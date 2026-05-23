Colombia

Andrés Cepeda desactivó los comentarios en Instagram por culpa de Iván Cepeda: “No tengo nada que ver con política”

Harto de la lluvia de comentarios que lo postulan, el intérprete bogotano volvió a dejar en claro que la única campaña que le interesa es la de sus conciertos y su música

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La insistencia en relacionarlo con un candidato presidencial agotó la paciencia del artista, quien defiende su enfoque en la música - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La insistencia en relacionarlo con un candidato presidencial agotó la paciencia del artista, quien defiende su enfoque en la música - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Lo que empezó como una publicación sobre música y emociones previas a un concierto terminó convirtiéndose en uno de los episodios más virales y comentados en el ambiente digital colombiano: Andrés Cepeda, uno de los artistas más reconocidos del país, se cansó de ser confundido con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda y decidió cortar de raíz la discusión en sus redes sociales.

El detonante fue una publicación en la que el cantante bogotano compartió imágenes de su exitosa presentación en el Steinmetz Hall de Orlando, Estados Unidos. Mientras el artista celebraba el cariño de sus seguidores y el ambiente previo al show, la sección de comentarios en Instagram y otras plataformas tomó un rumbo inesperado. Lejos de centrarse en su música, sus fans y detractores comenzaron a relacionarlo —otra vez— con la política nacional.

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“Voy a votar por ti”, escribió una usuaria, acompañando sus palabras con emojis de corazones y banderas. “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos por siempre jamás”, replicaba otro mensaje. Como en tantas ocasiones recientes, la coincidencia de apellidos y, según algunos, cierto parecido físico entre ambos Cepeda —ambos usan gafas, comparten una barba bien cuidada y transmiten serenidad en sus gestos— disparó la confusión colectiva.

El cantante colombiano cierra los comentarios en una publicación de Instagram para evitar debates políticos en sus plataformas digitales - crédito SamuelNAguero/X
El cantante colombiano cierra los comentarios en una publicación de Instagram para evitar debates políticos en sus plataformas digitales - crédito SamuelNAguero/X

Cepeda se harta y responde: “No tengo nada que ver con política”

Ante la avalancha de mensajes y la creciente confusión, Andrés Cepeda optó por dejar las cosas claras. “¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, fue la contundente respuesta del intérprete de ‘Día tras día’ a un usuario que insistía en vincularlo con el ámbito electoral.

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Poco después, y buscando zanjar cualquier duda, Cepeda remató: “No tengo nada que ver con política, por favor”. Con estas declaraciones, el cantante mostró su incomodidad y agotamiento ante una situación que, lejos de ser anecdótica, ha generado reiterados malentendidos y hasta comentarios ácidos en sus perfiles oficiales.

Cansado de la polémica y de que su espacio digital se convirtiera en terreno de debate político, Andrés Cepeda tomó una decisión drástica: bloqueó los comentarios en la publicación que desató la ola de confusiones. Esta herramienta, habitual entre celebridades que buscan proteger su imagen y su salud mental ante controversias virales, fue bien recibida por parte de sus seguidores, quienes pidieron que se respete la carrera artística y la vida privada del músico.

Andrés Cepeda insiste en desvincularse del debate electoral colombiano y pide respeto por su carrera musical y su vida privada - crédito SamuelNAguero/X
Andrés Cepeda insiste en desvincularse del debate electoral colombiano y pide respeto por su carrera musical y su vida privada - crédito SamuelNAguero/X

El fenómeno en redes: humor, memes y más confusión

La confusión no se limitó al entorno digital de Cepeda. En redes sociales, se viralizó un video en el que un creador de contenido pregunta en la calle: “¿Abelardo o Cepeda?”, en referencia al abogado Abelardo de la Espriella y al político Iván Cepeda. Una joven responde, convencida: “Cepeda. Toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso”.

Este episodio reflejó la confusión creciente desde que Iván Cepeda —senador, defensor de derechos humanos y ahora candidato presidencial— tomó mayor relevancia pública. La situación se intensificó tras la condecoración que recibió Andrés Cepeda, momento en el que muchos internautas, de manera intencional o por simple error, confundieron al artista con el político.

Videos virales demuestran cómo la gente confunde al cantautor Andrés Cepeda con el senador Iván Cepeda por coincidencia de nombre y aspecto - georgeidarraga519 / TikTok

Aunque la situación parece cómica, Andrés Cepeda ha dejado claro que su vida y trabajo están alejados del debate partidista. En plena gira por Estados Unidos, el bogotano se ha dedicado a compartir su música y a celebrar con sus fans, mientras en Colombia el clima electoral se calienta y los nombres, las imágenes y los memes se mezclan sin compasión en la conversación pública.

Mientras las redes sociales siguen mezclando ambos universos, Andrés Cepeda permanece concentrado en lo que mejor sabe hacer: la música, los conciertos y el encuentro con sus seguidores. Su mensaje es claro y directo: “No tengo nada que ver con política, por favor”. Y aunque algunos insistan en verlo como el próximo presidente o lo confundan con el senador, él sigue cantando, componiendo y llenando teatros.

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