Colombia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Durante una emisión maratónica, el cantante se animó a revelar detalles sobre sus gustos en la intimidad, mientras la creadora de contenido reaccionaba sin filtros

Guardar
Google icon
Andy Rivera sorprendió a Aida Victoria Merlano al revelar cuál es su posición sexual favorita: “Soy muy visual” - crédito @aidavictoriam/IG
Andy Rivera sorprendió a Aida Victoria Merlano al revelar cuál es su posición sexual favorita: “Soy muy visual” - crédito @aidavictoriam/IG

Una conversación sin filtros entre Andy Rivera y Aida Victoria Merlano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales durante una transmisión en vivo realizada por la influencer en su canal de Kick.

La creadora de contenido realizó una maratónica emisión de 12 horas consecutivas en la que contó con invitados especiales, dinámicas en vivo y un despliegue técnico que incluyó cámaras profesionales, drones y presentaciones musicales, eso con el objetivo, según explicó la propia Aida Victoria, de fortalecer su apuesta en el mundo del streaming tras su salida del reality show, La Mansión VIP.

PUBLICIDAD

En medio de la conversación relajada con Andy Rivera, la influencer decidió preguntarle directamente al cantante sobre su posición sexual favorita, una pregunta que tomó por sorpresa a los espectadores y que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“Posición favorita”, preguntó Aida Victoria durante la transmisión.

PUBLICIDAD

Andy Rivera sorprende con su sinceridad sobre preferencias íntimas en el canal de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG
Andy Rivera sorprende con su sinceridad sobre preferencias íntimas en el canal de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Lejos de esquivar el tema, el intérprete de música urbana respondió con total espontaneidad y explicó que para él el aspecto visual juega un papel importante en la intimidad.

Soy muy fan de cómo se ve la mujer de espalda”, confesó Andy Rivera.

El artista agregó que suele inclinarse por posiciones en las que pueda apreciar el cuerpo de su pareja por la parte de atrás y tener contacto físico más cercano, especialmente con el cabello.

Como yo soy muy visual. Soy muy visual. Entonces, donde tenga la espalda la mujer y pueda como acariciar su cabello, halarlo. Entonces, la vaquerita invertida, que en cuatro”, comentó entre risas.

Andy Rivera revela intimidades en charla sin filtros con Aida Victoria - crédito @multi.clips4/tiktok

Mientras el cantante entregaba detalles sobre sus preferencias, Aida Victoria Merlano reaccionó sorprendida y aseguró que no compartía completamente la misma visión.

Eso no lo tenemos en común. Yo sí soy como de frente, de ver la cara”, respondió la influencer.

Andy Rivera aclaró entonces que esa preferencia hacía parte más de una satisfacción visual personal en un comienzo del encuentro íntimo, pero aseguró que cuando busca una conexión más emocional prefiere el contacto cara a cara.

Pero cuando quiero terminar…”, dijo el cantante antes de que Aida Victoria interrumpiera afirmando: “Ahí sí ya de frente”.

Me encanta”, respondió el artista.

Andy Rivera confiesa que le gusta ver a las mujeres de espalda en la intimidad - crédito @aidavictoriam/IG
Andy Rivera confiesa que le gusta ver a las mujeres de espalda en la intimidad - crédito @aidavictoriam/IG

La conversación subió de tono cuando el cantante agregó entre risas detalles con respecto a lo que le gusta hacer cuando cambia de posición al final: “Ahí me encanta ver a la persona. Una ahorcadita ahí, sutil”, comentario que provocó una inmediata reacción de la creadora de contenido.

“¡Andy!”, exclamó Aida Victoria mientras se reía y aseguraba que el cantante comenzaba a emocionarse con el tema: “Claro, Andy se está emocionando”, añadió la influencer, que incluso admitió en tono jocoso que el cantante la estaba poniendo nerviosa con sus confesiones durante la transmisión.

