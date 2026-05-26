Colombia

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Sus compañeros también revelaron los usos que le darían al jugoso premio, que no serían 400 millones de pesos, teniendo en cuenta los deducibles por ganancia ocasional

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El actor dijo que quería tener otro hijo, invertiría en su empresa y gastaría en su familia - crédito @canalrcn/IG

El actor Alejandro Estrada abrió su corazón sobre el posible destino del premio principal de La casa de los famosos Colombia, captando la atención tanto de sus compañeros del reality como entre sus seguidores.

Lejos de proyectar gastos en lujos o caprichos, como quizá ocurrió en el pasado con otros participantes de este tipo de programas, el actor expuso una visión pragmática y familiar sobre el uso del dinero y describió cómo planea integrar el premio en su vida y en la de sus seres cercanos.

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“Tengo por ahí una deuda pendiente grande: asegurar los tres años que todavía me faltan de Tommy, de su universidad para invertir en mis cosas personales o en mi proyecto, generar más empleo con la empresa. Tengo dos personas que amo mucho, uno de esos es un tío. Desearía ayudarle”, reveló durante el último brunch.

Uso planificado del premio y apoyo familiar

El team del famoso celebró el resultado, aunque continúan uniendo esfuerzos para que sea el ganador - crédito Alejandro Estrada / Instagram
El team del famoso celebró el resultado, aunque continúan uniendo esfuerzos para que sea el ganador - crédito Alejandro Estrada / Instagram

Durante la dinámica en la casa estudio, Estrada fue directo sobre el destino que contemplaría para el dinero si resultara ganador de la tercera temporada.

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Este aspecto de su declaración añadió una dimensión solidaria a su planteamiento sobre el uso del posible premio, alejándose del perfil clásico de ganador de realities que suele priorizar gastos inmediatos o notorios.

Sus compañeros le hicieron saber que rendiría mucho el dinero, a lo que respondió: “Sí, es que son 400 y no me la voy a rumbear. Si se me da la oportunidad también tendría otro hijo”, lo que generó una reacción bastante curiosa en su hijo Tomás, a lo que Alejandro agregó que le gustaría tener una niña.

Valentino Lázaro fue sancionado en La casa de los famosos Colombia tras protagonizar un altercado con Melissa Gate y Alexa Torrex, que incluyó un gesto polémico frente a sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN
Valentino Lázaro fue sancionado en La casa de los famosos Colombia tras protagonizar un altercado con Melissa Gate y Alexa Torrex, que incluyó un gesto polémico frente a sus compañeros - crédito cortesía Canal RCN

De inmediato, sus seguidores en el programa dejaron comentarios como: “Si Alejo quiere otro hijo, yo me ofrezco como tributo”; “Creo que uno de los más sensatos hasta el momento, pensó en su empresa, pensó en él y pensó en su familia”; “Alguien más se dio cuenta de la pulla de Valentino”, entre otros.

Y es que a lo que hacen referencia los seguidores del programa tiene que ver con la respuesta de Valentino Lázaro, pues afirmó que no se quiere vender como un alma de la caridad y gastará su dinero en una buena fiesta y no convencerá a nadie de que lo llevará a fundaciones o algo por el estilo.

Finalmente, Beba de la Cruz aseguró que le gustaría invertir el dinero en su emprendimiento de postres así como en los estudios de música para mejorar su habilidad vocal. Mientras que, Juanda Caribe, dijo que aseguraría el estudio de su hija para la universidad.

Las razones de Alexa Torrex para no apoyar a Tebi Bernal

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El comunicado con el que Alexa Torrex confirmó que no apoyará a su 'shippeo' en el reality de RCN - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Alexa Torrex sorprendió al anunciar que, en la final de La casa de los famosos Colombia, canalizará todo su apoyo hacia Alejandro Estrada y dejará fuera de su respaldo a Tebi Bernal, con quien había generado una estrecha relación en el reality.

La decisión fue comunicada por Torrex y su equipo a través de un mensaje en redes sociales, donde explicaron que la prioridad es no dispersar votos entre dos finalistas aliados.

El comunicado enfatizó: “Queremos unir toda nuestra fuerza y enfoque en un solo apoyo para no dividir votos”. Así, Alexa aclaró que la elección no se debió a conflictos personales, sino a una estrategia para lograr que alguno de los suyos obtenga la victoria.

La casa de los famosos Colombia
La exparticipante de 'La casa de los famosos' explicó las razones por las que no apoyó a Tebi - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Alexa Torrex justificó su postura señalando que ya se sentía ganadora tras ayudar a ambos amigos a llegar a la final, y que ahora el objetivo es maximizar las posibilidades de triunfo. En relación con su vínculo con Tebi Bernal, dejó claro que existe una “hermandad” y “respeto enorme”, descartando cualquier ruptura o enemistad.

La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos seguidores interpretaron la postura como una traición o una señal de que Bernal solo habría utilizado el vínculo para su propio beneficio. Sin embargo, Torrex insistió en que su decisión es táctica y no responde a desencuentros personales.

La exparticipante también abordó, en mensajes paralelos, su propia eliminación y la forma en que ha manejado las críticas, reafirmando que su cercanía con Tebi fue “más que un shippeo”, pero que en la recta final la estrategia colectiva prevalece sobre cualquier otra consideración.

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