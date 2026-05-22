Santa Fe se pronunció por el video de exjugadores que apoyan la campaña presidencial de Paloma Valencia: “Sus distintivos no podrán usarse para actividades políticas”

El apoyo de los ídolos del club capitalino fue confirmada por la propia campaña de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito @linamcardonag/X

Luego de que se divulgó el video en el que la campaña presidencial de Paloma Valencia anunció el apoyo de cuatro exjugadores de Independiente Santa Fe, entre ellos dos campeones de la Copa Sudamericana de 2015, el club se pronunció de manera oficial por la grabación, difundida en redes sociales el jueves 21 de mayo de 2026.

La adhesión fue presentada por el equipo político de la candidata del Centro Democrático como un respaldo a sus propuestas de seguridad, liderazgo y oportunidades para Colombia.

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Los exfutbolistas Leider Preciado, Agustín Julio, Yulián Anchico y Juan Daniel Roa (los dos últimos salieron campeones de la Copa Sudamericana 2015) expresaron su respaldo a la aspiración presidencial de Valencia.

Por todo lo anterior, y la mañana del viernes 22 de mayo de 2026, el equipo capitalino emitió un comunicado para sentar su posición sobre lo ocurrido, y dejó claros los escenarios en los que no se pueden utilizar imágenes o elementos alusivos al club para cierta clase de acciones.

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crédito @SantaFe/X

“Independiente Santa Fe manifiesta que el uso de su nombre, escudo y demás signos distintivos no podrán usarse para actividades políticas o religiosas. Lo anterior en concordancia con lo establecido en nuestro código de ética y conducta, el cual dispone en su numeral 5.1.8 literal c:

Los Directivos, técnicos, jugadores, funcionarios y colaboradores que en lo individual participan en actividades religiosas o políticas de cualquier credo o ideología, no involucran a Independiente Santa Fe S.A. y establecen claramente que se actúa a título personal y no en representación de la Sociedad”, puntualizó el documento oficial.

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Más adelante, el conjunto Cardenal precisó en el comunicado que “en virtud del principio de neutralidad establecido por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), Independiente Santa Fe adopta una posición de absoluta imparcialidad frente a cualquier actividad, campaña o manifestación de carácter político o religioso".

No obstante, se aclaró: “Respetamos plenamente la libertad de elección y participación ciudadana; sin embargo, cualquier acto político o religioso deberá hacerse a título personal sin emplear los signos distintivos de Independiente Santa Fe”.

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crédito @SantaFe/X

El video de apoyo a Paloma Valencia que compartieron cuatro exjugadores de Independiente Santa Fe

La campaña también informó en uno de sus comunicados la adhesión del partido Mira, una colectividad con representación en el Congreso a través de los senadores Manuel Virgüez Piraquive, Ana Paola Agudelo y Carlos Guevara, así como de la representante Irma Herrera.

El texto añade que Valencia ha conseguido además el respaldo de los partidos Conservador, La U y Liberal, dentro de una estrategia de alianzas y acuerdos programáticos enfocada, según la campaña, en la defensa de la Constitución de 1991.

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Sobre el apoyo de los exfutbolistas, y de acuerdo con ese mismo documento, ellos aseguraron que desde la campaña de Valencia consideran que Colombia necesita fortalecer la seguridad, el liderazgo y la esperanza.

“En el fútbol aprendimos que los partidos difíciles se ganan con disciplina, liderazgo y trabajo en equipo. Colombia necesita volver a creer y volver a unirse”, señalan los cuatro protagonistas de la grabación, que a medida que avanza el parlamento, emula una jugada de gol en una cancha que termina embocando al fondo de la red una paloma, haciendo referencia a la aspirante presidencial que busca ser la primera mujer en ser elegida como jefa de Estado.

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