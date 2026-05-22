Shakira confirmó nuevos bailarines para el show de cierre del Mundial 2026: habrá grupos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Uganda

La posibilidad de que Shakira interprete la canción oficial del Mundial 2026 genera expectativa a nivel internacional, luego de que la cantante colombiana modificara su foto de perfil en Instagram - crédito VisualesIA

Shakira, quien será una de las protagonistas del primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA, lanzó una convocatoria internacional dirigida a niños y jóvenes de todo el mundo para que bailen junto a ella en el espectáculo que se realizará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La cantante colombiana invitó a menores a enviar videos bailando Dai Dai, el tema oficial del Mundial, con la promesa de seleccionar a algunos para presentarse en el escenario más visto del planeta.

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La cantante busca que niños de todo el mundo compartan el escenario con ella en el primer show de medio tiempo de una final de la Copa Mundial - crédito @ghettokids_tfug/ Instagram

“He visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca”, explicó Shakira en un reciente video.

La respuesta en redes sociales fue inmediata y masiva, con videos de niños de diferentes países que buscan ser parte de esta experiencia única. Uno de los primeros grupos seleccionados fue Ghetto Kids, un conjunto de jóvenes bailarines de Uganda, cuyo video bailando Dai Dai se viralizó y conmovió a Shakira.

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Los nuevos grupos que se unirán al show de medio de Shakira en la final del Mundial 2026

Tras el anuncio de la participación de los Ghetto Kids, Shakira volvió a dirigirse a sus seguidores en redes sociales para confirmar la inclusión de un segundo grupo en su espectáculo. Se trata de un equipo de Los Ángeles, California, encabezado por la bailarina canadiense Enola Bedard.

El grupo, formado por otros nueve bailarines de distintas nacionalidades, entre ellas mexicana, colombiana y estadounidense, compartió un video con su coreografía de “Dai Dai”, lo que les valió la invitación directa para presentarse en la final del Mundial junto a la artista.

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“Chicas, estarían perfectas para bailar conmigo en la final del Mundial”, escribió Shakira para confirmar su presencia - crédito @Shakira / Instagram

El video, que ya cuenta con más de 2 millones de vistas y más de 93 mil me gusta, llegó a Shakira, por lo que fue reposteado por la cantante con el mensaje: “Chicas, ustedes estarían perfectas para bailar conmigo en la final del mundial, ¿se suman?“,, lo que confirmó la participación de un nuevo grupo.

Tan solo minutos después, la cantante compartió un video del grupo de baile infantil de Uganda Smash Talent Foundation, en donde se ven a los jóvenes bailando al ritmo de Dai Dai. El video cuenta con la descripción: “Hola, América, aquí vamos”, siendo la confirmación de un tercer grupo.

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“Hola, América, aquí vamos”, escribieron los jóvenes, confirmando su inclusión en el espectáculo mundialista - crédito @shakira/ Instagram

La cuarta confirmación sería para el grupo Wakiso Dance Kids, también de Uganda, que en su cuenta de Instagram publicaron el respectivo baile con el mensaje: “Desde las calles de Uganda hasta el escenario mundial, los Wakiso Dance Kids sueñan con bailar a tu lado en la Copa del Mundo, Shakira por favor te pedimos que des a Uganda la oportunidad de brillar contigo”, mensaje que da a entender que la confirmación no ha llegado por parte de la colombiana.

Aunque no hay confirmación oficial, la cantante ha interactuado con sus publicaciones, lo que sugiere interés por sumarlos - crédito @shakira / Instagram

Sin embargo, Shakira le ha dado me gusta y ha publicado videos de los menores en varias oportunidades, lo que podría interpretarse como una confirmación.

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La quinta confirmación fue para la cuenta Itsadamlyons de Londres, que conquistó a la colombiana con su video y que fue reposteado por ella con el mensaje: “Creo que necesitamos a un hombre inglés en Nueva York, ¿qué piensan ustedes?“, lo que confirma un nuevo acto en la final.

“Creo que necesitamos a un hombre inglés en Nueva York”, comentó la artista al anunciar la elección del nuevo acto - crédito @Shakira / Instagram

Shakira expresó que su objetivo es hacer de este show un momento especial e inolvidable, a la vez que busca visibilizar y apoyar el talento infantil en todo el mundo. Además, la iniciativa tiene un propósito social: los recursos generados por la canción Dai Dai se destinarán a programas educativos para niños en distintos países, en colaboración con FIFA y Global Citizen Education Fund.

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La artista continúa recibiendo videos y ha reiterado que sigue atenta a las creaciones que lleguen de todas partes del mundo, con la intención de sumar a la mayor cantidad posible de bailarines infantiles al espectáculo.