Colombia

Alias Erika, pareja sentimental de ‘Calarcá’, estaría cobrando extorsiones a comerciantes y contratistas en Caquetá: “Traiga al menos 200 millones”

Se conocieron audios en los que Diana Carolina Rey Rodríguez, también conocida como “Erika Castro” y una de las detenidas junto a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba en una vía del departamento de Antioquia el 23 de julio de 2024, estaría pidiendo millonarias sumas junto a otro líder criminal

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créditos Andrés Julián/Facebook | Fuerzas Militares
Alias Erika es considerada una de las personas más cercanas a 'Calarcá' - créditos Andrés Julián/Facebook | Fuerzas Militares

Las polémicas alrededor de Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc (es el comandante del Estado Mayor de Bloques y Frente —Embf—) cobran un nuevo capítulo que no deja bien parado a su círculo más cercano, y en concreto, a su pareja sentimental: Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Erika o “Erika Castro”.

En esta ocasión, y gracias a un informe publicado por el programa La Noche (NTN24) el viernes 22 de mayo de 2026, se conocieron dos audios en los que se señalarían, en uno de ellos a “Erika”, de estar cobrando extorsiones a comerciantes y contratistas en el departamento de Caquetá, en el sur del país.

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Todo obedece a una serie de audios de WhatsApp en los que “Erika” exige de manera directa sumas millonarias. Pero en las grabaciones también se detalla la participación de otro jefe criminal, Juan Antonio Agudelo, alias Urías Perdomo.

Este caso provocó el debate en el programa acerca de la permanencia de ambos en libertad y bajo el estatus de “gestores de paz”, dentro de la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Alias Erika, además de ir junto a 'Calarcá', se movilizaba con Edgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu'. Ellos fueron los tres disidentes de las Farc detenidos el 23 de julio de 2024 en Medellín (Colombia) - crédito EFE/ Secretaría de Gobierno de Antioquia
Alias Erika, además de ir junto a 'Calarcá', se movilizaba con Edgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu'. Ellos fueron los tres disidentes de las Farc detenidos el 23 de julio de 2024 en Medellín (Colombia) - crédito EFE/ Secretaría de Gobierno de Antioquia

Extorsiones documentadas en audios: alias Erika, pareja sentimental de ‘Calarcá’

En uno de los audios revelados, alias Erika exige: “Hola, hola, buenos días, mano. ¿Cómo está? ¿Cuándo es que va a llegar, mano? Bueno, necesito que me levanten $300 millones de la contratación. Cuando venga a visitarnos, mano, de una vez traiga al menos unos $200, $300 millones y ahí hablamos del resto”.

Estas intimidaciones y extorsiones confirmarían las denuncias realizadas por el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, que días atrás alertó sobre el incremento de la extorsión en la región, atribuida principalmente a la estructura bajo el mando de alias Calarcá.

Ruiz afirmó: “En el departamento del Caquetá, la extorsión, el noventa por ciento de los casos no son carcelarios, no son de otros actores armados ilegales, son del grupo armado que está sentado en la mesa de diálogo, que es alias Calarcá”.

crédito captura de pantalla NTN24/Facebook
En el audio alias Erika pidió hasta $300 millones como pago en un presunto caso de extorsión - crédito captura de pantalla NTN24/Facebook

Seguido a lo anterior, el mandatario regional expuso que los pobladores preferían cómo era su relación con el grupo armado ilegal organizado años atrás, y antes de que surgieran las disidencias de las Farc.

“La gente ya tiene mucho temor y mucho miedo. Hoy, mira, la expresión de la gente: ‘Prefiero que existiera la anterior FARC, que sabía que nos extorsionaban una vez al año’. Y este año, en lo que va corrido (de 2026), ya llevan tres extorsiones. La mujer de Calarcá, definitivamente, sin tapujos, haciendo videollamadas y enviando audios intimidatorios, y tienen inmunidad diplomática, no les pasa absolutamente nada”, recalcó Ruiz.

crédito captura de pantalla NTN24/Facebook
Este audio le daría la razón al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, que ha venido denunciando la situación desde hace varios días atrás - crédito captura de pantalla NTN24/Facebook

El audio de ‘Urias Perdomo’ y los perfiles criminales

En otro audio, alias Urias Perdomo, mano derecha de Calarcá, explica el “tarifario” criminal: “Nosotros les cobramos el diez por ciento por el valor del contrato. Eso es. ¿Listo?”.

