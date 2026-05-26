Colombia

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Con la salida de la última semifinalista, la definición del ‘reality’ queda en manos de los espectadores. Sigue el paso a paso oficial para que tu voto cuente en la elección del próximo ganador del programa

Guardar
Google icon
La vida dual de Juanda Caribe entre risas y polémicas tras su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN
Juanda Caribe, acompañado por Mariana Zapata como jefa de campaña, apuesta por el respaldo masivo del público para alcanzar la victoria en una final histórica - crédito cortesía RCN

La gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 se acerca y la expectativa crece entre los seguidores del reality, quienes serán los responsables de elegir al ganador de esta tercera temporada.

Tras varios meses de convivencia bajo la mirada de las cámaras, el concurso de Canal RCN llega a su desenlace con una definición inédita: por primera vez, los cuatro finalistas son hombres.

PUBLICIDAD

El grupo de aspirantes al título y al premio de 400 millones de pesos está compuesto por Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro. La salida de Beba, la última semifinalista, dejó la competencia en manos de ellos, quienes ahora dependen por completo del apoyo del público para alcanzar la victoria. Como ha sido tradición en las ediciones anteriores, el sistema de votación permite a los seguidores votar por su favorito y sumar todos los puntos posibles hasta el cierre de la jornada.

Valentino Lazaro fue eliminado de 'La casa de los famosos Colombia' luego de perder el apoyo del público - crédito cortesía Canal RCN
Valentino Lázaro cuenta con el impulso de Nicolás Arrieta en la recta decisiva y espera que sus fanáticos lo lleven a convertirse en el próximo ganador del reality - crédito cortesía Canal RCN

Los finalistas contaron, en esta recta final, con la presencia de sus jefes de campaña. Mariana Zapata acompañó a Juanda Caribe; Alexa Torrex, a Alejandro Estrada; Sofía Jaramillo, a Tebi Bernal; y Nicolás Arrieta, a Valentino Lázaro. Los jefes de campaña ingresaron a la casa e impulsaron diferentes estrategias, promoviendo la imagen de cada uno de los concursantes para movilizar el voto de sus grupos de fans y lograr el mayor respaldo posible.

PUBLICIDAD

La dinámica de la votación es sencilla y busca maximizar la participación de la audiencia. Quienes deseen apoyar a su finalista favorito deben ingresar al enlace oficial publicado por el Canal RCN y registrarse en la plataforma habilitada para el concurso. Una vez realizado el registro, cada usuario puede votar de manera ilimitada, aunque debe esperar un intervalo de cuatro horas entre cada voto. Esta modalidad permite que los seguidores más comprometidos puedan sumar múltiples votos a lo largo del día, aumentando las posibilidades para su participante preferido.

Alejandro Estrada durante una de sus conversaciones en La Casa de los Famosos Colombia, donde habló sobre su situación sentimental y el interés en dos de las participantes - crédito cortesía Canal RCN
Alejandro Estrada llega a la final impulsado por la campaña de Alexa Torrex y el apoyo de sus seguidores, en busca del premio mayor del reality - crédito cortesía Canal RCN

Para participar en la votación, los pasos son los siguientes:

1. Ingresar al sitio oficial de votación de La Casa de los Famosos Colombia.

2. Seleccionar al finalista por el que se desea votar.

3. Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

4. Emitir el voto y esperar el plazo de cuatro horas para poder repetir el proceso.

El ganador se definirá el viernes 29 de mayo, fecha establecida por el Canal RCN para la gran final en la que se conocerá al sucesor de Altafulla, campeón de la temporada pasada. La transmisión promete reunir a miles de espectadores y a los seguidores más activos de las redes sociales.

La final de esta edición también ha sido tema de conversación por la ausencia de mujeres entre los finalistas, algo que no había ocurrido en temporadas anteriores. En años previos, siempre había al menos una mujer disputando el premio mayor, lo que convierte a la edición 2026 en un caso particular dentro del formato. Detallé que incluso Alexa Torrex, exconcursante, lamentó en sus redes sociales.

