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Marino Hinestroza acabó con la paciencia de los hinchas: lo increparon por la mala campaña y lanzó duro mensaje

El atacante es uno de los más criticados en el cuadro brasileño por el bajo nivel desde su llegada en enero de 2026, pese a su expectativa por haber sido estrella en Atlético Nacional

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El extremo, que salía de una práctica del club en un vehículo, se encontró con varios aficionados que le reprocharon de manera fuerte el bajo nivel - crédito @PodCruzmaltino/X

Sigue el mal momento para Marino Hinestroza en el fútbol de Brasil, adonde regresó después de algunos años. Su última experiencia en ese país había sido en Palmeiras, y esta vez se esperaba que sostuviera el nivel que mostró en Atlético Nacional, pero el panorama fue distinto.

Hinestroza fue increpado por aficionados molestos de Vasco da Gama, que exigen cambios por la mala campaña en el Brasileirao. El equipo volvió a quedar cerca de la zona de descenso, un escenario que reactivó la presión sobre el plantel.

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El malestar también se extendió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que el club atraviesa un rendimiento irregular y está al borde de perder el cupo a los playoffs.

En medio de ese contexto, el atacante colombiano, que además quedó fuera de la prelista de la selección nacional para el Mundial 2026, envió un mensaje directo a sus críticos por lo ocurrido. También buscó llevar tranquilidad ante el temor de que hubiera sufrido una agresión física.

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La molestia de los hinchas con Marino Hinestroza

Una vez más, el conjunto carioca está mal a nivel local, tal como le ocurrió en 2025 y, pese a recuperarse al final de temporada y ser subcampeón de la Copa de Brasil, los fantasmas del bajo nivel en la plantilla y problemas internos aparecieron para la campaña de 2026.

En medio de esa situación, un grupo de aficionados encaró a Marino Hinestroza, pues lo detuvieron al momento de salir de una de las prácticas del Vasco el lunes 25 de mayo, un día después de la goleada sufrida a manos de Red Bull Bragantino por 3-0, en el Brasileirao.

Marino Hinestroza solo ha hecho una asistencia en 18 partidos con el Vasco da Gama en 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE
Marino Hinestroza solo ha hecho una asistencia en 18 partidos con el Vasco da Gama en 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Todo se dio porque aquellos hinchas, que estaban protestando por los malos resultados, se encontraron al colombiano saliendo en un vehículo, lo detuvieron y, mientras el futbolista se encontraba adentro, algunos de ellos se acercaron y le reprocharon con vehemencia por su bajo nivel.

“¡Que te den por el culo, hijo de puta!”, “¡Hijo de puta!” y “¡Pide que te echen, hijo de puta!”, fueron las palabras de uno de los aficionados contra Hinestroza, que mantuvo la calma y, por lo que se vio en una grabación, escuchó a los simpatizantes de Vasco y después se fue del lugar.

Marino Hinestroza solo ha sido titular en dos de sus 18 partidos con Vasco da Gama, muestra de su mal momento en el club - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS
Marino Hinestroza solo ha sido titular en dos de sus 18 partidos con Vasco da Gama, muestra de su mal momento en el club - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS

Por ahora, el club hace lo posible para revertir la situación y salir de los últimos puestos, pues en este momento suma 20 puntos en el puesto 16, luego de 17 jornadas, y apenas dos unidades por arriba de la zona del descenso, de la que se salvó en 2025 también por esa misma cantidad de puntos.

“Como era de esperarse y por ser yo”

Tiempo después de lo ocurrido en Río de Janeiro, el colombiano se pronunció en redes sociales para aclarar lo ocurrido, que circuló con fuerza en las redes sociales y generó toda clase de comentarios de los usuarios, entre apoyos al jugador y cuestionamientos por su bajo rendimiento.

En su cuenta de Instagram, Marino Hinestroza abrió polémica por sus palabras, pues se dio a entender que le quiso responder a sus críticos, ya que por su paso en Atlético Nacional, donde tuvo algunos hechos escandalosos, ha sido de amores y odios entre los aficionados en el país.

Marino Hinestroza
Este fue el mensaje de Marino Hinestroza a sus seguidores, tras lo ocurrido con los hinchas de Vasco da Gama - crédito @maarii_angulo/Instagram

“Como era de esperarse y por ser yo. Claramente sabía que lo que sucedió hoy en CT del club iba a tener mucha repercusión en mi país”, empezó a decir el extremo de 23 años en sus redes sociales, el lunes 25 de mayo, en una historia.

Luego de eso, Hinestroza mencionó que, pese a estar bien, no la pasa bien en Brasil: “Lastimosamente, en Colombia me defendía jugando, aquí pues (emoji con la boca cerrada), pero quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien, que no pasó nada gracias a Dios”.

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