzbekistan Airways fue intervenido con elementos representativos del país y de su selección nacional, en un homenaje especial a la primera clasificación mundialista de su historia.

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El diseño principal del avión tiene como protagonista al “lobo blanco”, símbolo y mascota oficial de la selección uzbeka. La figura representa valores como la fuerza, la unión y el deseo de victoria, conceptos con los que el equipo dirigido por Fabio Cannavaro quiere afrontar su histórica participación en el Mundial.

Además del enorme lobo blanco pintado sobre el fuselaje, la aeronave incluye frases como “Go Uzbekistan” y “Olg’a, O’zbekiston”, mensajes de apoyo para una selección que vive el momento más importante de toda su historia futbolística.

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Uzbekistán clasificó por primera vez a una Copa del Mundo - crédito FUF

Clasificación de Uzbekistán al Mundial 2026

Para Uzbekistán, el Mundial representa mucho más que una participación deportiva. El país asiático consiguió la clasificación por primera vez en toda su historia luego de asegurar uno de los cupos directos de la Confederación Asiática de Fútbol. El logro fue catalogado como histórico dentro del continente y convirtió a los “Lobos Blancos” en una de las grandes novedades del torneo.

La ilusión es tan grande en Uzbekistán que la aerolínea nacional decidió convertir el Boeing 787 Dreamliner en una especie de símbolo patrio. Las imágenes difundidas muestran una decoración especial en tonos blancos y azules, colores tradicionales de la bandera uzbeka, junto con detalles relacionados con el Mundial 2026.

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La lista de convocados por parte del italiano Fabio Cannavaro para su primer debut mundialista-crédito Federación Uzbeka de Fútbol

Cuándo juegan Colombia y Uzbekistán

El partido entre Colombia y Uzbekistán se jugará el miércoles 17 de junio de 2026 por el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA.

Hora local: 8:00 p. m. (Ciudad de México)

Hora en Colombia: 9:00 p. m.

Estadio: Estadio Azteca (conocido actualmente como Estadio Banorte), Ciudad de México.

La convocatoria de Uzbekistán para la cita mundialista también fue revelada hoy y está conformada por:

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Porteros: Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abdovkih Nematov

Defensores: Rustamjon Ashurmatov, Umarbek Eshmurodov, Avazbek Ylmasaliev, Abduqodir Khusanov, Abdulla Abdulaev, Jakhongir Urozov, Khojiakbar Alijonov, Berhuz Karimov, Ruslanbek Jiyanov, Farrukh Sayfiev, Sherzos Nasrrulaev, Umarali Rakmonaliev

Volantes: Azizjon Ganiev, Akmal Mozgovoy, Sherzod Ezanov, Otakeb Shukubov, Odiljon Khamrobekov, Dostonbek Khamdamov, Jamshid Iskanderov, Jasur Jaloliddinov

Delanteros: Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov, Jaloliddin Masharipov, Azizbek Amonov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Sherdoz Temirov

La selección Colombia entrenará en Bogotá hasta el 2 de junio, día en el que viajarán a San Diego para el partido amistoso contra Jordania - crédito FCF

Programación de los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

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23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).