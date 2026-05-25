Colombia

Así van los ingresos y gastos de campaña de los candidatos presidenciales, a pocos días de las elecciones

Un análisis de los reportes del sistema Cuentas Claras muestra que la gran mayoría de los recursos obtenidos por los equipos aspirantes provino de préstamos otorgados por el sector financiero

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Ilustración en acuarela de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con una urna electoral de madera y cristal transparente al fondo.
A seis días de la primera vuelta presidencial, 12 campañas han reportado ingresos y gastos en el sistema Cuentas Claras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Queda menos de una semana para la primera vuelta presidencial en Colombia y varios candidatos presidenciales han entregado los reportes financieros de sus campañas.

Los ingresos reportados para la primera vuelta ya superan los 82.500 millones de pesos, mientras los gastos registrados alcanzan los 60.545 millones de pesos, conforme a los datos consignados en la plataforma Cuentas Claras, y registrados por la organización Transparencia por Colombia. Los topes aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para esta fase se fijaron en 39.003 millones de pesos.

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A la fecha, 12 de las 14 candidaturas inicialmente postuladas presentaron sus reportes de ingresos y egresos. En contraste, dos aspirantes presidenciales aún no entregaron esos informes, pese a la directriz del órgano electoral: Miguel Uribe Londoño (Partido Demócrata Colombiano) y la senadora Clara López (Unitarios), quien desistió de su aspiración, pero debe presentar su reporte financiero.

El dato más alto del reporte está en la financiación: los créditos del sector financiero concentran el 93,9% de los ingresos declarados y suman 77.500 millones de pesos. A menos de una semana de la votación, ninguna campaña presidencial ha informado ingresos por concepto de anticipo estatal.

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Reporte de ingresos y gastos

La campaña con mayores ingresos declarados es la de Abelardo de la Espriella, con $32.000.000.000. Le siguen Paloma Valencia, con $30.000.000.000, e Iván Cepeda, con $15.000.000.000. En los tres casos, la fuente de esos recursos corresponde a créditos con entidades bancarias.

Del lado del gasto, la campaña que más recursos ha declarado es la del aspirante del movimiento Defensores de la Patria, con $26.087.494.198. Después aparecen la candidata del Centro Democrático, con $17.775.569.774, y la del líder del Pacto Histórico, con $12.507.602.375, respectivamente.

El rubro dominante es la propaganda electoral, que representa el 74,1% del total y asciende a $44.810.852.346. El segundo gasto más alto corresponde a administración, con el 15,7% y un monto de $9.490.587.591.

Los actos públicos aparecen mucho más abajo en la contabilidad informada hasta ahora. Ese rubro suma $1.702.419.957 y equivale al 2,8% del total de gastos registrados.

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