Colombia

Westcol reveló detalles de la mudanza de Luisa Castro a su casa: le mandó a hacer un clóset “del tamaño de una habitación”

Los creadores de contenido sorprendieron a sus seguidores al confirmar que ya viven juntos, un paso que consolida su relación y refuerza su presencia como una de las duplas más seguidas del entretenimiento digital en Colombia

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El streamer explicó que debió adaptar el closet para acomodar las pertenencias de Luisa Castro, dándole un espacio propio en la casa - crédito @colclips___/ TikTok

La relación entre Westcol y Luisa Castro vuelve a ser noticia tras el anuncio de un nuevo comienzo en su vida en pareja. El popular streamer colombiano sorprendió a sus seguidores al confirmar en una reciente transmisión en vivo que Luisa Castro, también reconocida en el mundo digital, se mudó a vivir con él.

Durante la transmisión, Westcol mostró detalles de su hogar y fue en su vestidor donde dio a conocer el cambio. “Ese closet era el mío y yo lo expandí pa’ allá atrás porque pues me vine a vivir con mi novia y ella necesitaba un closet. Este también es el de ella”, explicó frente a la cámara, mostrando varias prendas de Luisa Castro.

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En el video, el paisa muestra que al final de su amplio closet instaló una nueva puerta que da acceso al espacio de su novia, del mismo tamaño que el suyo. El área incluye un juego de muebles, lo que le da un aspecto similar al de una boutique.

Este gesto no pasó desapercibido para los seguidores de ambos, quienes habían especulado sobre una posible mudanza en las últimas semanas. Las sospechas aumentaron cuando Luisa Castro publicó un video despidiéndose de su antiguo apartamento, aunque hasta ahora ninguno de los dos había confirmado públicamente la convivencia.

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Westcol confiesa que su romance con Luisa Castro fue un “sueño” que esperó durante años - crédito @westcol/IG
El detalle de Westcol con su novia desató reacciones en redes sociales - crédito @westcol/IG

“Lo tienen domesticado”, “uy no mano, se dejó amarrar”, “ya déjala bro”, dicen algunos comentarios de internautas que se mostraron en contra de la relación con Luisa, mientras que otros comentarios destacaron el gesto del paisa. “Pues muy lindo la verdad”, “ese si es un hombre con plata, que no le importa si mañana terminan”, “re lindo, quiero uno así”.

La relación entre Westcol y Luisa Castro ha estado bajo el foco mediático durante todo 2026, tanto por la exposición que ambos tienen en redes sociales como por los episodios polémicos que han enfrentado. Uno de los momentos de mayor controversia fue la filtración de videos íntimos de WestCol junto a la argentina Milica. A pesar de estos episodios y de las especulaciones sobre su vida personal, la pareja ha mostrado en varias ocasiones su fortaleza y unión.

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