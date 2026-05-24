Petro habló de la reducción del costo de los peajes en Caldas y dejó más dudas que respuestas: “El corazón no es del mercado”

El debate sobre los peajes en el Eje Cafetero tomó fuerza tras la decisión de ajustar tarifas en puntos clave de Caldas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La discusión sobre el costo de los peajes en el Eje Cafetero volvió al centro del debate nacional luego de que el presidente Gustavo Petro fijara posición pública, algo nublada por el tono de sus palabras, sobre la reducción de tarifas en Caldas. El anuncio sobre ajustes en el cobro vial abrió una nueva lectura política sobre el modelo de infraestructura en el país y su relación con las regiones.

El mandatario intervino en la red social X tras la divulgación de la medida que reduce el valor de peajes en puntos específicos de la concesión Autopistas del Café. En ese escenario, el jefe de Estado sostuvo que el sistema vial debe cambiar de enfoque y puso sobre la mesa una crítica directa al esquema de cobros vigente.

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“Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas, allá votan más por Uribe, pero eso no me importa porque es el corazón de Colombia y tiene el mejor sistema de educación superior de Colombia, los jóvenes no votan por Uribe (...)”, escribió el mandatario en la plataforma digital.

El valor para vehículos particulares pasó de cerca de 18.000 pesos a 700 pesos en tramos específicos y Gustavo Petro sacó pecho por eso - crédito Presidencia

La reducción de tarifas en el Eje Cafetero se conoció tras decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que fijó ajustes en el esquema de cobro para corredores viales en Caldas y Risaralda. Según la información divulgada, el valor para vehículos particulares bajó de cerca de 18.000 pesos a 700 pesos en puntos determinados, dentro de una tarifa diferencial para habitantes de la zona.

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El cambio se aplica a categorías específicas de vehículos y busca aliviar el costo de movilidad de usuarios frecuentes del corredor vial. La modificación se ubicó entre los ajustes más significativos de los últimos años dentro de la concesión Autopistas del Café, que conecta ciudades clave del Eje Cafetero bajo contrato vigente hasta 2027.

En un controversial mensaje, Gustavo Petro mezcló fe, política y peajes

Frente a esto, el presidente, en su mensaje, vinculó la decisión con una lectura social del territorio: “Quiero que no haya peajes en el viejo Caldas porque es el corazón de Colombia y para llegar al corazón no se ponen peajes de banqueros. El corazón no es del mercado, sino de la vida, así muchos colombianos no me entiendan".

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En su mensaje, el presidente Gustavo Petro aseguró haber reducido los peajes en Caldas - crédito @petrogustavo/X

Lo que más llamó la atención fue que el presidente escribió de una forma más bien filosófica y hasta mezclada con referencias de fe, cruzando el tema de los peajes con una manera de expresarse algo enredada y poco clara en varios tramos del mensaje: “El corazón no es del mercado porque si se entrega el corazón al mercado, se acaba la humanidad, eso lo dijo Jesús antes, y está escrito en la Biblia, cuando Jesús azotó a los mercanchifles judíos en el templo del señor (sic)”.

“Quiero que no haya peajes en el viejo Caldas porque es el corazón de Colombia”, frase con la que Gustavo Petro insistió en su postura sobre la movilidad y el acceso a las vías.

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Adesostuvo que la movilidad debe mantenerse sin restricciones de cobro y planteó la idea de eliminar peajes y fotomultas. En su mensaje afirmó que se anularon millones de sanciones por fotodetección dentro de su Gobierno, según su propia exposición en la red social.

En otro tramo de su pronunciamiento, el jefe de Estado insistió en que el acceso a las vías debe entenderse como un derecho amplio de la población: “No habrá peajes más en Colombia; no se restringe la libre circulación del pueblo (...) porque es el derecho universal de la humanidad a circular por el mundo que les pertenece”.

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Gustavo Petro insistió en la idea de libre circulación sin barreras económicas en Colombia y el mundo - crédito Joel González/Presidencia

El texto de Gustavo Petro es tan controversial que mezcla referencias históricas con un tono muy cargado, al mencionar a descendientes de sobrevivientes del Holocausto en Varsovia y luego lanzar una crítica contra quienes, según él, respaldan prácticas que asocia con el nazismo: “Hay de Colombia y de la humanidad si la mafia gobierna el vorazón del mundo será el mega holocausto universal (sic)”.

Mientras tanto, el Gobierno avanzó en ajustes económicos y comerciales en paralelo a la discusión vial. El comercio con Venezuela superó los USD 1.170 millones y más de 1.200 empresas colombianas retomaron exportaciones hacia ese mercado, según cifras divulgadas por el Ejecutivo.

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