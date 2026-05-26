Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Andy Rivera sorprendió a Aida Victoria Merlano al revelar cuál es su posición sexual favorita: “Soy muy visual” - crédito @aidavictoriam/IG

Una conversación sin filtros entre Andy Rivera y Aida Victoria Merlano terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales durante una transmisión en vivo realizada por la influencer en su canal de Kick.

La creadora de contenido realizó una maratónica emisión de 12 horas consecutivas en la que contó con invitados especiales, dinámicas en vivo y un despliegue técnico que incluyó cámaras profesionales, drones y presentaciones musicales, eso con el objetivo, según explicó la propia Aida Victoria, de fortalecer su apuesta en el mundo del streaming tras su salida del reality show, La Mansión VIP.

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En medio de la conversación relajada con Andy Rivera, la influencer decidió preguntarle directamente al cantante sobre su posición sexual favorita, una pregunta que tomó por sorpresa a los espectadores y que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“Posición favorita”, preguntó Aida Victoria durante la transmisión.

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Andy Rivera sorprende con su sinceridad sobre preferencias íntimas en el canal de Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Lejos de esquivar el tema, el intérprete de música urbana respondió con total espontaneidad y explicó que para él el aspecto visual juega un papel importante en la intimidad.

“Soy muy fan de cómo se ve la mujer de espalda”, confesó Andy Rivera.

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El artista agregó que suele inclinarse por posiciones en las que pueda apreciar el cuerpo de su pareja por la parte de atrás y tener contacto físico más cercano, especialmente con el cabello.

“Como yo soy muy visual. Soy muy visual. Entonces, donde tenga la espalda la mujer y pueda como acariciar su cabello, halarlo. Entonces, la vaquerita invertida, que en cuatro”, comentó entre risas.

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Andy Rivera revela intimidades en charla sin filtros con Aida Victoria - crédito @multi.clips4/tiktok

Mientras el cantante entregaba detalles sobre sus preferencias, Aida Victoria Merlano reaccionó sorprendida y aseguró que no compartía completamente la misma visión.

“Eso no lo tenemos en común. Yo sí soy como de frente, de ver la cara”, respondió la influencer.

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Andy Rivera aclaró entonces que esa preferencia hacía parte más de una satisfacción visual personal en un comienzo del encuentro íntimo, pero aseguró que cuando busca una conexión más emocional prefiere el contacto cara a cara.

“Pero cuando quiero terminar…”, dijo el cantante antes de que Aida Victoria interrumpiera afirmando: “Ahí sí ya de frente”.

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“Me encanta”, respondió el artista.

Andy Rivera confiesa que le gusta ver a las mujeres de espalda en la intimidad - crédito @aidavictoriam/IG

La conversación subió de tono cuando el cantante agregó entre risas detalles con respecto a lo que le gusta hacer cuando cambia de posición al final: “Ahí me encanta ver a la persona. Una ahorcadita ahí, sutil”, comentario que provocó una inmediata reacción de la creadora de contenido.

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“¡Andy!”, exclamó Aida Victoria mientras se reía y aseguraba que el cantante comenzaba a emocionarse con el tema: “Claro, Andy se está emocionando”, añadió la influencer, que incluso admitió en tono jocoso que el cantante la estaba poniendo nerviosa con sus confesiones durante la transmisión.

Por su parte, Andy Rivera intentó bajar el tono de la conversación asegurando que el ambiente relajado y el momento habían influido en sus respuestas espontáneas.

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“Ah, pero que tú te pones a hablar de esos temas. Y yo ya tomado”, expresó el cantante antes de asegurar: “Ya me voy a poner como mi papá me enseñó, educado, serio”.

Andy Rivera hace contundentes revelaciones en transmisión con Aida Victoria Merlano - crédito @aidavictoriam/IG

Durante esa conversación también llamó la atención que el cantante urbano confesó que ha pensado en abrir una cuenta en Onlyfans, aunque descartó hacerlo por ahora porque considera que exponerse de esa manera exige una personalidad que, según dijo, no siente tener en este momento.

Andy Rivera respondió de forma directa a la pregunta sobre si consideraría sumarse a la plataforma de contenido exclusivo y afirmó: “Yo voy a ser sincero. Yo lo he pensado, en mi intimidad he hecho pruebas, pero no, no. O sea, se necesita demasiada personalidad para eso de mi parte”.

La conversación desató una cadena de reacciones entre quienes seguían el streaming. Entre los mensajes que se repitieron aparecieron frases como: “Aquí una suscriptora que sería muy fiel”, “qué rico país, yo me endeudo por usted”, “Yo me endeudo por pagar eso”, “Yo si pago pero diario no importa lo q valga para eso facturo”, “otra suscriptora aquí” y “Andy te amoooooo”.