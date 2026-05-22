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Sebastián Villa quedaría por fuera de la selección Colombia que va al Mundial 2026: la Federación habría pedido que no lo convoquen

El técnico Néstor Lorenzo había defendido públicamente su decisión de considerar a Sebastián Villa y argumentó en rueda de prensa que no es posible juzgar a una persona eternamente

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L:a selección Colombia disputará dos encuentros del Mundial 2026 en territorio mexicano - crédito Jairo Cassiani/Colprensa
L:a selección Colombia disputará dos encuentros del Mundial 2026 en territorio mexicano - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) habría tomado una determinación que impacta directamente en la convocatoria de la selección para el Mundial 2026: Sebastián Villa, hombre que había sido incluido en la prelista de Néstor Lorenzo, sería dejado de lado por decisión expresa de la entidad.

La medida se conoció a través del periodista Luis Arturo Henao, al informar que la Federación comunicó al seleccionador nacional que el atacante no puede integrar el grupo que viajará a la cita mundialista. El motivo responde a la preocupación institucional sobre las consecuencias de sumar a un jugador que tuvo problemas recientes con la justicia, situación que ya había generado cuestionamientos entre hinchas y prensa de varios países.

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La presencia de Villa en la preselección provocó reacciones divididas tanto en aficionados como en medios. La Federación temía que su inclusión afectara la imagen del equipo nacional, por lo que optó por impedir su convocatoria definitiva. Desde la FCF considerarían que la exposición mediática y el antecedente judicial del futbolista podrían traer un efecto adverso en el entorno del equipo.

El técnico Néstor Lorenzo había defendido públicamente su decisión inicial de considerar a Villa, argumentando en rueda de prensa: “no se puede juzgar a alguien eternamente”. Sin embargo, esa explicación no logró convencer a todos los sectores, y finalmente la postura de la Federación prevaleció sobre la del entrenador.

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Sebastian Villa - Selección Colombia
El colombiano de 29 años podría jugar su primer mundial - crédito Visuales IA

En lo deportivo, Villa fue una de las figuras claves del Independiente Rivadavia durante la temporada, contribuyendo a la clasificación del club a los play offs en Argentina y participando en el avance a los octavos de final de la Copa Libertadores.

La determinación de la Federación habría dejado en claro que, más allá del rendimiento futbolístico, el contexto extradeportivo también pesa en la conformación del plantel nacional. La noticia responde a la pregunta sobre el futuro de Villa en el equipo colombiano: su exclusión obedece exclusivamente a una decisión institucional, relacionada con su pasado judicial y no con motivos deportivos.

Por otra parte, la Selección Colombia ya tiene confirmado su calendario en el Mundial: debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en Ciudad de México, luego enfrentará a RD Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio en Miami, Estados Unidos.

Estos son los líos judiciales que tienen a Sebastián Villa

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) habría tomado una determinación que impacta directamente en la convocatoria de la selección para el Mundial 2026: Sebastián Villa, hombre que había sido incluido en la prelista de Néstor Lorenzo, sería dejado de lado por decisión expresa de la entidad - crédito Cristina Sille/Reuters
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) habría tomado una determinación que impacta directamente en la convocatoria de la selección para el Mundial 2026: Sebastián Villa, hombre que había sido incluido en la prelista de Néstor Lorenzo, sería dejado de lado por decisión expresa de la entidad - crédito Cristina Sille/Reuters

El futbolista colombiano Sebastián Villa recibió en 2023 una condena de dos años y un mes de prisión condicional, tras ser hallado culpable de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés.

El Juzgado en lo Correccional 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires, le impuso la prohibición de contacto con Cortés y lo obligó a seguir ciertas reglas de conducta, como no consumir estupefacientes, evitar el abuso de alcohol, someterse a tratamiento psicosocial y participar en talleres sobre violencia de género. La sentencia no incluyó prisión efectiva, pero estableció vigilancia judicial durante el período.

La denuncia de Cortés se presentó en abril de 2020, luego de que difundiera imágenes de lesiones y acudiera a la justicia penal. El proceso judicial abarcó hechos ocurridos en la casa que compartían ambos en el barrio privado Saint Thomas. Cortés no asistió a la audiencia de lectura del veredicto.

Durante el juicio, Villa, que jugaba en Boca Juniors, sostuvo su inocencia y no realizó declaraciones públicas tras la sentencia. Tras el fallo, Boca Juniors informó que el jugador no sería convocado nuevamente para el equipo profesional.

El futbolista colombiano Sebastián Villa recibió en 2023 una condena de dos años y un mes de prisión condicional, tras ser hallado culpable de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés - crédito AP
El futbolista colombiano Sebastián Villa recibió en 2023 una condena de dos años y un mes de prisión condicional, tras ser hallado culpable de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, Daniela Cortés - crédito AP

Villa también enfrentó otra denuncia por violencia de género en 2022, cuando una segunda mujer, Rocío Tamara Doldán, lo acusó de abuso sexual con acceso carnal, agravado por lesiones, por hechos supuestamente ocurridos en junio de 2021.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió absolver a Villa, ya que tanto la denunciante como el fiscal desistieron de la acusación. La denunciante reconsideró el episodio y la justicia determinó que no existían pruebas suficientes para avanzar con el proceso penal, por lo que se archivó la causa.

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