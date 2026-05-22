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James Rodríguez recordó a Cristiano Ronaldo con quien compartió camerinos en el Real Madrid: “Verdadero profesionalismo”

El mediocampista colombiano contó en su documental que la ética de trabajo y el profesionalismo del astro portugués marcaron “un antes y un después” en su actitud dentro y fuera de la cancha, al transformar su mentalidad deportiva

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James Rodríguez compartió camerino junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid desde 2014 hasta 2017-crédito @realmadrid/X
James Rodríguez compartió camerino junto a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid desde 2014 hasta 2017-crédito @realmadrid/X

El 21 de mayo de 2026, Netflix estrenó el documental sobre la vida de James Rodríguez.

En la producción, el futbolista colombiano contó que compartir vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid le cambió su manera de entender el fútbol de élite: de esa convivencia, afirmó, se quedó con una idea que adoptó como guía personal, que el talento por sí solo no alcanza.

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Cristiano Ronaldo fue para James Rodríguez una referencia de disciplina diaria

James Rodríguez reveló que Cristiano Ronaldo fue una inspiración para él desde la parte disciplinaria-crédito Europa Press
James Rodríguez reveló que Cristiano Ronaldo fue una inspiración para él desde la parte disciplinaria-crédito Europa Press

El volante del Minnesota United y capitán de la selección Colombia contó que la siguiente frase de Cristiano Ronaldo quedó “grabada” en su memoria:

“Recuerdo un partido en el que le di una asistencia y después del juego, en lugar de hablar de su gol, se acercó a mí y me dijo: «Tienes la calidad para convertirte en uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero el talento no sirve de nada sin trabajo duro todos los días. »Eso se quedó grabado en mi mente para siempre", rememoró.

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Esta reflexión se presentó para James Rodríguez como una enseñanza nacida de la convivencia diaria con un jugador que, incluso después de haber ganado cinco Champions League y cinco balones de oro, seguía entrenándose como si todavía persiguiera el primer gran objetivo de su carrera.

Cuando llegó al Real Madrid tras el Mundial de 2014, en el que obtuvo la Bota de Oro, James se encontró con una exigencia distinta a la que imponían la fama o el entorno del Santiago Bernabéu. Lo que más lo impactó, dijo en el documental citado por ese medio, fue la ética de trabajo del portugués.

Rodríguez lo resumió así en el documental: “Cuando llegué al Real Madrid, Cristiano me mostró lo que era el verdadero profesionalismo. Entrenaba todos los días como si estuviera luchando por convertirse en el mejor jugador del mundo, incluso después de haber ganado todo”, dijo en la entrevista que concedió en su documental.

El colombiano explicó que esa conducta no terminaba con el cierre de la práctica formal. La rutina incluía trabajo extra en tiros libres, sesiones intensas de gimnasio y protocolos estrictos de recuperación, de acuerdo con el mismo medio.

En ese relato, Cristiano Ronaldo aparece no solo como una figura de rendimiento individual; su figura como jugador que elevaba la exigencia colectiva del grupo. Rodríguez afirmó:

“Nunca dejó de mejorar. Empujaba a todos a su alrededor a elevar su nivel”.

James dijo que esa experiencia lo hizo más disciplinado y fuerte mentalmente

James Rodríguez afirmó que conocer a Cristiano Ronaldo le cambió la mentalidad-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS
James Rodríguez afirmó que conocer a Cristiano Ronaldo le cambió la mentalidad-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El mediocampista colombiano situó esa lección en una escena concreta del vestuario madridista, después de un partido en el que asistió al delantero portugués. Allí, de acuerdo con el documental, Ronaldo le dijo:

“Tienes la calidad para convertirte en uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero el talento no sirve de nada sin trabajo duro todos los días”.

La respuesta central que ofrece el testimonio de James es directa: jugar junto a Ronaldo modificó sus hábitos y su mentalidad. El colombiano sostuvo que esa etapa no se redujo a títulos o partidos destacados, sino que le dejó una forma distinta de asumir su carrera.

“Jugar a su lado me hizo más disciplinado, más enfocado y mentalmente más fuerte. Por eso siempre digo que Cristiano no solo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino también uno de los compañeros de equipo que más ayudó a mi carrera”, dijo.

Este es el calendario de partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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