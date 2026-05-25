María Fernanda Delgado confesó que Yulixa Toloza agonizaba cuando la sacaron del centro estético en Bogotá: “Todavía respiraba”

Imágenes revelaron pista clave sobre cómo fue sacada Yulixa Toloza de centro estético al sur de Bogotá - crédito Captura de pantalla/Blu Radio

La muerte de Yulixa Toloza, ocurrida tras someterse a un procedimiento estético el 13 de mayo de 2026 en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, ha expuesto una cadena de hechos que involucran una presunta mala praxis, encubrimiento y la posible existencia de redes ilegales de servicios médicos.

Según reveló Noticias RCN, la investigación arrojó que la víctima fue retirada de la clínica aún con signos vitales, mientras agonizaba, y después trasladada más de 100 kilómetros antes de ser abandonada en una zona boscosa entre Apulo y Anapoima, en el departamento de Cundinamarca.

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La dueña de la clínica clandestina Beauty Laser, María Fernanda Delgado Hernández, capturada en Venezuela, confesó ante las autoridades que la paciente fue retirada del establecimiento con vida.

“La sacaron en el carro, todavía respiraba”, relató Delgado en una videollamada a investigadores de la Sijin.

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La mujer, ahora bajo custodia, aseguró que la decisión de abandonar a Toloza habría partido de ‘Leo’, presunto anestesiólogo de nacionalidad cubana, quien permanece prófugo.

“La idea fue de Leo, él dijo que la dejaran ahí”, indicó Delgado.

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El cuerpo de Yulixa Toloza fue trasladado a Medicina Legal - crédito Visuales IA

El procedimiento, una lipólisis láser, se realizó el 13 de mayo de 2026 en el barrio Venecia, de la localidad de Tunjuelito. Tras la intervención, Toloza sufrió una embolia pulmonar, complicación que pudo haberse atendido en un hospital, según las pesquisas de la Sijín.

Las autoridades establecieron que la paciente permaneció al menos ocho horas con vida después de la cirugía, tiempo durante el cual pudo haber recibido atención médica especializada. Sin embargo, según la declaración de Delgado, la mujer fue trasladada mientras agonizaba, en vez de buscar ayuda profesional.

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El hallazgo del cuerpo de Toloza se produjo el 19 de mayo, seis días tras su desaparición, gracias a un operativo conjunto entre la policía colombiana y venezolana.

Durante la búsqueda, la señal de videollamada permitió a Delgado orientar a los agentes hasta el lugar donde abandonaron el cuerpo. “Todo sucedió en la noche, no recuerdo bien el sitio exacto”, reconoció Delgado. El operativo utilizó drones para rastrear el área y localizar finalmente los restos de la víctima.

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Entre los indicios encontrados en el trayecto, la policía halló unas chancletas rosadas y prendas de vestir junto a la carretera, elementos que ayudaron a delimitar la zona de búsqueda. Minutos después, los drones captaron el cuerpo adentrado en un área boscosa, confirmando la versión de la sospechosa.

Yulixa Toloza estaba desaparecida desde el pasado 13 de mayo de 2026 tras someterse a un procedimiento estético en una clínica al sur de Bogotá - crédito @yulixa.toloza/X

Las imágenes exclusivas difundidas por Noticias RCN documentaron el momento en que los agentes de la Sijín localizaron los restos.

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La investigación ha llevado a los agentes a considerar que el caso supera la hipótesis de negligencia médica. Para las autoridades, lo ocurrido tras la intervención constituye una operación de encubrimiento para evadir responsabilidades.

El traslado del cuerpo, la eliminación de pertenencias y el intento de ocultar el cadáver reflejan una acción coordinada. “No se trató solo de un procedimiento fallido, hubo toda una logística posterior”, señaló un investigador citado por el canal.

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La atención ahora se dirige hacia la figura de ‘Leo’, el anestesiólogo cubano, quien habría participado tanto en la cirugía como en la disposición del cuerpo. Su paradero es desconocido y las autoridades lo consideran una pieza clave para esclarecer los hechos. “Participó en todo, desde la operación hasta el traslado”, puntualizó Delgado en su confesión obtenida por Noticias RCN.

María Fernanda Delgado y Edinson Torres fueron capturados en Venezuela por la muerte de Yulixa Toloza - créditos @minjusticia_ve/IG | @visiipmijp/IG

Venezuela excarceló a Delgado y Torres, pero mantiene retención por trámite de extradición internacional

Las autoridades venezolanas presentaron ante el Tribunal Penal Primero de Guanare a María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, de acuerdo con Portuguesa Reporta y El Siglo.

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Durante la audiencia, la Fiscalía imputó únicamente resistencia a la autoridad, ya que solo existía una notificación inicial de Interpol.

Según medios locales, la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui ordenó la excarcelación, aunque luego dispuso que permanecieran detenidos por requerimiento de extradición. Además, otro de los capturados, Eduardo David Ramos fue trasladado a Caracas tras su detención en Maracay. La Fiscalía colombiana confirmó que solicitará la extradición.