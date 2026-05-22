Petro advirtió posible emergencia económica por ‘Super El Niño’, pero insistió en que no encenderá las térmicas: “Es para elevar tarifas”

El presidente Gustavo Petro abrió el debate sobre la respuesta energética ante un posible “superniño”, al plantear cambios en el sistema tarifario, el uso del cargo por confiabilidad y el impulso de energías renovables - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El presidente Gustavo Petro respondió a la propuesta de activar de inmediato las plantas termoeléctricas para enfrentar un eventual ‘Super El Niño’ con un mensaje en el que cuestionó el impacto de esa medida sobre las tarifas de energía y planteó un giro en la política energética del país.

En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que “la petición de prender las termoeléctricas desde ya para enfrentar el superniño es una petición para elevar tarifas”.

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A partir de allí, expuso un conjunto de propuestas que, según dijo, buscan reducir costos y anticiparse a una eventual crisis climática. Petro señaló que ha pedido a las empresas generadoras privadas, como ya se habría hecho con las públicas, avanzar hacia una nueva fórmula tarifaria que considere ajustes estructurales del sistema eléctrico.

El jefe de Estado también puso en el centro del debate el llamado cargo por confiabilidad, al que describió como un “ahorro forzoso de los usuarios” que ya suma cerca de 50 billones de pesos.

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El presidente cuestionó la activación de termoeléctricas ante un posible “superniño” y planteó usar el cargo por confiabilidad para impulsar energía solar y medidas en el sector agroalimentario - crédito Gustavo Petro/X

Según su planteamiento, estos recursos deberían activarse en situaciones de emergencia y destinarse a inversiones en energía solar como complemento del sistema hídrico. En su visión, la transición energética debe privilegiar fuentes renovables más económicas frente a las termoeléctricas en escenarios de sequía.

Petro sostuvo además que el Gobierno ha avanzado en la instalación de energía solar para los usuarios del sistema eléctrico y afirmó que uno de cada cuatro ya cuenta con este tipo de suministro. Su objetivo, dijo, es duplicar esa cobertura para enfrentar con menores costos un eventual fenómeno climático extremo previsto para el segundo semestre del año.

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En su mensaje, el presidente también pidió al Ministerio de Minas y Energía Edwin Palma abrir un diálogo con las empresas del sector eléctrico para coordinar medidas entre el Estado, la sociedad y el sector privado.

Además, advirtió que el mayor desafío del llamado superniño no sería la energía, sino la seguridad alimentaria. En ese sentido, afirmó que la inseguridad alimentaria ya se ha reducido en siete puntos porcentuales, pero insistió en que es necesario acelerar la producción agrícola.

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El ministro de Minas y Energía cuestionó el esquema del cargo por confiabilidad y el uso de los recursos del sistema eléctrico, en medio del debate sobre la respuesta ante un posible “superniño" - crédito Edwin Palma/X

Entre las medidas planteadas, Petro propuso el subsidio inmediato a fertilizantes, el fortalecimiento de la cadena de frío y la construcción de silos para evitar pérdidas de alimentos. También planteó priorizar la reforma agraria en la altillanura y en regiones que han sufrido impactos climáticos en el pasado.

Según el mandatario, la articulación de entidades como el Fondo de Adaptación, la Agencia Nacional de Tierras, la ADR y Ecopetrol será clave para impulsar la producción alimentaria.

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Finalmente, advirtió que si la velocidad de implementación de estas medidas lo exige, no descarta declarar una nueva emergencia económica.

En medio de este debate, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, reaccionó al llamado de activación de las termoeléctricas hecho por distintos sectores y respaldado por gremios del sector eléctrico.

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Palma cuestionó el diseño del sistema actual de confiabilidad energética y puso en duda la eficacia de los recursos que los usuarios han pagado durante años.

Anomalías en el calentamiento del océano Pacífico que alteran los patrones climáticos globales y pueden intensificar lluvias o sequías en distintas regiones del mundo - crédito Reueters

“El gran debate es si los 48 billones de pesos que se han pagado a las hidroeléctricas realmente se traducen en confiabilidad para el sistema”, señaló el ministro en su cuenta de X.

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Según explicó, desde su llegada a la cartera ha propuesto revisar el esquema del cargo por confiabilidad para garantizar que solo participen plantas cuya función real sea la de respaldo del sistema eléctrico.

El ministro agregó que más del 5% de la factura de energía que pagan los colombianos termina en un parque hídrico que, en su criterio, “usualmente deja al sector al borde del desabastecimiento cuando llega el fenómeno de El Niño”.

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También explicó que los precios de oferta de las hidroeléctricas suelen ubicarse por debajo del precio marginal de escasez, lo que genera incentivos que deben ser revisados dentro del mercado eléctrico.

Palma advirtió que los pagos por incumplimiento de obligaciones de energía firme no se calculan de manera adecuada respecto al precio de escasez, lo que puede llevar a distorsiones en el sistema. En su intervención aseguró además que existen actores del sector que han mantenido comportamientos reiterados que deben ser evaluados por el Ministerio para garantizar el cumplimiento de los compromisos de respaldo energético.