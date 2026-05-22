Periodista deportivo lanzó dura crítica antes de conocerse la lista final de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Peru - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - June 6, 2025 Colombia players pose for a team group photo before the match REUTERS/Luisa Gonzalez

La expectativa por conocer la lista definitiva de la selección Colombia para el Mundial de 2026 crece día a día, después de que se conociera el grupo de 55 jugadores preseleccionados.

Mientras la Tricolor realiza su pretemporada en Medellín, las decisiones de Néstor Lorenzo se convirtieron en uno de los ejes del debate deportivo. A ese análisis se sumó la discusión sobre los futbolistas que quedarán fuera de la convocatoria final.

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El analista criticó la decisión por la situación de los 29 jugadores que se quedarán por fuera del Mundial de Norteamérica 2026-crédito @ESPNColombia/X

El 21 de mayo de 2026, el periodista Luis Arturo Henao lanzó una crítica directa al proceso de preselección de 55 futbolistas para la selección Colombia de cara al Mundial 2026 en el programa F90, de ESPN Colombia. Henao cuestionó el sentido de convocar a un grupo tan amplio, señalando que genera incertidumbre y que la gestión del descarte podría resultar insensible hacia los jugadores afectados.

“Eso es un manoseo, eso es un manoseo innecesario y a nadie le gusta que lo llamen el martes para el viernes dejarlo por fuera. Más bien, que es en su casa, que si yo voy a tomar la decisión, yo lo llamo, pero no llamarlo a, a Bogotá, donde ya están casi todos listos con el, con el pasaporte en la mano para decirle el viernes: ‘Tú no vas’. No, yo no creo que haga, él haga eso. Hay algunas dudas hasta el martes. Puede entrar, por ejemplo, Kevin Viveros, puede ser una sorpresa. Puede entrar, por ejemplo, eh, este pelado, eh, que está hoy, Portilla, y sacar a, a Castaño. Esa es una, una opción que, que estamos viendo hoy. Y los centrales no están definidos. ¿Va a ser Cabal? ¿Va a ser Mosquera?”, dijo.

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Luis Arturo Henao mencionó que Néstor Lorenzo dudaría de convocar a Sebastián Villa en la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026

Independiente Rivadavia liberó a Sebastián Villa para sumarse a las prácticas de la selección Colombia - crédito @libertadores/Instagram

Por otra parte, pese a que el 21 de mayo de 2026, el delantero Sebastián Villa fue clave con gol y asistencia en la victoria para Independiente Rivadavia de Mendoza en la victoria por 4-2 ante La Guaira de Venezuela por la fecha 5 de la fase de grupos de Copa Libertadores, el mismo Luis Arturo Henao agregó después de su crítica a lo ocurrido con los jugadores que quedarían por fuera del Mundial, mencionó que Néstor Lorenzo no estaría considerando incluir en la lista final a la figura del cuadro argentino:

“Y hay un extremo, porque es que a mí sí me llamó la atención, que de lo poco que habló Néstor Lorenzo del juego en la conferencia de prensa, también porque las preguntas estaban enfocadas en otros temas, es que él habla mucho que le gusta un equipo que juegue por fuera, que no le gusta, que sus equipos no están preparados para jugar por dentro. Claro, tiene extremos, pero el hecho, por ejemplo, de que ponga a Villa en una lista es que está considerando opciones adicionales”, explicó.

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Esta es la prelista de 55 jugadores de la selección Colombia para el Mundial de 2026

El momento cuando el seleccionador nacional reveló el nombre de los 55 jugadores considerados para el certamen del año-crédito @FCFSeleccionCol/X

Kevin Mier (Cruz Azul - México) Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - Argentina) Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe - Colombia) David Ospina (Atlético Nacional - Colombia) Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador) Camilo Vargas (Atlas - México) Álvaro Angulo (Pumas UNAM - México) Jhon Arias (Palmeiras - Brasil) Santiago Arias (Independiente - Argentina) Yáser Asprilla (Galatasaray - Turquía) Jordan Barrera (Botafogo - Brasil) Wilmar Barrios (Zenit FC - Rusia) Cristian Borja (Club América - México) Rafael Santos Borré (Internacional - Brasil) Juan Cabal (Juventus - Italia) Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina) Johan Carbonero (Internacional - Brasil) Jorge Carrascal (Flamengo - Brasil) Kevin Castaño (River Plate - Argentina) Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata - Argentina) Jhon Córdoba (Krasnodar - Rusia) Juan Guillermo Cuadrado (Pisa - Italia) Carlos Cuesta (Vasco da Gama - Brasil) Nelson Deossa (Real Betis - España) Willer Ditta (Cruz Azul - México) Jhon Jáder Durán (Zenit FC - Rusia) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - Brasil) Sebastián Gómez (Coritiba FC - Brasil) Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis - España) Junior Hernández (Deportes Tolima - Colombia) Jefferson Lerma (Crystal Palace - Inglaterra) Jhon Lucumí (Bologna FC - Italia) Deiver Machado (Nantes - Francia) Jhon Stiven Mendoza (Athletico Paranaense - Brasil) Yerry Mina (Cagliari - Italia) Johan Mojica (Mallorca - España) Yerson Mosquera (Wolverhampton - Inglaterra) Daniel Muñoz (Crystal Palace - Inglaterra) Eddier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos) Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense - Brasil) Gustavo Puerta (Racing de Santander - España) Juan Fernando Quintero (River Plate - Argentina) Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional - Colombia) Johan Rojas (Vasco da Gama - Brasil) Andrés Felipe Román (Atlético Nacional - Colombia) Jhojan Romaña (San Lorenzo - Argentina) Davinson Sánchez (Galatasaray - Turquía) Jhon Solis (Girona FC - España) Luis Suárez (Sporting Lisboa - Portugal) Sebastián Villa (Independiente Rivadavia - Argentina) Neyser Villarreal (Cruzeiro - Brasil) Kevin Viveros (Athletico Paranaense - Brasil) Luis Díaz (Bayern Múnich - Alemania) James Rodríguez (Minnesota United - Estados Unidos) Richard Ríos (Benfica - Portugal)