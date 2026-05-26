Colombia

Paloma Valencia señaló a De la Espriella de hacer “circo” con sus medidas de seguridad: “Me quedó mal decir que es un tema de cobardía”

En conversación con Infobae Colombia, la candidata presidencial explicó los motivos por los cuales cuestiona el uso de un atril de cristal blindado por parte del aspirante

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La candidata presidencial le declaró la guerra a los grupos armados. Aseguró que no tiene miedo y que no necesita de una "urna de cristal que usan los cobardes" para protegerse - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue cuestionada por integrantes de la campaña del aspirante Abelardo de la Espriella y otros políticos por haber criticado las medidas de seguridad que adoptó el abogado durante su campaña. El candidato de la derecha siempre aparece en los eventos públicos rodeado de un atril de cristal blindado, con el fin de garantizar su seguridad, teniendo en cuenta que ha sido blanco de todo tipo de amenazas, algo que Valencia rechaza.

“El ELN, el autodenominado Ejército Gaitanista y las Farc van a conocer lo que es la mano dura de la mujer colombiana. Conmigo, que vayan buscando escondedero, porque yo no necesito ni chaleco antibalas ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo”, dijo Valencia en un evento realizado en Socorro, Santander.

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En diálogo con Infobae Colombia, la aspirante del Centro Democrático explicó a qué se refería con las declaraciones que dio al respecto. Según precisó, su crítica no iba orientada a la necesidad de utilizar elementos de protección. Reconoció que la inseguridad a la que se enfrentan los aspirantes presidenciales en Colombia no es un tema irrelevante; sin embargo, considera que De la Espriella estaría haciendo un “espectáculo” alrededor de ello.

Ilustración en acuarela de Paloma Valencia, con cabello largo y camisa blanca, y Abelardo de la Espriella, con barba y traje azul, hablando en un micrófono.
Paloma Valencia acusó a Abelardo de la Espriella de hacer un espectáculo con su esquema de seguridad. Advirtió que, si el riesgo es tan grande, no debería hacer eventos públicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Que no haga circo (...). Yo creo que la seguridad es un tema serio, que uno no tiene que volver un circo todo. Este país merece seriedad, merece respeto”, precisó la aspirante en la entrevista.

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Según detalló, el candidato también suele estar acompañado de “hombres con fusiles” que se encargan de evitar cualquier atentado en su contra, algo que, a su juicio, también hace parte del “circo”. Desde su perspectiva, si el nivel de riesgo es tan alto como indica el contendiente, entonces debería abstenerse de desarrollar eventos políticos en el país, debido a que también estarían en riesgo los ciudadanos que se congregan a escucharlo.

En ese sentido, reconoció que erró al afirmar que cualquier persona que tome las medidas de De la Espriella es cobarde. Insistió en que se trata de una especie de espectáculo que tiene lugar en plena etapa electoral.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, aparece en sus eventos políticos rodeado de un atril de cristal blindado - crédito Fernando Vergara/AP
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, aparece en sus eventos políticos rodeado de un atril de cristal blindado - crédito Fernando Vergara/AP

De pronto me quedó mal decir que es un tema de cobardía; es un tema de espectáculo, es un tema de falta de coherencia con las realidades tan peligrosas que viven los compatriotas (...). Es más bien un circo, porque eso es lo que le están vendiendo a este país: circo”, indicó la congresista.

De igual manera, aseguró que el aspirante de la izquierda Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) también recurriría a estrategias similares a las de De la Espriella. Indicó que tanto su campaña como la del abogado de la derecha harían uso de publicidad falsa y de espectáculos para sonar entre los electores.

Incluso, involucró a quienes son afines al presidente Gustavo Petro y su administración. “Colombia tiene que escoger entre ese petrismo, ese cepedismo, abelardismo, que es todo igualito, que les gusta atacar, destripar, hacer circo, dramas, publicidad mentirosa y negra, o la decencia, que son cosas muy distintas”, aseveró.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, reconoció que la inseguridad a la que se enfrentan los aspirantes es real y seria - crédito Iván Valencia/AP
La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, reconoció que la inseguridad a la que se enfrentan los aspirantes es real y seria - crédito Iván Valencia/AP

La respuesta de Abelardo de la Espriella

El abogado y aspirante a la Presidencia reaccionó a las declaraciones iniciales que dio Paloma Valencia sobre sus medidas de protección. En el evento de cierre de su campaña, afirmó que las decisiones que ha tomado para garantizar su seguridad son responsables con su familia y con la ciudadanía a la que espera representar como presidente (si llega a ser elegido en las urnas).

En su pronunciamiento, recordó el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, que fue asesinado en 2025. Pese a que el congresista tenía un esquema de seguridad, el día del atentado que sufrió en Bogotá (7 de junio de 2025), no contaba con todos sus escoltas y tampoco tenía los elementos de protección que hoy tiene De la Espriella.

El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella ha sido víctima de amenazas y su campaña ha detectado posibels atentados en su contra. Por eso, reforzó sus medidas de protección - crédito Carlos Ortega/EFE
El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella ha sido víctima de amenazas y su campaña ha detectado posibels atentados en su contra. Por eso, reforzó sus medidas de protección - crédito Carlos Ortega/EFE

Si Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse, hubiese tenido esta protección que tengo yo, estaría entre nosotros. Yo estoy aquí haciendo esto como un gran acto de responsabilidad con mi mujer, con mis cuatro hijos y con esta patria y este pueblo al que vengo a liberar de los de siempre”, dijo.

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