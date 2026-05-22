Periodista argentino se retractó de palabras en contra de James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: “Te pido perdón”

James Rodríguez fue de los primeros jugadores en iniciar la concentración de la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito FCF

El periodista argentino Adrián Magnoli se retractó públicamente de sus críticas a James Rodríguez después de ver la serie documental sobre el futbolista colombiano y sostuvo que el material le permitió entender “tanto silencio hacia Colombia durante muchos años”, al atribuirlo a una grabación que, según dijo, llevaba tiempo en marcha y condicionaba su exposición pública.

La rectificación ocurrió en el programa Morninggol, del diario As, después del lanzamiento de la producción realizada por Clover Studios y dirigida por Simón Brand, que tiene previsto llegar al catálogo global el 21 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Magnoli vinculó el regreso deportivo de James con una decisión de Néstor Lorenzo y afirmó que el documental “da a entender” que el actual seleccionador de Colombia “lo sacó del ostracismo futbolístico” en el que estaba antes de su vuelta al equipo nacional.

Magnoli habló en tono de disculpa directa y revisó parte de sus cuestionamientos anteriores. También diferenció sus reparos a la conducta del jugador de su valoración sobre su rendimiento en la cancha.

PUBLICIDAD

El póster oficial de 'JAMES.', la serie documental de Netflix que explora la vida del reconocido futbolista James Rodríguez, se estrenará el 21 de mayo - crédito Netflix

Magnoli dijo que el documental cambió su lectura sobre el silencio de James

Al explicar por qué modificó su postura, el periodista argentino se refirió a lo que vio en la serie y al entorno personal del mediocampista. “Perdón, James. Salió el documental en Netflix”, dijo Adrián Magnoli al medio As.

En esa misma intervención, tras mencionar a la familia, los amigos y entrenadores cercanos al jugador, agregó: “Comprendo ahora tanto silencio hacia Colombia durante muchos años, porque esto se venía grabando hace rato y seguramente había un contrato que no podías mostrarte como sos”.

PUBLICIDAD

El periodista planteó así que la reserva pública de James durante un largo período pudo haber estado ligada al proceso de realización del documental. Esa fue la explicación que ofreció al justificar su cambio de mirada.

El papel de Néstor Lorenzo apareció como punto central de la retractación

La referencia más puntual del argentino estuvo puesta en el entrenador de la selección colombiana. En su editorial, señaló que el documental muestra una decisión fundacional de Lorenzo al asumir el cargo.

PUBLICIDAD

“Si no fuese por Néstor Lorenzo, hoy no estaríamos hablando de esto, porque el documental da a entender que Néstor Lorenzo lo sacó del ostracismo futbolístico donde estaba”, dijo en la emisión del programa.

Luego reconstruyó una escena que, según su relato, aparece en la producción: “Cuando Néstor Lorenzo llega y le ofrecen la selección, dice: ‘Yo quiero armar una selección alrededor de James’”, comentó Magnoli. También afirmó que el técnico viajó a Catar, habló con el jugador y le propuso volver con el equipo construido en torno a él.

PUBLICIDAD

En ese tramo, el periodista contrastó esa decisión con la etapa anterior de la selección. “Reinaldo Rueda le había cerrado la puerta en la cara a James Rodríguez y nos perdimos de ir a un mundial. Nos perdimos de ir a un mundial. Lo llamaron ya en el final”.

La serie documental de James Rodríguez se estrenó en Netflix el 21 de mayo - crédito Julio Cortez/AP y Netflix

La disculpa incluyó una revisión de sus críticas personales

Magnoli no solo pidió perdón, sino que definió sus cuestionamientos previos como excesivos. “Yo te pido perdón, como arranqué este editorial, por esa crítica desmedida que te hice en una época”.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, enumeró factores personales y deportivos que, a su juicio, atravesaron aquel período del futbolista: la desmotivación, la ruptura familiar, la separación y el aislamiento. También mencionó su paso por Alemania y su relación conflictiva con algunos entrenadores.

En ese repaso, nombró a Niko Kovač, Rafael Benítez y Claudio Ranieri como técnicos con los que James no habría congeniado. Según Magnoli, esa tensión se expresaba en la actitud del jugador cuando quedaba en el banco de suplentes, al punto de que José Pékerman “tuvo que viajar a decir que cambies la actitud”, agregó en sun intervención el extranjero.

PUBLICIDAD

La rectificación estuvo acompañada de una defensa del valor del colombiano dentro del campo. El periodista remarcó que su crítica no había estado dirigida al juego del mediocampista.

“Nunca, nunca te critiqué futbolísticamente. Siempre que estuviste dentro de una cancha, dije: ‘El mejor fue James’”.

PUBLICIDAD

James Rodríguez, captian de la selección Colombia. Hombre que comandará a la Treicolor en el Mundial 2026- crédito @jamesrodriguez10/IG

Después citó como ejemplo los partidos ante Croacia y Francia, y reafirmó que, para él, el volante sigue siendo el eje de la selección de Colombia. “Para mí el mejor sos vos en la selección Colombia, porque todo gira alrededor tuyo, porque un pase tuyo es frotar la lámpara de Aladino”, dijo Magnoli al medio As.

El cierre de su mensaje mantuvo el tono de reconciliación pública y de expectativa hacia el futuro deportivo del jugador. “Celebro hoy tener esta cámara, estas redes sociales para decirte: perdón, James”, dijo Adrián Magnoli al medio As. Luego expresó su deseo de que el próximo Mundial no sea “the last dance”, sino “the next party y the next dance”, según afirmó en ese mismo editorial.