Salario mínimo de 2026: aumento de Gustavo Petro hizo que el país tenga que pagar más por la nómina del Estado, revelaron de cuánto fue

El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento del 23,7% y se ubica ahora en $2.000.000 (con auxilio de transporte) - crédito Colprensa

El gasto de personal del Estado en Colombia tendrá en 2026 el mayor aumento real en 14 años, debido a que el mismo atraviesa una fase de expansión acelerada, lo que plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal del país. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, crecerá cerca de un 11% en términos reales para 2026 respecto a 2025.

Según el órgano académico, el incremento se debe principalmente al alza extraordinaria del salario mínimo del 23,7% y a la ampliación de plantilla en entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Ministerio de Igualdad y Equidad. De acuerdo con el mismo, estos factores elevaron el gasto en remuneraciones, prestaciones y contratos, lo que lo llevó a representar aproximadamente el 11% del presupuesto nacional y pasar del 1,8% al 5,6% del PIB entre 2005 y 2025.

PUBLICIDAD

El análisis revela que el gasto de personal estatal aumentó de $47 billones en 2022 a $57,4 billones en 2025, descontando la inflación. “Estamos hablando de $10 billones más que nos estamos gastando en personal controlando por inflación”, indicó el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar.

En Colombia hay 1.403.067 servidores públicos según las cifras oficiales reportadas por Función Pública - crédito Joel González/Presidencia

Y es que entre 2023 y 2026, Colombia completa cuatro años consecutivos de expansión en el gasto de planta estatal, una situación no vista desde 2013-2014. Para Salazar, “el crecimiento de la burocracia estatal es mucho más acelerado en este gobierno”.

PUBLICIDAD

Otro dato que se confirmó es que el costo total de la nómina estatal llegó en 2025 a $190,8 billones, lo que supone un aumento de $22,7 billones frente a 2022, cuando fue de $168,1 billones. La cifra integra gastos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y la contratación por prestación de servicios. El gasto promedio por habitante fue de $3,7 millones en 2025.

Sectores y motivos del aumento en el gasto de personal

Precisa el documento que los mayores desembolsos del presupuesto nacional corresponden al pago de docentes y personal de salud, por medio del Sistema General de Participaciones y universidades públicas. Para 2026, el rubro está proyectado en $48,6 billones, lo que representa el 43% del gasto consolidado de personal estatal. Asimismo, el sector Defensa y Policía también mostró un incremento notable, con un gasto que subirá de $21,7 billones en 2022 a $30,4 billones en 2026.

PUBLICIDAD

Los mayores aumentos en remuneración se registraron en:

Auxiliares y alumnos de la Policía: 93,6%.

Ministerio de Cultura: 81,4%.

Soldados y alumnos de Defensa: 63,5%.

El incremento extraordinario del salario mínimo para 2026, de un 23,7%, sumó $1,3 billones adicionales al gasto en personal estatal, lo que afectó a los sectores de Defensa y Policía.

PUBLICIDAD

Otro factor relevante ha sido la Ley de Garantías Electorales, que altera el calendario de contratación en años preelectorales. El Observatorio Fiscal indicó que “la Ley de Garantías no reduce necesariamente el volumen de contratación estatal, sino que modifica temporalmente su calendario”. En el primer trimestre de 2026, el número de contratos de prestación de servicios llegó a 168.000, con un coste cercano a $15 billones, lo que implica $6 billones más y 70.000 contratos adicionales en comparación con el mismo periodo de 2022.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda lidera la ampliación de la plantilla estatal, sobre todo, por el incremento de cargos en la Dian, que pasó de cerca de 15.000 empleados en 2022 a más de 25.000 proyectados para 2026. La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad permitió planear más de 10.000 nuevos cargos en ese mismo periodo.

PUBLICIDAD

Contratistas y dinámica de la nómina estatal

Un cambio relevante en la estructura del sector público fue la expansión del empleo por prestación de servicios. Entre 2022 y 2025, el número de estos contratos aumentó de 231.000 a 318.000.

La Dian es una de la entidades del Estado con mayor personal - crédito Dian

Aunque hay más contratistas, el gasto total en estos vínculos bajó de $82,8 billones a $78,9 billones, es decir, un descenso del 34% en el salario promedio de los contratistas. Según el Observatorio Fiscal, “esto sugiere una mayor atomización de la contratación estatal de personal y un uso cada vez más intensivo de esta modalidad para cubrir necesidades operativas”.

PUBLICIDAD

Los cargos financiados con plantilla oficial pasaron de 1,09 millones a 1,14 millones, lo que equivale al 78,2% del total de la nómina. Los contratos por prestación de servicios representaron el 21,8%. “Estamos gastando menos en contratistas, pero tenemos más de estos trabajadores. Esto quiere decir que se está remunerando menos a los contratistas; no sabemos a qué responde ese panorama. Y tener 45.000 nuevos trabajadores de planta nos está costando más”, explicó Salazar.

Por su parte, el gasto en colaboradores de planta aumentó de $85,2 billones a $111,9 billones, lo que representa un incremento de $26,7 billones.

PUBLICIDAD

Por sectores, Hacienda encabeza el crecimiento de cargos (de 15.000 a 25.000 empleados), seguido por Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ambos con un alza del 39,7%.