Estos casos ponen en tela de juicio, una vez más, la disposición real de buscar la paz en mesas de diálogo, mientras que se siguen adelantando presuntamente actividades ilícitas.

Cuenta de ello lo demuestra el prontuario criminal de Rey Rodríguez, que se ha consolidado como una figura de influencia política y militar dentro de las disidencias de las Farc.

Ella ingresó a las disidencias en 2018 y ha operado en zonas de Caquetá y Antioquia, siendo acusada de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo.

A mediados de febrero de 2026 se compartió este volante por parte del Ministerio de Defensa y la Gobernación de Caquetá, en el que se ofrecen $400 millones de recompensa a quien brinde información que permita dar con la captura de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urias Perdomo - crédito Gobernación de Caquetá / Facebook
A mediados de febrero de 2026 se compartió este volante por parte del Ministerio de Defensa y la Gobernación de Caquetá, en el que se ofrecen $400 millones de recompensa a quien brinde información que permita dar con la captura de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urias Perdomo - crédito Gobernación de Caquetá / Facebook

Su nombre saltó a la opinión pública tras su captura junto a Calarcá en julio de 2024, cuando ambos iban en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, portando armas, dinero y un menor reclutado. Sin embargo, en menos de 24 horas quedaron en libertad por su condición de “gestores de paz” solicitada por el gobierno.

La posición del Gobierno nacional y la Fiscalía ante los señalamientos del gobernador

El gobernador de Caquetá hizo hincapié en señalar la impunidad de la que gozan estos líderes guerrilleros bajo el actual proceso de paz.

Por su parte, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que hay solicitudes formales al presidente Petro para que se levante la designación de “Calarcá” como vocero de paz y se reactive la orden de captura.

“Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado”, indicó Camargo en declaraciones a medios de comunicación, dejando en firme que el ente investigador prevé imputar a “Calarcá” por al menos cinco delitos, aunque sigue libre por su estatus en la mesa de negociación.

Por su parte, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño reconoció que existen dudas sobre la disposición real de Calarcá frente al proceso.

Fiscalía sobre el caso de alias Calarcá
Este fue el pronunciamiento de la Fiscalía tras la reunión de la titular del órgano investigador con el comisionado para la Paz, Otty Patiño - crédito @FiscaliaCol/X

En declaraciones a varios noticieros, el funcionario del Gobierno Petro mencionó: “Sobre Calarcá es un tema bastante complicado porque sobre él convergen muchas dudas de su actitud respecto al proceso de paz. (...) Gloria Cristeno, nuestra delegada en esa zona, tiene que avalar hasta qué punto se puede percibir que Calarcá realmente esté marchando hacia la paz o no”.

Preocupa la seguridad: advertencias sobre el control territorial

En diálogo con el mismo programa que reveló los audios, el coronel en retiro Carlos Javier Soler, exoficial del Ejército y consultor de seguridad, alertó sobre la expansión del control territorial de Calarcá en al menos cuatro departamentos, su poder económico derivado de rentas ilegales y la amenaza directa que representa para la seguridad y la democracia.

Otro de los aspectos que mantienen en alerta a las autoridades locales, y a solo ocho días de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia (domingo 31 de mayo de 2026), es que la expansión y acciones en dichos territorios también tendrían otro supuesto fin: incidir en los comicios.

“Calarcá tiene control territorial en cuatro departamentos. De manera directa en tres y difuso y ampliándolo en un cuarto. (...) Son socios de narcotraficantes mexicanos, tienen armamento poderoso y retan al Estado en el territorio. (...) Calarcá está terciando en el control para en tres departamentos o casi cuatro, influir en las elecciones, por lo que pone en riesgo las elecciones", concluyó el oficial en retiro.

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