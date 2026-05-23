Colombia

Justicia Penal Militar envío a la cárcel a soldado que habría filtrado de información secreta a disidencias de ‘Iván Mordisco’

La autoridad judicial de la jurisdicción castrense determinó la reclusión preventiva de un militar adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 11 por presuntamente transmitir datos confidenciales a grupos armados ilegales en Cauca

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El juez penal militar ordena prisión para soldado acusado de filtrar información reservada del Ejército en El Plateado, Cauca - crédito Justicia Penal Militar y Policial
El juez penal militar ordena prisión para soldado acusado de filtrar información reservada del Ejército en El Plateado, Cauca - crédito Justicia Penal Militar y Policial

Un juez penal militar envió a prisión a un soldado profesional acusado de filtrar información reservada del Ejército a integrantes de las disidencias de las Farc en el sector de El Plateado, en el departamento del Cauca.

“El Juzgado 1717 Penal Militar y Policial de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, en contra de un soldado profesional, por el delito de revelación de secretos”, dice en el comunicado emitido por la Justicia Penal Militar y Policial.

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La Justicia Penal Militar y Policial informó que el uniformado, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido No. 11, será investigado por el delito de revelación de secretos.

Según la entidad, la filtración se habría dirigido a personas vinculadas o cercanas al Grupo Armado Organizado residual Carlos Patiño, estructura criminal que delinque en esa zona.

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El comunicado oficial señala que la filtración habría beneficiado al grupo residual Carlos Patiño, presente en la región de Argelia, Cauca - crédito Justicia Penal Militar y Policial
El comunicado oficial señala que la filtración habría beneficiado al grupo residual Carlos Patiño, presente en la región de Argelia, Cauca - crédito Justicia Penal Militar y Policial

El hecho fue dado a conocer en un comunicado emitido en Bogotá el 22 de mayo de 2026, de acuerdo con la Justicia Penal Militar y Policial y señala que “el uniformado asignado al Batallón de Despliegue Rápido No. 11, habría transmitido información sensible y de carácter reservado relacionada con actividades operacionales, movimientos de tropas y asuntos concernientes al servicio, la cual podría comprometer la seguridad de la Fuerza Pública y de las operaciones militares desarrolladas en el sector de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca”.

La investigación sostiene que esos datos “habrían tenido como destinatarios” contactos del grupo residual Carlos Patiño, según la Justicia Penal Militar y Policial.

Según el informe preliminar, emitido el miércoles 19 de mayo, el soldado habría filtrado información por primera vez el 12 de febrero de 2026. Esta información se refería a las operaciones de las Fuerzas Militares en El Plateado, una localidad ubicada en el municipio de Argelia, Cauca.

“La información presuntamente revelada habría tenido como destinatarios personas vinculadas o cercanas al Grupo Armado Organizado residual ‘Carlos Patiño’, estructura criminal que delinque en esa zona del departamento del Cauca”, se agregó en la misiva.

La medida de aseguramiento se adoptó tras analizar “elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida”, indicó la Justicia Penal Militar y Policial.

La estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, es señalada como responsable de los intentos de ataque - crédito Ejército Nacional
Imagen de referencia. La información comprometida incluía movimientos de tropas y detalles operacionales, riesgos para la seguridad de la Fuerza Pública - crédito Ejército Nacional

El despacho judicial argumentó que la decisión busca proteger la investigación, preservar la reserva operacional, reforzar la seguridad de la Fuerza Pública y asegurar la comparecencia del investigado al proceso.

El despacho adoptó la decisión judicial luego de valorar los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, así como los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, entre ellos la protección de la investigación, la seguridad de la Fuerza Pública, la reserva operacional y la comparecencia del investigado al proceso”, dice en el texto.

El proceso fue adelantado por la Fiscalía 2210 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, en coordinación con la Policía Judicial de la Justicia Penal Militar y Policial de Popayán, de acuerdo con el comunicado.

“Asimismo, contó con el apoyo del Batallón de Contrainteligencia de Fronteras No. 2 de la BRCIM1 y de la F2 de la FUDRA 4 en la recolección y análisis de información”, se agrega en el documento.

Imagen de referencia. La ofensiva militar responde a atentados en Amalfi y Cali, con uso de obuses de 155 mm de estándar Otan - crédito Ejército Nacional
Imagen de referencia. La filtración de información militar habría fortalecido a disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, alerta la investigación - crédito Ejército Nacional

La recolección y el análisis de pruebas contaron con apoyo del Batallón de Contrainteligencia de Fronteras No. 2 de la Brcim1 y de la F2 de la Fudra 4, agregó la entidad.

El uniformado permanecerá “recluido en un establecimiento carcelario destinado para miembros de la Fuerza Pública” mientras avanza la investigación, según la Justicia Penal Militar y Policial. La entidad también indicó que El Plateado, en Argelia, es una de las áreas con mayor presencia de estructuras armadas ilegales en el país.

La investigación apunta a que la información filtrada habría fortalecido a disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, según la misma fuente.

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