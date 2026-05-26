Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Juanda Caribe, acompañado por Mariana Zapata como jefa de campaña, apuesta por el respaldo masivo del público para alcanzar la victoria en una final histórica - crédito cortesía RCN

La gran final de La casa de los famosos Colombia 2026 se acerca y la expectativa crece entre los seguidores del reality, quienes serán los responsables de elegir al ganador de esta tercera temporada.

Tras varios meses de convivencia bajo la mirada de las cámaras, el concurso de Canal RCN llega a su desenlace con una definición inédita: por primera vez, los cuatro finalistas son hombres.

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El grupo de aspirantes al título y al premio de 400 millones de pesos está compuesto por Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro. La salida de Beba, la última semifinalista, dejó la competencia en manos de ellos, quienes ahora dependen por completo del apoyo del público para alcanzar la victoria. Como ha sido tradición en las ediciones anteriores, el sistema de votación permite a los seguidores votar por su favorito y sumar todos los puntos posibles hasta el cierre de la jornada.

Valentino Lázaro cuenta con el impulso de Nicolás Arrieta en la recta decisiva y espera que sus fanáticos lo lleven a convertirse en el próximo ganador del reality - crédito cortesía Canal RCN

Los finalistas contaron, en esta recta final, con la presencia de sus jefes de campaña. Mariana Zapata acompañó a Juanda Caribe; Alexa Torrex, a Alejandro Estrada; Sofía Jaramillo, a Tebi Bernal; y Nicolás Arrieta, a Valentino Lázaro. Los jefes de campaña ingresaron a la casa e impulsaron diferentes estrategias, promoviendo la imagen de cada uno de los concursantes para movilizar el voto de sus grupos de fans y lograr el mayor respaldo posible.

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La dinámica de la votación es sencilla y busca maximizar la participación de la audiencia. Quienes deseen apoyar a su finalista favorito deben ingresar al enlace oficial publicado por el Canal RCN y registrarse en la plataforma habilitada para el concurso. Una vez realizado el registro, cada usuario puede votar de manera ilimitada, aunque debe esperar un intervalo de cuatro horas entre cada voto. Esta modalidad permite que los seguidores más comprometidos puedan sumar múltiples votos a lo largo del día, aumentando las posibilidades para su participante preferido.

Alejandro Estrada llega a la final impulsado por la campaña de Alexa Torrex y el apoyo de sus seguidores, en busca del premio mayor del reality - crédito cortesía Canal RCN

Para participar en la votación, los pasos son los siguientes:

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1. Ingresar al sitio oficial de votación de La Casa de los Famosos Colombia.

2. Seleccionar al finalista por el que se desea votar.

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3. Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

4. Emitir el voto y esperar el plazo de cuatro horas para poder repetir el proceso.

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El ganador se definirá el viernes 29 de mayo, fecha establecida por el Canal RCN para la gran final en la que se conocerá al sucesor de Altafulla, campeón de la temporada pasada. La transmisión promete reunir a miles de espectadores y a los seguidores más activos de las redes sociales.

La final de esta edición también ha sido tema de conversación por la ausencia de mujeres entre los finalistas, algo que no había ocurrido en temporadas anteriores. En años previos, siempre había al menos una mujer disputando el premio mayor, lo que convierte a la edición 2026 en un caso particular dentro del formato. Detallé que incluso Alexa Torrex, exconcursante, lamentó en sus redes sociales.

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Tebi Bernal enfrenta la definición respaldado por Sofía Jaramillo y una estrategia que apunta a movilizar a su fandom en la última votación - crédito Canal RCN Prensa

La recta final de La casa de los famosos Colombia está marcada por la movilización de los diferentes equipos de fans, las estrategias de campaña y la expectativa por conocer quién se llevará el reconocimiento y el millonario premio. La decisión está en manos del público, que con su voto elegirá al próximo ganador del reality de celebridades más visto del país.

El ingreso de los jefes de campaña a la recta final de La casa de los famosos Colombia marcó un punto de quiebre estratégico y emocional dentro del reality. La designación de Alexa como jefa de campaña de Alejandro Estrada generó tensión, ya que tanto él como Tebi habían manifestado su interés en contar con su apoyo para la última etapa.

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La producción pidió a Alexa tomar una decisión en vivo y ella explicó que eligió apoyar a Alejandro por razones de lealtad y porque él no tenía más personas cercanas en la competencia. Su elección provocó un visible disgusto en Tebi Bernal, quien reaccionó en el set con una sonrisa forzada y aplausos, aunque los seguidores interpretaron su actitud como una señal de molestia.

Tebi Bernal manifestó su deseo de explicar personalmente a su hija los cambios en su vida antes de que Alexa la visitara fuera del programa - crédito @soy_ffer/ TikTok

La situación no terminó allí: fuera de cámaras, Tebi buscó a Alexa para expresar su inconformidad, tanto por el acercamiento de la exparticipante a su hija sin consultarle como por la decisión de respaldar a Alejandro en la final. “Soy muy cuidadoso con presentar a mi hija”, le dijo Tebi, subrayando su deseo de haber tenido esa conversación primero.

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