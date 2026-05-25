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Estos son los divertidos memes que deja la lista de convocados de la selección Colombia al Mundial 2026

Tras el anuncio de Néstor Lorenzo, los fanáticos expresaron en redes sociales opiniones divididas sobre los jugadores llamados al equipo

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El anuncio oficial de los 26 jugadores marcó el inicio de la cuenta regresiva para el debut en el Grupo K del Mundial 2026. También comenzaron a verse en redes sociales divertidos memes - crédito @dikaro77 / X
El anuncio oficial de los 26 jugadores marcó el inicio de la cuenta regresiva para el debut en el Grupo K del Mundial 2026. También comenzaron a verse en redes sociales divertidos memes - crédito @dikaro77 / X

La selección Colombia ya tiene definidos a los 26 jugadores que buscarán avanzar en la Copa Mundial de la Fifa 2026, según la convocatoria oficial presentada por Néstor Lorenzo el lunes 25 de mayo de 2026.

El plantel enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en el grupo K, con la opción de modificar la nómina por lesión o enfermedad hasta un día antes del debut.

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El listado incluye a Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina como porteros. Entre los defensores aparecen Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiver Machado.

Muchas personas se alegraron por la no convocatoria de Sebastián Villa tras los recientes escándalos - crédito @jhonjairorend13 / X
Muchas personas se alegraron por la no convocatoria de Sebastián Villa tras los recientes escándalos - crédito @jhonjairorend13 / X

En el mediocampo, la convocatoria suma a Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jaminton Campaz.

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En la delantera, el equipo contará con Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba.

La publicación del listado generó numerosas reacciones entre los aficionados en redes sociales. Algunos mensajes reflejaron sorpresa y decepción: “El álbum Panini acertó en un 100% los convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026”, “Yo cuando vi la lista de convocados a la Selección Colombia y no estaban Borré y Sebastián Villa” otros reconocieron su afición por el equipo colombiano, mientras reflejaron incomodidad; “Objetivo: Apoyar a la Selección Colombia. Obstáculo: La Selección Colombia”, y “Esa convocatoria de la selección Colombia es una rosca muy grande”.

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