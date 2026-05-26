Colombia

Rafael Pardo criticó falta de diálogo tras el fallido café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo: “Tener historia no da licencia para el maltrato”

El exministro y excandidato presidencial utilizó el episodio entre la senadora del Centro Democrático y el exgobernador de Antioquia para mostrar cómo la política nacional se distancia del intercambio real de opiniones que esperaba se diera en la víspera de la primera vuelta

Guardar
Google icon

El líder liberal, exministro y excandidato a la presidencia hizo agudas apreciaciones sobre lo que sería la falta de interlocución en la contienda electoral, además de lanzar duras críticas a la ley de encuestas - crédito @lavozdepardo/X

En su acostumbrado espacio virtual de opinión, en el que aprovecha la inteligencia artificial para expresar sus ideas, el exministro y excandidato presidencial Rafael Pardo convirtió el fallido café entre la senadora Paloma Valencia y el exgobernador Sergio Fajardo, ambos partícipes de la campaña electoral, para cuestionar lo que, a su parecer, es la manera de hacer política en el país. Una opinión que se conoció a cinco días de la contienda.

Pardo, que pese a que perdió su capacidad del habla sigue siendo una voz importante en la escena política nacional, parece haber lamentado cómo el aspirante de centro llegó al café con la decisión tomada, rechazó una conversación entre pares con Valencia y respondió a una oferta de alianza con una propuesta académica. “Paloma le ofreció una alianza, él le ofreció una cátedra”, dijo el político en su espacio digital, La voz de Pardo.

PUBLICIDAD

La transmisión en directo del diálogo dejó en claro que no existe posibilidad de acuerdo, ya que ambos defendieron posiciones divergentes sobre la Constitución, el diálogo y la lucha contra la polarización - crédito @ANIABELLO_R /X

Acto seguido, describió la escena como una relación desigual entre el que busca un acuerdo y el que se pone en posición de explicar. “La usó como público cautivo, no como interlocutora”, explicó Pardo, que cuestionó la distancia de Fajardo entre el discurso y la práctica. “Paradoja mayor: el hombre del ‘la política tiene que ser diferente’ demostró que sí, pero no necesariamente mejor. Tener historia no da licencia para el maltrato”.

En síntesis, el planteo del veterano líder liberal dejó un tema que merece atención, en el que esbozó que el problema no fue solo que no prosperara un acercamiento entre sectores políticos, sino que ese fracaso reveló una forma de relación que, según su lectura, reemplazó la interlocución por la lección y la competencia democrática por el cálculo anticipado de un diálogo del que había grandes expectativas.

PUBLICIDAD

Rafael Pardo - Paloma Valencia - Rafael Pardo
El exministro Rafael Pardo lamentó la poca capacidad de diálogo durante el encuentro entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo - crédito EFE - suministrado a Infobae Colombia

Las apreciaciones de Pardo no se limitaron a este episodio, que tuvo lugar en el Hotel El Prado de Barranquilla, en la víspera del cierre de campañas, y que dejó en la opinión pública la sensación de fracaso en lo que sería la intención de Valencia: la de sumar a su aspiración al candidato presidencial; y, del mismo modo, la percepción de una postura cerrada por parte de Fajardo de establecer puentes con la diferencia.

Las críticas de Pardo a las encuestas en Colombia: “Antes de que volvamos a desayunar con un resultado y cenar con otro”

En efecto, el exministro también cuestionó la fiabilidad de las encuestas en Colombia y advirtió sobre la ley que, en su perspectiva, está diseñada para proteger a las firmas encuestadoras antes que a los ciudadanos, como la Ley 2494 de 2025. “Urgente revisarla antes de que volvamos a desayunar con un resultado y cenar con otro”, dijo el político bogotano, que expresó de esta manera sus reparos a la normativa.

En su análisis, Pardo apuntó tanto a los resultados como a las reglas que ordenan su publicación. “Tendencias claras, lo cual en Colombia es casi una garantía de sorpresa”, agregó el exaspirante presidencial, que luego resumió su diagnóstico sobre el desempeño del sector. “La experiencia con las encuestadoras ha sido nefasta. Dudas metodológicas, comportamientos indebidos y una ley tan mal diseñada”, sostuvo el político capitalino.

Otra de las críticas de Rafael Pardo estuvo enfocada en cómo candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se negaron a debatir - crédito Luisa Gonzalez/REUTES
Otra de las críticas de Rafael Pardo estuvo enfocada en cómo candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se negaron a debatir - crédito Luisa Gonzalez/REUTES

A su vez, en el tercer eje de su exposición, Pardo se concentró en la campaña y en el sentido político de evitar el contraste público entre candidatos. “Ganar no es gobernar”, reseñó el exministro, que para ilustrar su idea puso como ejemplo un ejemplo concreto. “Sin debatir, si ganan (Iván) Cepeda y (Abelardo) de la Espriella... tres semanas sin debates no es estrategia, es el primer acto de Gobierno”, afirmó Pardo en su perfil en X.

Con ello, su advertencia final estuvo dirigida, justamente, a la manera en la que estarían desconociendo el derecho de los votantes a conocer las propuestas de unos y otros. “Subestimar así al ciudadano en un país que ya conoce ese guion debería encender todas las alarmas”, puntualizó el excandidato presidencial, que parece ver con cierto escepticismo lo que está ocurriendo a días de que los colombianos acudan a las urnas.

Temas Relacionados

Rafael PardoPaloma ValenciaElecciones presidenciales 2026 ColombiaCafé Paloma Valencia Sergio FajardoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colpensiones tendría fallas en varios trámites y la historia laboral de los afiliados presentaría problemas: “Tufillo del Seguro Social”

El sindicato de trabajadores de la entidad alertó sobre errores en registros, falta de información y dudas sobre los procesos internos acrecientan la preocupación ciudadana en pleno debate sobre el futuro modelo estatal colombiano

Colpensiones tendría fallas en varios trámites y la historia laboral de los afiliados presentaría problemas: “Tufillo del Seguro Social”

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Paloma Valencia habló de la “historia de los ‘Ivánes’” para lanzar una ácida crítica al aspirante petrista: “Se tomaron el país”

La aspirante del uribismo ubicó en el mismo nivel al senador Iván Cepeda y a los íderes de las disidencias de las Farc que comparten nombre, como alias Iván Mordisco e “Iván Márquez”

Paloma Valencia habló de la “historia de los ‘Ivánes’” para lanzar una ácida crítica al aspirante petrista: “Se tomaron el país”

Falso sacerdote robó a adultos mayores en Ibagué: “Hizo que obedeciera todo lo que él le decía”

Las denuncias de los hijos de las víctimas señalan que un sujeto obtiene acceso a casas haciéndose pasar por un miembro de la iglesia y simula rituales de bendición para intercambiar efectivo por papeles

Falso sacerdote robó a adultos mayores en Ibagué: “Hizo que obedeciera todo lo que él le decía”

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo

La selección de Uzbekistán clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en las eliminatorias al Mundial 2026

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo

Sebastián Villa, Ramón Jesurún y otros casos en los que la selección Colombia generó indignación nacional

Marino Hinestroza acabó con la paciencia de los hinchas: lo increparon por la mala campaña y lanzó duro mensaje

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima