Colombia

Westcol confirmó que solo dos candidatos presidenciales participarán en sus transmisiones tras la negativa de uno de los aspirantes

Tras invitar a los tres candidatos presidenciales con mayor intención de voto, Westcol solo logró el acuerdo con dos de ellos y explicó que la agenda de entrevistas seguirá adelante

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Westcol revela que uno de los tres principales candidatos presidenciales no aceptó su propuesta de transmisión en vivo - crédito Visuales IA
Westcol revela que uno de los tres principales candidatos presidenciales no aceptó su propuesta de transmisión en vivo - crédito Visuales IA

El streamer colombiano Westcol confirmó que su proyecto de entrevistas con los candidatos presidenciales con mayor intención de voto —Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia— no se llevará a cabo tal como lo había previsto.

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido reveló que, si bien había invitado a los tres candidatos con mayor intención de voto para participar en transmisiones en vivo, uno de ellos decidió no aceptar la propuesta.

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“Teníamos tres stream legendarios, pero legendarios, con los tres candidatos más potenciales a la presidencia, lamentablemente uno de ellos no aceptó, no se pudo llegar a un acuerdo final, aún cuando los otros dos habían aceptado”, explicó Westcol. El streamer detalló que, a pesar de este revés, mantendrá su proyecto y próximamente realizará entrevistas en vivo con los dos aspirantes presidenciales que confirmaron su participación.

“Básicamente se van a hacer dos streams con dos candidatos potenciales a la presidencia. Creo que si uno no acepta y ya los otros dos habían aceptado, no debe ser motivo para cancelar todos”, añadió el joven, quien aseguró que dará más detalles sobre el tema en una próxima transmisión.

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Westcol, quien en semanas recientes ha sido tendencia por sus conversaciones con figuras como Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, reiteró su intención de mantener un enfoque neutral en sus espacios. En sus encuentros anteriores, abordó temas de interés nacional como la seguridad, la educación y las oportunidades para los jóvenes, así como aspectos personales de los líderes políticos, lo que generó una respuesta positiva entre sus seguidores.

Sobre el formato y el propósito de las nuevas entrevistas, Westcol remarcó: “Siempre hemos estado desde una posición muy neutra y no queremos que la gente piense que hay algún favoritismo hacia algún lado, más que todo cuando nosotros tratamos de hacer este contenido netamente informativo para todos los jóvenes que nos siguen y que ha salido muy bien”.

Por el momento, el streamer no ha revelado la identidad de los candidatos que participarán en sus próximas transmisiones, lo que ha incrementado la expectativa entre su audiencia. Westcol reafirmó que su interés es acercar a los jóvenes a las propuestas de los diferentes aspirantes presidenciales y generar espacios de diálogo sobre temas que afectan de manera directa a la ciudadanía.

Westcol y Álvaro Uribe se reunieron recientemente en un en vivo

El reciente stream de Westcol junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió en uno de los eventos digitales más comentados de la política colombiana en 2026.

La transmisión, realizada el 10 de mayo desde la finca El Ubérrimo, tuvo una duración de más de tres horas y combinó momentos de política, humor, anécdotas personales y reflexiones sobre el presente y futuro del país. El formato mantuvo la misma línea relajada e interactiva que Westcol había mostrado semanas antes durante su transmisión con el presidente Gustavo Petro, acercando el debate político a una audiencia predominantemente joven.

Uno de los momentos más llamativos fue el diálogo abierto sobre los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales registradas durante el gobierno de Uribe. El exmandatario reconoció la existencia de estos crímenes, pero negó que se tratara de una política de Estado. “Nosotros nunca incentivamos delitos, ni se premió a alguien por delitos en las fuerzas armadas”, afirmó, calificando las acusaciones en su contra de “difamaciones” y reiterando que combatió tanto a la guerrilla como al paramilitarismo. Además, Uribe se refirió al apodo de “paraco”, confesando que ese señalamiento le duele y defendiendo su política de seguridad democrática.

La conversación también tuvo momentos distendidos, como el recorrido por la finca, las anécdotas con ponis y comidas típicas, y la lectura de poemas por parte del expresidente. Westcol aprovechó el espacio para agradecerle personalmente por el programa Familias en Acción, relatando cómo este subsidio fue clave para su familia en el pasado: “Si Familias en Acción no hubiera existido, tal vez yo no estaría aquí. Gracias a ese programa pude comprarme los zapatos para ir a trabajar”.

En el plano político, Uribe lanzó críticas al gobierno de Gustavo Petro y advirtió sobre el riesgo de una constituyente, señalando posibles paralelismos con otros países de la región. También fue enfático al recordar la importancia de la rectitud y el trabajo arduo en quienes aspiran a la presidencia.

El stream, que superó los 500 mil espectadores en Kick, marcó un hito por su alcance y la naturalidad del formato.

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