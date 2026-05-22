Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

El Bayern Múnich enfrentará al Stuttgart en el Estadio Olímpico de Berlín buscando un nuevo título en la temporada 2025/2026-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La temporada 2025-2026 termina para el Bayern Múnich, y con Luis Díaz como protagonista.

En esta oportunidad, tras la consagración en la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany buscará su segundo título y consolidar lo que podría ser una hegemonía en Alemania.

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Bayern Múnich busca cerrar la campaña con la Copa de Alemania tras su consagración en la Bundesliga y eliminación en Champions-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

El colombiano Luis Fernando Díaz disputará el 23 de mayo de 2026 la final de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich, que enfrentará a Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín. El partido comenzará a la 1:00 p. m. (hora de Colombia), y se transmitirá en vivo por ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Bayern Múnich conquistó la Bundesliga 35 en su historia-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 16 de mayo de 2026, Bayern Múnich cerró la temporada 2025-2026, y que significó el título 35 de la Bundesliga para los “Gigantes de Baviera”, con una goleada por 5-1 ante el Colonia en el estadio Allianz Arena.

Con el triplete de Harry Kane al minuto 10, 13 y 69 de partido, la anotación de Tom Bischof y Nicolás Jackson al 83 de partido, el equipo de Vincent Kompany llegó a los 89 puntos.

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A continuación, estos fueron los últimos cinco partidos del Bayern:

16 de mayo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Colonia

9 de mayo de 2026 - Bundesliga: Wolfsubrgo 0-1 Bayern Múnich

6 de mayo de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 1-1 PSG

2 de mayo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-3 Heidenheim

28 de abril de 2026 - Champions League: PSG 5-4 Bayern Múnich

En lo que se refiere a la Copa de Alemania, el último partido de los bávaros fue por las semifinales de dicha competición, el 22 de abril de 2026, cuando en el Bay Arena venció por 2-0 al Bayer Leverkusen en condición de visitante.

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El gol de Harry Kane al minuto 22 abrió el marcador, y Luis Díaz cerró la clasificación al 90+3 de partido.

A continuación, así fue el camino de los bávaros en este torneo:

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22 de abril de 2026 - Semifinales: Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich

11 de febrero de 2026 - Cuartos de final: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

3 de diciembre de 2025 - Octavos de final: Unión Berlín 2-3 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Dieciseisvavos de final: Colonia 1-4 Bayern Múnich

27 de agosto de 2025 - Treintadoceavos de final: Wehen 2-3 Bayern Múnich

Stuttgart

Stuttgart jugó la última vez ante Bayern-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

Por su parte, Stuttgart cerró la temporada con un empate a dos goles ante Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park, en condición de visitante, el 16 de mayo de 2026.

El español Chema Andrés abrió el marcador para Stuttgart al 16 de partido, y el danés Nikolas Nartey al 45+4 marcó el 2-0. Pero en el segundo tiempo, un doblete de Jonathan Burkardt de tiro penal al 72 y 90+2, permitió que Frankfurt empatara el juego.

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Así vienen en sus últimos cinco juegos:

16 de mayo de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 2-2 Stuttgart

9 de mayo de 2026 - Bundesliga: Stuttgart 3-1 Bayer Leverkusen

2 de mayo de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim 3-3 Stuttgart

26 de abril de 2026 - Bundesliga: Stuttgart 1-1 Werder Bremen

23 de abril de 2026 - Copa de Alemania: Stuttgart 2-1 Friburgo

En lo que se refiere a la Copa de Alemania, el más reciente partido fue el 23 de abril de 2026, cuando vencieron por 2-1 al Friburgo en el MHP Arena.

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Después del empate en los 90 minutos con el gol de Maximilian Eggstein para Friburgo, y de Deniz Undav al 70 para Stuttgart, la clasificación a la final se definió en los tiempos extra.

En los tiempos extra, el portugués Tiago Tomás al 119, le dio la clasificación al Stuttgart. Así fue el camino del cuadro local en la Copa de Alemania:

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23 de abril de 2026 - Semifinales: Stuttgart 2-1 Friburgo

4 de febrero de 2026 - Cuartos de final: Kiel 0-3 Stuttgart

3 de diciembre de 2025 - Octavos de final: Bochum 0-2 Stuttgart

29 de octubre de 2025 - Dieciseisavos de final: Mainz 0-2 Stuttgart

26 de agosto de 2025 - Treintadoceavos de final: Braunschweig 4-5 Stuttgart (después de los tiempos extra)