---
Tebi Bernal enfrenta la definición respaldado por Sofía Jaramillo y una estrategia que apunta a movilizar a su fandom en la última votación - crédito Canal RCN Prensa

La recta final de La casa de los famosos Colombia está marcada por la movilización de los diferentes equipos de fans, las estrategias de campaña y la expectativa por conocer quién se llevará el reconocimiento y el millonario premio. La decisión está en manos del público, que con su voto elegirá al próximo ganador del reality de celebridades más visto del país.

El ingreso de los jefes de campaña a la recta final de La casa de los famosos Colombia marcó un punto de quiebre estratégico y emocional dentro del reality. La designación de Alexa como jefa de campaña de Alejandro Estrada generó tensión, ya que tanto él como Tebi habían manifestado su interés en contar con su apoyo para la última etapa.

La producción pidió a Alexa tomar una decisión en vivo y ella explicó que eligió apoyar a Alejandro por razones de lealtad y porque él no tenía más personas cercanas en la competencia. Su elección provocó un visible disgusto en Tebi Bernal, quien reaccionó en el set con una sonrisa forzada y aplausos, aunque los seguidores interpretaron su actitud como una señal de molestia.

Tebi Bernal manifestó su deseo de explicar personalmente a su hija los cambios en su vida antes de que Alexa la visitara fuera del programa - crédito @soy_ffer/ TikTok

La situación no terminó allí: fuera de cámaras, Tebi buscó a Alexa para expresar su inconformidad, tanto por el acercamiento de la exparticipante a su hija sin consultarle como por la decisión de respaldar a Alejandro en la final. “Soy muy cuidadoso con presentar a mi hija”, le dijo Tebi, subrayando su deseo de haber tenido esa conversación primero.

Temas Relacionados

Final La casa de los famosos ColombiaVotaciones La casa de los famosos ColombiaLa casa de los famosos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué

Durante una emisión maratónica, el cantante se animó a revelar detalles sobre sus gustos en la intimidad, mientras la creadora de contenido reaccionaba sin filtros

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué

Encuesta reveló por qué aumenta el vapeo entre jóvenes en Colombia a pesar de las advertencias de la Liga contra el Cáncer: el mito de “bajo riesgo”

El desconocimiento sobre los efectos acumulativos y la dependencia estarían dificultando las estrategias para reducir el uso inicial en entornos escolares y recreativos

Encuesta reveló por qué aumenta el vapeo entre jóvenes en Colombia a pesar de las advertencias de la Liga contra el Cáncer: el mito de “bajo riesgo”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

La creadora de contenido explicó en sus redes sociales por qué decidió eliminar varios tatuajes, entre ellos el que recordaba a su expareja, y contó cómo vivió el proceso, al que calificó como una experiencia dolorosa y necesaria

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

Qué dice la ley colombiana sobre crear stickers de los compañeros de trabajo sin su consentimiento: le puede costar su empleo

Según la normativa en el país, además del uso de imágenes para elaborar stickers, tampoco se pueden usar imágenes institucionales con la foto de un empleador que ha expresado con antelación no aparecer en ninguna clase de publicación

Qué dice la ley colombiana sobre crear stickers de los compañeros de trabajo sin su consentimiento: le puede costar su empleo

Indignación en Boyacá: concejal de Guateque agredió a un adulto mayor y, al parecer, estaba ebrio

En el video de una cámara de seguridad se evidencia el ataque del político contra el hombre tras una breve discusión

Indignación en Boyacá: concejal de Guateque agredió a un adulto mayor y, al parecer, estaba ebrio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Final de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Final de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje en honor a su exnovio Legarda y relató el dolor físico y emocional del proceso

Shakira habría alcanzado un nuevo récord con “Dai Dai”, canción del Mundial 2026: el video figura entre los más vistos en YouTube

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: hora y dónde ver a Daniel Muñoz en la final de la Conference League

Panini lo logró: estos son los jugadores de la selección Colombia finalmente convocados que aparecen en el álbum del Mundial 2026

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026