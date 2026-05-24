Convocados al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirma la fecha en que dará la lista de 26 jugadores de la selección Colombia

La convocatoria de 26 jugadores al Mundial 2026 se daría a conocer el próximo 25 de mayo - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol daría a conocer los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, el próximo lunes 25 de mayo, cuando el director técnico del equipo nacional, Néstor Lorenzo, ofrezca una rueda de prensa en la sede administrativa de la federación.

El ejercicio se repetiría sobre lo ya realizado por Lorenzo con la lista de pre-seleccionados para la Copa del Mundo 2026, en la que también se citó a una rueda de prensa. La fecha límite, establecida por la FIFA, para presentar los convocados al Mundial es el 2 de junio.

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Este es el flayer de invitación a la rueda de prensa para conocer los convocados al Mundial 2026 - crédito FCF

La principal expectativa de los aficionados está centrada en las posibles sorpresas y ausencias. En la prelista entregada por el entrenador argentino hubo nombres que generaron debate, como el regreso de Sebastián Villa y la presencia de Jhon Jáder Durán, mientras que otros referentes históricos no aparecieron entre los considerados.

Este fue el momento en el que el entrenador argentino dio a conocer la pre-lista de la selección Colombia para el Mundial 2026, de los cuales saldrán los 26 nombres que se darían a conocer el 25 de mayo - crédito FCF

Convocados de la selección Colombia

Esta es la lista de pre-seleccionados por el equipo colombiano para el Mundial 2026, de esta lista de 55 jugadores saldrá la final de 26:

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Aldair Quintana — Independiente del Valle (ECU)

Álvaro Angulo — Pumas UNAM (MEX)

Álvaro Montero — CA Vélez Sarsfield (ARG)

Andrés Mosquera — Independiente Santa Fe (COL)

Andrés Román — Atlético Nacional

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)

Carlos Gómez — CR Vasco da Gama (BRA)

Carlos Cuesta — CR Vasco da Gama (BRA)

Cristian Borja — Club América (MEX)

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C. (ENG)

David Ospina — Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez — Galatasaray SK (TUR)

Deiver Machado — FC Nantes (FRA)

Edier Ocampo — Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Edwuin Cetré — Estudiantes de La Plata (ARG)

Gustavo Puerta — Racing Santander (ESP)

James Rodríguez — Minnesota United F.C. (USA)

Jaminton Campaz — CA Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhojan Romaña — San Lorenzo (ARG)

Jhon Arias — SE Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Solís — Birmingham City F.C. (ENG)

Jhon Jáder Durán — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)

Johan Mojica — R.C.D. Mallorca (ESP)

Johan Rojas — CR Vasco da Gama (BRA)

Johan Carbonero — S.C. Internacional (BRA)

John Steven Mendoza — Athletico Paranaense (BRA)

Jordan Barrera — Botafogo Sport Club (BRA)

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)

Juan Camilo Hernández — Real Betis (ESP)

Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense (BRA)

Juan David Cabal — Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero — River Plate (ARG)

Juan Guillermo Cuadrado — AC Pisa 1909 (ITA)

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional (COL)

Junior Hernández — Deportes Tolima (COL)

Kevin Castaño — River Plate (ARG)

Kevin Viveros — Athletico Paranaense (BRA)

Kevin Mier — Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz — F.C. Bayern München (GER)

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)

Neyser Villarreal — Cruzeiro E.C. (BRA)

Nelson Deossa— Real Betis (ESP)

Rafael Santos Borré — S.C. Internacional (BRA)

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias — Independiente (ARG)

Sebastián Gómez — Coritiba F.C. (BRA)

Sebastián Villa — Independiente Rivadavia (ARG)

Willer Ditta — Cruz Azul (MEX)

Wílmar Barrios — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)

Yáser Asprilla — Galatasaray SK (TUR)

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera — Wolverhampton Wanderers (ENG)

El entrenador de la selección Colombia defendió abiertamente al futbolista que en 2023 fue declarado culpable por agredir físicamente a su expareja - crédito FCF

¿Qué día vuelve a jugar Colombia?

La selección Colombia volverá a jugar el lunes 1 de junio, cuando enfrente a la selección de Costa Rica en un partido amistoso de despedida previo a la Copa Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Posterior a este partido de preparación, Colombia afrontará los siguientes encuentros amistosos y el debut oficial en el Mundial:

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Colombia vs. Jordania: 7 de junio (Amistoso previo a la Copa del Mundo en Estados Unidos).

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio (Debut oficial en la fase de grupos del Mundial, en el Estadio Azteca de Ciudad de México)