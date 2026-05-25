Emergencia en Armenia: voraz incendio arrasó con más de 60 viviendas, dejó al menos 300 damnificados y 10 heridos

El incendio en el sector de Miraflores en Armenia destruyó más de 60 viviendas y dejó alrededor de 300 personas damnificadas, según autoridades locales - crédito prensa Alcaldía de Armenia

La ciudad de Armenia enfrenta una de las peores emergencias de los últimos años tras el incendio que consumió más de 60 viviendas y dejó cerca de 300 personas damnificadas en el sector de Miraflores, entre los asentamientos Santa Elena y Monserrate.

El siniestro, que se desató cerca de las 5:30 p. m. del sábado 23 de mayo, generó escenas de pánico y movilizó a decenas de unidades de emergencia durante más de dos horas.

PUBLICIDAD

La emergencia y el despliegue de socorro

El fuego se inició en una zona de alta vulnerabilidad social, donde las construcciones precarias y el uso de materiales combustibles facilitaron la rápida expansión de las llamas.

Las llamas afectaron principalmente a los barrios Altos de Monserrate y Miraflores, ambos ubicados en una zona vulnerable sobre la vía hacia Montenegro - crédito prensa Alcaldía de Armenia

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, barrios como Altos de Monserrate y Miraflores resultaron gravemente afectados, en una franja ubicada sobre la vía que conduce al municipio de Montenegro. Una columna de humo denso se elevó sobre la ciudad, visible desde varios puntos, reflejando la magnitud de la tragedia.

PUBLICIDAD

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia desplegó dos máquinas extintoras, dos carros tanques y vehículos de apoyo, contando con el respaldo de bomberos y carros tanques provenientes de los municipios de Montenegro, Calarcá y La Tebaida.

A la emergencia también acudieron la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, la Policía Nacional y la empresa Efigas, junto a la Alcaldía de Armenia mediante las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Setta y Omgerd.

PUBLICIDAD

Balance de afectados y atención humanitaria

El primer balance oficial indicó que el incendio dejó al menos 300 personas damnificadas y destruyó más de 60 viviendas. Las comisiones institucionales estuvieron en la zona realizando el censo definitivo de afectados y coordinando la entrega de ayuda humanitaria.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia lideró un operativo conjunto con organismos de socorro de varios municipios y entidades oficiales para contener el incendio - crédito prensa Alcaldía de Armenia

El alcalde de Armenia, James Padilla García, lideró el Puesto de Mando Unificado desde la sede de bomberos para evaluar la emergencia y organizar la atención a las familias que lo perdieron todo. “Esta emergencia se presentó en un sitio crítico de la ciudad, un asentamiento irregular como es este asentamiento Monserrate que afecta a la comuna 4”, declaró el mandatario.

PUBLICIDAD

Las autoridades confirmaron que diez personas resultaron afectadas: seis civiles recibieron atención en la zona, uno de ellos fue trasladado a un centro médico para valoración especializada. Además, cuatro bomberos sufrieron intoxicación por inhalación de humo y agotamiento físico durante las labores de control.

Las imágenes divulgadas por redes sociales y medios locales muestran a los uniformados trabajando entre escombros humeantes para evitar la propagación del incendio a otras áreas.

PUBLICIDAD

La emergencia movilizó a Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Policía Nacional, Efigas y varias secretarías de la Alcaldía de Armenia para coordinar la respuesta institucional - crédito prensa Alcaldía de Armenia

El impacto emocional es profundo: “Estamos haciendo todo este barrido desde la administración con empresas públicas, infraestructura, Secretaría de Salud, Gobierno, Desarrollo Social para también llevarles toda esta atención psicosocial que los afectados requieren”, explicó el alcalde Padilla.

Investigación sobre las causas y respuesta institucional

Aunque todavía no se ha determinado el origen del incendio, las autoridades locales iniciaron investigaciones técnicas para establecer las causas. Se manejan hipótesis relacionadas con accidentes domésticos o cortocircuitos, agravados por las condiciones de precariedad y el uso de materiales inflamables en las viviendas.

PUBLICIDAD

La Alcaldía de Armenia anunció la entrega de ayudas humanitarias inmediatas, como colchonetas, kits de aseo y alimentación, mientras se habilitan albergues temporales y se mantiene un monitoreo constante en la zona afectada.

Las causas del incendio en Armenia permanecen bajo investigación, barajándose hipótesis de accidentes domésticos o cortocircuitos por las precarias condiciones habitacionales - crédito prensa Alcaldía de Armenia

“Estaremos en contacto permanente durante los próximos días para mirar de qué manera tratamos de menguar, solucionar o aliviar un poco esta situación que se está presentando en este sector tan crítico de la ciudad de Armenia”, expresó Padilla.

PUBLICIDAD

La magnitud de la tragedia y el futuro de los damnificados

El capitán José Augusto Montoya, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, aseguró que la cifra de damnificados podría aumentar, ya que el censo continúa. Varias familias no se encontraban en sus viviendas al momento de la emergencia y existen construcciones subdivididas que dificultan el registro oficial.

“Seguimos verificando vivienda por vivienda porque todavía hay personas que no han sido identificadas dentro del registro preliminar”, precisaron funcionarios de la Alcaldía. Las autoridades mantienen la atención prioritaria a los damnificados, mientras se esfuerzan por evitar nuevos focos de incendio y preparan la remoción de escombros.

PUBLICIDAD