Por su parte, Andy Rivera intentó bajar el tono de la conversación asegurando que el ambiente relajado y el momento habían influido en sus respuestas espontáneas.

“Ah, pero que tú te pones a hablar de esos temas. Y yo ya tomado”, expresó el cantante antes de asegurar: “Ya me voy a poner como mi papá me enseñó, educado, serio”.

Andy Rivera hace contundentes revelaciones en transmisión con Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG
Andy Rivera hace contundentes revelaciones en transmisión con Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Durante esa conversación también llamó la atención que el cantante urbano confesó que ha pensado en abrir una cuenta en Onlyfans, aunque descartó hacerlo por ahora porque considera que exponerse de esa manera exige una personalidad que, según dijo, no siente tener en este momento.

Andy Rivera respondió de forma directa a la pregunta sobre si consideraría sumarse a la plataforma de contenido exclusivo y afirmó: “Yo voy a ser sincero. Yo lo he pensado, en mi intimidad he hecho pruebas, pero no, no. O sea, se necesita demasiada personalidad para eso de mi parte”.

La conversación desató una cadena de reacciones entre quienes seguían el streaming. Entre los mensajes que se repitieron aparecieron frases como: “Aquí una suscriptora que sería muy fiel”, “qué rico país, yo me endeudo por usted”, “Yo me endeudo por pagar eso”, “Yo si pago pero diario no importa lo q valga para eso facturo”, “otra suscriptora aquí” y “Andy te amoooooo”.

Temas Relacionados

Andy RiveraAida Victoria MerlanoNovia Andy RiveraStream Aida Victoria MerlanoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Encuesta reveló por qué aumenta el vapeo entre jóvenes en Colombia a pesar de las advertencias de la Liga contra el Cáncer: el mito de “bajo riesgo”

El desconocimiento sobre los efectos acumulativos y la dependencia estarían dificultando las estrategias para reducir el uso inicial en entornos escolares y recreativos

Encuesta reveló por qué aumenta el vapeo entre jóvenes en Colombia a pesar de las advertencias de la Liga contra el Cáncer: el mito de “bajo riesgo”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

La creadora de contenido explicó en sus redes sociales por qué decidió eliminar varios tatuajes, entre ellos el que recordaba a su expareja, y contó cómo vivió el proceso, al que calificó como una experiencia dolorosa y necesaria

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

Qué dice la ley colombiana sobre crear stickers de los compañeros de trabajo sin su consentimiento: le puede costar su empleo

Según la normativa en el país, además del uso de imágenes para elaborar stickers, tampoco se pueden usar imágenes institucionales con la foto de un empleador que ha expresado con antelación no aparecer en ninguna clase de publicación

Qué dice la ley colombiana sobre crear stickers de los compañeros de trabajo sin su consentimiento: le puede costar su empleo

Indignación en Boyacá: concejal de Guateque agredió a un adulto mayor y, al parecer, estaba ebrio

En el video de una cámara de seguridad se evidencia el ataque del político contra el hombre tras una breve discusión

Indignación en Boyacá: concejal de Guateque agredió a un adulto mayor y, al parecer, estaba ebrio

Paola Holguín habló de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Sus posturas no comulgan con la base del partido”

La senadora del Centro Democrático, cercana a Valencia, destacó el trabajo de Oviedo, pero advirtió que sus posturas no coinciden con las de la colectividad

Paola Holguín habló de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Sus posturas no comulgan con la base del partido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

El actor Raúl Ocampo habló de su historia de amor con Laura Dicelis y precisó cuándo comenzó el noviazgo: “Hoy me siento en paz”

Hijo de Diomedes Díaz reveló qué pasó con el diamante que tenía el cantante en su dentadura

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: esto pasará con el hasta ahora asistente técnico de la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

Panini lo logró: estos son los jugadores de la selección Colombia finalmente convocados que aparecen en el álbum del Mundial 2026

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026