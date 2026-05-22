Colombia

Melissa Gate habría lanzado duras acusaciones contra Alexa Torrex, dando por terminada su amistad: “Falsa muerta de hambre”

La finalista de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ sorprendió con declaraciones que muchos interpretaron como el quiebre definitivo de su relación con Torrex

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Melissa apareció en redes sociales con contundente mensaje con el que habría terminado su amistad con Alexa luego de señalarla de ser desleal - crédito crédito Canal RCN
Melissa apareció en redes sociales con contundente mensaje con el que habría terminado su amistad con Alexa luego de señalarla de ser desleal - crédito crédito Canal RCN

La controversia entre las creadoras de contenido Melissa Gate y Alexa Torrex ha generado una intensa reacción en redes sociales durante las últimas horas.

El tema cobró fuerza luego de que Gate realizara una transmisión en vivo en la que emitió una serie de declaraciones que fueron interpretadas por numerosos usuarios como indirectas hacia Torrex, incrementando la tensión en el círculo de influencers.

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En el video, Melissa Gate se refirió a una persona de su entorno a quien acusó de haberse aprovechado de su confianza y apoyo para ganar visibilidad en redes sociales. “Hay personas falsas, hipócritas y aprovechadas que solo buscan sonido”, expresó la creadora de contenido. Si bien evitó mencionar nombres, la audiencia no tardó en asociar las palabras con Alexa Torrex, antigua amiga y colega en el medio digital.

La situación se intensificó cuando Gate relató que comprendió la verdadera naturaleza de esa relación al notar que la persona en cuestión compartía con alguien sobre quien ambas habían hablado negativamente en el pasado.

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“Nunca fue mi amiga”, sentenció durante la transmisión, y agregó que decidió alejarse sin dar explicaciones, pues no le interesa mantener vínculos con personas que considera desleales.

“Tú nunca fuiste mi amiga, y eso lo comprendí cuando te vi con mi enemiga sonriendo en redes sociales, de la persona de la cual ya habíamos hablado mal tú y yo, despotricando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted es una falsa muerta de hambre", dijo Melissa notablemente molesta.

En el mismo en vivo, también dirigió críticas a un mánager, a quien señaló de incumplir acuerdos y aprovecharse de la situación para obtener beneficios personales. Además, manifestó que durante un tiempo eligió guardar silencio por respeto, pero ya no piensa callar frente a situaciones que la incomodan.

“Con el sapo de su manager también hablé; aprovechado, incumplió todos los términos. Yo porque soy buena gente, no salí a hablar mal, dizque por respeto; no estoy de acuerdo con que me quieran copiar y lo hagan mal (...), son inútiles, que no fueron capaces de hacer lo mismo que uno hizo”, añadió la finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos.

Otro momento destacado de la transmisión fue cuando Melissa Gate abordó indirectamente la polémica relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza. La creadora de contenido sostuvo que, en su lugar, habría reaccionado con mayor vehemencia. “Yo hubiera quemado todo”, afirmó entre risas, añadiendo que también se habría llevado todas las pertenencias y hasta la ropa. Estas afirmaciones se vincularon rápidamente con los rumores y acusaciones recientes sobre supuestos daños en la vivienda y pertenencias de Alexa, situación que involucró a Toloza.

La viralización del video y las interpretaciones de los usuarios obligaron a Alexa Torrex a reaccionar públicamente.

La influencer publicó un mensaje breve en su cuenta de X que fue interpretado como una respuesta directa a las declaraciones de Gate. “Jamás pensé escucharla hablar así de mí”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de corazón roto. El posteo generó numerosos comentarios de seguidores sorprendidos por el distanciamiento entre ambas, quienes hasta hace poco mostraban una relación cercana en el entorno digital.

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