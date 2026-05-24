TransMilenio modificó rutas en el Portal Usme: alimentadores y zonales dejarán de parar en varias estaciones

TransMilenio implementa cambios en rutas alimentadoras y zonales del Portal Usme para mejorar la movilidad en el sur de Bogotá - crédito Alcaldía Local de Usme

Desde el lunes 25 de mayo, el Portal Usme de TransMilenio implementó varios cambios significativos en las rutas alimentadoras y zonales, buscando optimizar los servicios ante el crecimiento residencial y los retos de congestión en el sur de Bogotá.

El anuncio fue realizado por la directora técnica Troncal de TransMilenio, Lucy Cucaita, que explicó que los ajustes responden a análisis técnicos y a solicitudes de la comunidad para mejorar la cobertura y reducir los tiempos de espera en horas pico.

PUBLICIDAD

Nueva ruta alimentadora H738 Av. Caracas: cobertura y horarios

La novedad principal es el lanzamiento de la ruta alimentadora H738 avenida Caracas, que operará de lunes a viernes en los horarios de mayor demanda, de 4:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.. La ruta fue creada para reforzar la cobertura en el sector de Santa Librada, una de las zonas con mayor flujo de pasajeros en hora pico, y ofrecerá una alternativa adicional a la ya existente ruta 3-2 Santa Librada.

La nueva ruta alimentadora H738 avenida Caracas refuerza la cobertura en Santa Librada durante las horas pico en el Portal Usme - crédito TransMilenio

El objetivo, según TransMilenio, es reducir los tiempos de espera en los paraderos y descongestionar los servicios actuales, mejorando la experiencia diaria de los usuarios que se movilizan hacia el Portal Usme en los momentos de mayor afluencia.

PUBLICIDAD

Cambios en las rutas H728 Danubio y H729 La Aurora

Además de la nueva ruta, TransMilenio implementó modificaciones en las rutas alimentadoras H728 Danubio y H729 La Aurora:

Ruta H728 Danubio: ahora conecta directamente el sector de Danubio con el Portal Usme y deja de parar en la Estación Intermedia Molinos y los paraderos aledaños. El ajuste responde a la fuerte congestión que se presentaba en Molinos durante las horas pico, especialmente por la cercanía al centro comercial del sector. La modificación busca evitar represamientos y mejorar el tiempo de recorrido. Los usuarios podrán abordar la H728 únicamente en Danubio y el Portal Usme, agilizando el traslado y garantizando mayor conectividad con los servicios troncales.

Ruta H729 La Aurora: continuará como refuerzo en hora pico de la ruta 3-8 Virrey, pero cambia su trazado para optimizar el acceso de los residentes de los conjuntos de la zona y permitir una conexión más ágil con el Portal Usme.

En la estación intermedia Molinos seguirán operando las rutas alimentadoras 4-1 Bochica, 4-2 Diana Turbay y 4-3 Molinos, manteniendo la oferta para quienes utilizan ese punto de conexión.

PUBLICIDAD

La ruta H729 La Aurora modifica su trazado para facilitar la conexión de residentes de conjuntos hacia el Portal Usme en hora pico - crédito Alcaldía de Bogotá

Cambios en rutas zonales y otros servicios

A estos ajustes en Usme se suma la modificación reciente del servicio TransMiZonal TC14 (Nueva Roma – Portal Sur), que desde el 19 de mayo amplió sus horarios:

Lunes a sábado: de 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

Domingos y festivos: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

El recorrido habitual del TC14 se mantiene, transitando por corredores como la avenida Villavicencio, calle 49 sur, carrera 77K, carrera 78G y carrera 72D, conectando de manera directa con el Portal del Sur.

PUBLICIDAD

Igualmente, la ruta alimentadora 11-6 La Mercedes de la troncal Suba tuvo cambios en su recorrido desde el 11 de mayo, dejando de operar por la carrera 111A desde la calle 152B hasta la carrera 114 y adoptando un nuevo trayecto por la calle 153, carrera 111A, calle 152B y carrera 115. Este ajuste modifica los paraderos para los usuarios, quienes deben verificar el punto más cercano según el nuevo recorrido.

TransMilenio recomienda a los usuarios planificar sus viajes y consultar información actualizada a través de la TransMiApp y canales oficiales - crédito TransMilenio

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio invitó a planificar con anticipación los desplazamientos y a mantenerse informados a través de los canales oficiales y la TransMiapp, que permite consultar rutas, recargar la tarjeta tullave y recibir información en tiempo real sobre novedades y cambios en la operación del sistema.

PUBLICIDAD

Finalmente, la directora técnica, Lucy Cucaita, enfatizó que “el crecimiento de Usme trae consigo nuevos retos en movilidad. La construcción de nuevos conjuntos residenciales y la congestión en horas pico impactan la operación de las rutas alimentadoras. Por eso, TransMilenio realiza análisis técnicos y escucha a la comunidad para optimizar la planificación”.