Colombia

Nuevos detalles sobre el crimen de un padre que vacacionaba con su hijo en Buenaventura: grabar un video le habría costado la vida

Por el homicidio de Alexander Valencia, de 44 años, ocurrido durante sus vacaciones, y la desaparición de Nicolás Valencia Ducuara, de 22, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de Los Shottas, entre ellos alias Cheo, señalado como el supuesto determinador del crimen

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El caso se presentó el lunes 18 de mayo y días después el video se hizo viral en redes sociales - crédito Deval | Red social X
El caso se presentó el lunes 18 de mayo y días después el video se hizo viral en redes sociales - crédito Deval | Red social X

Luego de que las autoridades de Valle del Cauca confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia, quien fue secuestrado junto a su hijo Nicolás Valencia Ducuara el lunes 18 de mayo de 2026 en el sector turístico de La Bocana, en Buenaventura, se conocieron nuevos detalles de cómo avanzan las pesquisas para dar con el paradero del joven.

Según indicó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle en diálogo con el diario El País de Cali, el cuerpo de Alexander fue encontrado en una zona de manglares, aproximadamente a dos kilómetros y medio del lugar donde ambos fueron privados de la libertad.

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El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, donde fue reconocido por sus familiares y funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el informe preliminar, Alexander Valencia no presentaba impactos de arma de fuego, pero sí signos de inmersión y evidentes amarres en las manos y los pies.

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Al respecto, la comandante Rodríguez precisó que aún se espera el dictamen oficial de Medicina Legal para determinar la causa exacta de la muerte.

Familia de la víctima presume que el joven de 22 años también fue asesinado - crédito Red Social X

Sobre el paradero de Nicolás Valencia, la Policía informó que continúan las labores de búsqueda e investigación judicial y sigue vigente la recompensa de 100 millones de pesos a quien ofrezca información que pueda llevar al hallazgo del joven.

Hasta el momento, no se tienen noticias de su localización ni se descarta ninguna hipótesis respecto a si permanece secuestrado o si también fue asesinado.

El video que les habría costado la vida a padre e hijo que estaban de vacaciones en Buenaventura

Las primeras indagaciones policiales señalan que Alexander y Nicolás Valencia realizaban actividades de pesca cuando empezaron a grabar videos y tomar fotografías en la zona, como recuerdos de un paseo familiar.

Según esa hipótesis, varios hombres armados que estaban cerca, presuntamente integrantes de un grupo delincuencial, creyeron que estaban siendo filmados. Una de las líneas de investigación no descarta que la reunión estuviera relacionada con actividades ilegales.

Después se produjo un cruce de palabras —como se observa en un video en el que uno de los hombres los increpa con un arma de fuego— y, de acuerdo con la Policía, Valencia Ducuara habría arrojado su celular al mar en medio de la discusión.

Turistas desaparecidos en Buenaventura
Con estas fotos estaban siendo buscados Valencia y su hijo, y aún queda encontrar a Nicolás - crédito Red Social Facebook

Después, él habría recibido un disparo y ambos fueron llevados a la fuerza.

Tras el reporte del secuestro, familiares de las víctimas alertaron a las autoridades, activándose un operativo conjunto con la Armada Nacional, Guardacostas y unidades del Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) de la Policía Nacional.

La investigación se apoyó en los mismos videos difundidos en redes sociales y testimonios de la comunidad. Estos factores claves permitieron a la Fiscalía autorizar allanamientos en varios inmuebles de La Bocana.

La captura de alias Cheo, de Los Shottas: lo señalan de estar relacionado con el crimen de padre y del hijo desaparecido

Durante los operativos, fueron capturadas cinco personas presuntamente implicadas, entre ellas alias Cheo, identificado como cabecilla de la banda Los Shottas y presunto responsable del homicidio de Alexander y de la desaparición de Nicolás.

“Cheo” tenía orden de captura por homicidio y desaparición forzada, además de ser señalado como jefe del ELN en esa zona del Pacífico vallecaucano.

En los allanamientos, las autoridades incautaron fusiles, pistolas, munición, una granada y otros elementos entregados a la Fiscalía.

Los detalles del operativo de captura de alias Cheo y cuatro de sus cómplices se conocieron el jueves 21 de mayo, tres días después de que se reportó el secuestro y crimen del padre (Alexander Valencia, de 44 años) y del hijo (Nicolás Valencia Ducuara, de 22), que aún siguen la búsqueda del cuerpo de Valencia Ducuara - crédito Deval

La Policía también señaló la posible existencia de alianzas entre miembros del ELN y la banda los Shottas para actividades de narcotráfico y extorsión en la región.

Al final, la general Rodríguez destacó el papel fundamental de la comunidad de Buenaventura, cuya información ha sido clave para el avance de las investigaciones y la captura de los sospechosos.

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BuenaventuraDoble homicidioAlexander ValenciaNicolás Valencia DucuaraLos ShottasAlias CheoColombia-Noticias

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