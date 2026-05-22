Alejandro Restrepo fue confirmado como nuevo director técnico del Bolívar de La Paz

El técnico antioqueño fue confirmado como nuevo estratega de uno de los equipos más importantes de Bolivia y protagonista en Sudamérica-crédito @Bolivar_Oficial/X

El técnico colombiano Alejandro Restrepo fue anunciado el 21 de mayo de 2026 como nuevo entrenador de Bolívar, según informó el club boliviano en su cuenta oficial de X, tras su salida de Independiente Medellín.

Restrepo tendrá su segunda experiencia en el fútbol internacional, después de su paso por Alianza Lima de Perú entre 2023 y 2024.

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El cuadro boliviano confirmó al técnico antioqueño como su nuevo entrenador para la segunda mitad de 2026-crédito @Bolivar_Oficial/X

En la presentación oficial del extécnico del Deportivo Pereira, el club boliviano destacó su perfil como entrenador. También confirmó que el italiano Giuliano Tiberti, especialista en análisis de video y asistente de Restrepo en su paso por Independiente Medellín, lo acompañará en este nuevo trabajo:

“Es uno de los directores técnicos más completos y vanguardistas del continente. Es reconocido por su rigor táctico, su metodología sustentada en el análisis de datos y su capacidad para potenciar jóvenes talentos. Con ese perfil, el colombiano Alejandro Restrepo Mazo asume la dirección técnica del Club Bolívar, acompañado por el italiano Giuliano Tiberti, especialista en análisis de video. Ambos se integran de inmediato al trabajo, enfocados en los próximos desafíos del Club más importante en la historia del fútbol boliviano”, dijeron.

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