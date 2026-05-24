Deportes

Convocados al Mundial 2026: Néstor Lorenzo confirma la fecha en que dará la lista de 26 jugadores de la selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer que el estratega del equipo colombiano ofrecerá una rueda de prensa el lunes 25 de mayo a las 11:00 a.m.

Guardar
Google icon
La convocatoria de 26 jugadores al Mundial 2026 se daría a conocer el próximo 25 de mayo - crédito FCF
La convocatoria de 26 jugadores al Mundial 2026 se daría a conocer el próximo 25 de mayo - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol daría a conocer los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026, el próximo lunes 25 de mayo, cuando el director técnico del equipo nacional, Néstor Lorenzo, ofrezca una rueda de prensa en la sede administrativa de la federación.

El ejercicio se repetiría sobre lo ya realizado por Lorenzo con la lista de pre-seleccionados para la Copa del Mundo 2026, en la que también se citó a una rueda de prensa. La fecha límite, establecida por la FIFA, para presentar los convocados al Mundial es el 2 de junio.

PUBLICIDAD

Este es el flayer de invitación a la rueda de prensa para conocer los convocados al Mundial 2026 - crédito FCF
Este es el flayer de invitación a la rueda de prensa para conocer los convocados al Mundial 2026 - crédito FCF

La principal expectativa de los aficionados está centrada en las posibles sorpresas y ausencias. En la prelista entregada por el entrenador argentino hubo nombres que generaron debate, como el regreso de Sebastián Villa y la presencia de Jhon Jáder Durán, mientras que otros referentes históricos no aparecieron entre los considerados.

Este fue el momento en el que el entrenador argentino dio a conocer la pre-lista de la selección Colombia para el Mundial 2026, de los cuales saldrán los 26 nombres que se darían a conocer el 25 de mayo - crédito FCF

Convocados de la selección Colombia

Esta es la lista de pre-seleccionados por el equipo colombiano para el Mundial 2026, de esta lista de 55 jugadores saldrá la final de 26:

PUBLICIDAD

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle (ECU)
  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM (MEX)
  • Álvaro Montero — CA Vélez Sarsfield (ARG)
  • Andrés Mosquera — Independiente Santa Fe (COL)
  • Andrés Román — Atlético Nacional
  • Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
  • Carlos Gómez — CR Vasco da Gama (BRA)
  • Carlos Cuesta — CR Vasco da Gama (BRA)
  • Cristian Borja — Club América (MEX)
  • Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C. (ENG)
  • David Ospina — Atlético Nacional (COL)
  • Dávinson Sánchez — Galatasaray SK (TUR)
  • Deiver Machado — FC Nantes (FRA)
  • Edier Ocampo — Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  • Edwuin Cetré — Estudiantes de La Plata (ARG)
  • Gustavo Puerta — Racing Santander (ESP)
  • James Rodríguez — Minnesota United F.C. (USA)
  • Jaminton Campaz — CA Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhojan Romaña — San Lorenzo (ARG)
  • Jhon Arias — SE Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Solís — Birmingham City F.C. (ENG)
  • Jhon Jáder Durán — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)
  • Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
  • Johan Mojica — R.C.D. Mallorca (ESP)
  • Johan Rojas — CR Vasco da Gama (BRA)
  • Johan Carbonero — S.C. Internacional (BRA)
  • John Steven Mendoza — Athletico Paranaense (BRA)
  • Jordan Barrera — Botafogo Sport Club (BRA)
  • Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
  • Juan Camilo Hernández — Real Betis (ESP)
  • Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense (BRA)
  • Juan David Cabal — Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero — River Plate (ARG)
  • Juan Guillermo Cuadrado — AC Pisa 1909 (ITA)
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional (COL)
  • Junior Hernández — Deportes Tolima (COL)
  • Kevin Castaño — River Plate (ARG)
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense (BRA)
  • Kevin Mier — Cruz Azul (MEX)
  • Luis Díaz — F.C. Bayern München (GER)
  • Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
  • Neyser Villarreal — Cruzeiro E.C. (BRA)
  • Nelson Deossa— Real Betis (ESP)
  • Rafael Santos Borré — S.C. Internacional (BRA)
  • Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias — Independiente (ARG)
  • Sebastián Gómez — Coritiba F.C. (BRA)
  • Sebastián Villa — Independiente Rivadavia (ARG)
  • Willer Ditta — Cruz Azul (MEX)
  • Wílmar Barrios — F.C. Zenit St. Petersburg (RUS)
  • Yáser Asprilla — Galatasaray SK (TUR)
  • Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
  • Yerson Mosquera — Wolverhampton Wanderers (ENG)
El entrenador de la selección Colombia defendió abiertamente al futbolista que en 2023 fue declarado culpable por agredir físicamente a su expareja - crédito FCF

¿Qué día vuelve a jugar Colombia?

La selección Colombia volverá a jugar el lunes 1 de junio, cuando enfrente a la selección de Costa Rica en un partido amistoso de despedida previo a la Copa Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Posterior a este partido de preparación, Colombia afrontará los siguientes encuentros amistosos y el debut oficial en el Mundial:

  • Colombia vs. Jordania: 7 de junio (Amistoso previo a la Copa del Mundo en Estados Unidos).
  • Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio (Debut oficial en la fase de grupos del Mundial, en el Estadio Azteca de Ciudad de México)

Temas Relacionados

Seleccion ColombiaMundialConvocatoriaCopa del MundoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

El delantero de la selección Colombia alcanzó cuatro goles en este torneo, el otro colombiano, Luis Quintero jugó 69 minutos en la final

Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

Ante un equipo de segunda división, Sporting CP perdió la final de la Copa de Portugal a pesar del gol de Luis Suárez: así fue el partido

El delantero colombiano cerrará su mejor temporada como profesional en Europa esperando ampliar la racha goleadora de 37 goles y ocho asistencias, antes de unirse a la selección Colombia para el Mundial 2026

Ante un equipo de segunda división, Sporting CP perdió la final de la Copa de Portugal a pesar del gol de Luis Suárez: así fue el partido

Guia definitiva para ver en Colombia los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En la primera ronda del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá se disputarán 72 partidos y los colombianos tendrán al menos cinco canales para ver los encuentros

Guia definitiva para ver en Colombia los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

El colombiano terminó en el quinto puesto, luego de largar en el puesto 18, y sumó 10 puntos que le permiten ser decimoprimero en la clasificación de pilotos

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”

El piloto de RedBull Racing ha contemplado incluso tomar un año sábatico por las recientes modificaciones en el reglamento, que le ha restado protagonismo a él y su monoplaza

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ENTRETENIMIENTO

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Alexa Torrex le respondió a Melissa Gate los ataques donde la llamó ‘muerta de hambre’: “Yo no tengo nada en contra de ella”

La Barbie colombiana habría enviado un dardo contra Yuli Ruiz tras atraco en Medellín: “El karma siempre te pegará”

En redes sociales recuerdan cuando Enrique Iglesias se presentó en el ‘Show de las estrellas’

Deportes

Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

Ante un equipo de segunda división, Sporting CP perdió la final de la Copa de Portugal a pesar del gol de Luis Suárez: así fue el partido

Guia definitiva para ver en Colombia los partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sebastián Montoya remontó 13 posiciones y consigue en el GP de Canadá su mejor carrera en la temporada 2026 de la Fórmula 2

Max Verstappen se va en contra de Juan Pablo Montoya durante el GP de Canadá en la Fórmula 1: “Dice tantas tonterías”