Colombia

Ella es la madre del hijo de Alejandro Estrada: la abogada y antropóloga lleva una vida discreta y exitosa en Francia

Aunque el matrimonio de Alejandro Estrada con Nataly Umaña fue ampliamente cubierto por los medios, pocos sabían que el actor tenía un hijo mayor de edad fruto de su relación con Laura, una abogada y antropóloga radicada en Marsella

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Así es la vida de Laura, la madre del único hijo de Alejandro Estrada, lejos de la farándula y radicada en Marsella - crédito @tomas.estrada.p/ Instagram
Así es la vida de Laura, la madre del único hijo de Alejandro Estrada, lejos de la farándula y radicada en Marsella - crédito @tomas.estrada.p/ Instagram

La figura de Alejandro Estrada ha vuelto a captar la atención del público, especialmente tras la emotiva aparición de su hijo Tomás en la recta final de La casa de los famosos Colombia.

Este reencuentro en pantalla no solo generó una oleada de comentarios en redes sociales, sino que también despertó curiosidad por conocer más detalles sobre la vida personal del actor, en particular sobre la madre de su único hijo.

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Contrario a lo que muchos seguidores podrían suponer por la exposición mediática que tuvo el matrimonio de Alejandro Estrada con la actriz Nataly Umaña, la madre de Tomás no es la reconocida artista, sino Laura, una profesional en Derecho y Antropología egresada de la Universidad de los Andes.

Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
El reencuentro entre padre e hijo desató el interés por conocer la vida personal de Alejandro Estrada y en especial la identidad de la madre de Tomás.- crédito cortesía RCN

Laura eligió mantener un perfil alejado de la vida pública y se ha dedicado a construir una sólida carrera en el ámbito corporativo internacional. Su experiencia supera los 15 años en sectores como la minería, el petróleo y el gas, donde se desempeña en áreas de negociación estratégica y comunicación global, manejando tres idiomas en su entorno laboral diario.

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Actualmente, Laura y Tomás residen en Marsella, Francia, ciudad a la que se trasladaron hace algunos años con el objetivo de que el joven completara allí su educación secundaria y universitaria. La vida en el extranjero ha permitido a Tomás desarrollarse en un entorno multicultural, dominando cuatro idiomas y cultivando la discreción heredada de su madre, quien ha evitado la exposición mediática y el ruido de la farándula.

Laura P es la madre de Tomás Estrada y es una importante empresaria que actualmente reside en Marsella, Francia - crédito @redchismes/Instagram
Laura es la madre de Tomás Estrada y es una importante empresaria que actualmente reside en Marsella, Francia - crédito @redchismes/Instagram

La relación entre Alejandro Estrada y Laura inició durante su época universitaria en Colombia. Aunque la historia de pareja no perduró, ambos lograron construir un vínculo basado en el respeto y la colaboración por el bienestar de su hijo. “A pesar de la distancia geográfica que separa a Colombia de Europa, los canales de comunicación entre padre e hijo se mantienen activos diariamente a través de herramientas virtuales”, ha contado el actor en distintas entrevistas. Además, durante las vacaciones académicas, Tomás suele viajar a Colombia para compartir tiempo con su padre y el resto de la familia paterna, fortaleciendo un modelo de crianza compartida que ha funcionado pese a los compromisos profesionales y la distancia.

Alejandro Estrada, conocido por sus papeles en novelas como Padres e Hijos y Tú Voz Estéreo, siempre ha manifestado que Tomás es su mayor tesoro y ha procurado mantener una presencia cercana en su vida, incluso tras la separación de Laura y el posterior matrimonio y divorcio con Nataly Umaña. Aunque el deseo de tener más hijos no se concretó, Estrada valora la relación madura y respetuosa que mantiene tanto con su exesposa como con la madre de su hijo, enfocándose en el crecimiento personal y familiar.

Alejandro Estrada se convirtió en el primer finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’

La participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia ha sido una de las más comentadas de la temporada, no solo por su trayectoria como actor, sino también por la manera en que ha enfrentado las dinámicas del programa y sus relaciones dentro de la casa.

El 20 de mayo, Estrada se convirtió en el primer finalista del reality durante una gala cargada de emoción y sorpresas, transmitida por el Canal RCN y conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

El momento decisivo llegó con la apertura de un sobre plateado, que no solo confirmó la inminente gran final, sino que alteró la estrategia de los concursantes, ya que por primera vez los familiares invitados pudieron participar en la votación, tanto en el confesionario como cara a cara. Esta dinámica inédita llevó a un empate entre Juanda Caribe y Tebi Bernal, quienes quedaron automáticamente en placa de nominación, despejando así el camino para Estrada, que venía de ejercer el liderazgo semanal, aunque sin inmunidad.

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Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

La reacción de Alejandro Estrada al escuchar su nombre como finalista fue inmediata: abrazó a su hijo Tomás, quien lo ha acompañado en esta recta final dentro de la casa estudio. Ese instante, cargado de emoción, incluyó felicitaciones de otros compañeros como Tebi Bernal y reflejó la importancia del apoyo familiar y del respaldo del público para el actor cucuteño.

“Colombia, muchísimas gracias. Esto no habría sido posible sin ustedes, por ese apoyo. No fui nominado por ustedes como público y en la casa gracias a Dios tampoco. Así que cumpliendo por completo esa segunda meta de hacer parte de esta gran final de la casa de los famosos, un proyecto que he asumido con mucho respeto, con mucha competencia y como un jugador estable”, expresó Estrada visiblemente conmovido.

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